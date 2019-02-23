華為任正非專訪、李銳逝世、習近平「紅寶書」與本周更多好故事

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2019年第八周，曾擔任毛澤東秘書的中共改革派人士李銳在北京去世，一生堅持「憲政開張」的他身後事仍然爭議不斷；華為創始人任正非接受BBC獨家專訪，否認美國對華為的打擊會令公司陷入困境；「習思想」學習熱不斷升溫，「學習強國」APP成為近來中國最受歡迎的手機應用。台灣方面，苗栗縣舉行了一場跨越年齡、國籍和性別的同志婚禮，主角是一對相差51歲的伴侶。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 李銳：呼籲憲政的「兩頭真」中共改革派旗幟

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以敢言聞名的中共改革派人士李銳上周六（2月16日）在北京去世。李銳曾身居高位，歷任毛澤東秘書、中組部常務副部長；一生跌宕，在北大荒、秦城監獄受盡磨難；在生命後半段，他意識到「人家的資本主義更符合人類發展的規律」。

而李銳離世後，他的告別儀式也成為爭議焦點，其在美國的女兒李南央稱北京八寶山的告別儀式背離了她父親「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」的意願。

2. 華為任正非接受BBC獨家專訪：「這世界離不開我們」

你的器材不支持播放多媒體材料 任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

處於爭議漩渦的華為創始人任正非近日接受BBC專訪，回應華為與其女兒孟晚舟的問題。

任正非在專訪中明確反對美國的指控，否認公司參與間諜活動，否認美國對華為的打擊會令公司陷入困境。不過他也承認，美國造成的潛在客戶流失可能會給華為帶來重大衝擊。

3. 「學習強國」：習近平"紅寶書"登上App排行榜首

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中國共產黨十九大後，全國開始密集宣傳「習近平新時代中國特色社會主義思想」，從地鐵的宣傳畫到電視節目，最近還出現了一款「根正苗紅"的APP"學習強國」。

有數據顯示，這款APP在2月12日已經超過微信等主流應用，在蘋果中國應用商店中下載量最高。

4. 相差51歲的異國男男「爺孫戀」攜手步入紅毯

圖片版權 MR.ZHAO Image caption 24歲的台灣人趙守泉和75歲的英國人安迪舉行婚禮證明兩人真心相愛，希望藉此取得英國政府的信任。

西方情人節的這一周，一對相差51歲的同志伴侶在台灣舉行婚禮。

24歲的台灣人趙守泉和75歲的英國人安迪（Andrew Goodier）在2016年相識，隨後相戀，去年五月決定結婚。面對異國同性伴侶和「爺孫戀」的輿論壓力，安迪說，年齡只是數字，人生很短暫，應該珍惜當下。

5. 空客A380: 空中「巨無霸」黯然退場的背後

圖片版權 Getty Images Image caption A380被稱為「空中酒店」，也有人叫它「空中大白象」

A380（Airbus A380，也譯空中巴士）是目前載客最多的雙層、四引擎大型客機，有「空中酒店」之稱，2007年正式投入商業運營。

而現在，空客公司宣佈A380將停產，空中「巨無霸」黯然退場。停產的主要原因是訂單減少，觀察人士認為壓垮駱駝的最後一根稻草可能是大客戶阿聯酋航空決定減少訂購規模。