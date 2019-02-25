圖片版權 ED JONES Image caption 脫北者多年來都把裝有物資和有關韓國的新聞投到鄰近朝鮮的水域，希望可以送到朝鮮人手上，但這種做法近年令韓國政府尷尬。

朝鮮領導人金正恩准備下周到越南第二次與美國總統特朗普會面。正當朝鮮慢慢破除昔日與外界的隔膜，外界如何看待投奔到外國的朝鮮前外交官慢慢變成棘手的問題。

這個問題近日在意大利慢慢升溫。BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）報道指，意大利政府公開表示關注上月據報「失蹤」的朝鮮駐意大利大使趙成吉（音譯Jo Song-gil）女兒的行蹤。2016年出逃到韓國的前朝鮮駐英國公使太勇浩（Thae Yong-Ho）接受媒體訪問時透露，他相信趙成吉的女兒已經被遣送回國。

求證這些報道難度很大，但如果消息可信，這就證明了這種事情帶來的高風險——一名朝鮮外交官從享盡特權、備受信任的位置上投奔外國，變成自己國家在海外的另一種代言人，可不是一件容易的事。這樣做可能會令你或你的家人朋友身陷險境，這是一種十分實在的危險。

「主體思想」代言人

除了趙成吉的女兒，他本人和他的家人也下落不明。他們最後露面是在去年11月，據報目前正在第三國尋求庇護，也有說法指他正在前往美國。

朝鮮的外交官都被視為在外國推廣朝鮮「主體思想」（Juche）的最前線，實際的工作是在海外為朝鮮的政權籌集資金。除了外交官，朝鮮還要求駐外國大使館的職員都要向世界宣揚平壤的思維與看法。

如果他們決定出逃，就會被朝鮮視為「終極的叛徒」，也被視為對金正恩家族的嚴重羞辱，但這些情形仍然多次發生。

韓晉泯（Han Jin Myung，音譯）曾經在朝鮮駐越南大使館工作，他接受總部設在美國的《朝鮮新聞》（NK News）訪問時說，他早前把一些東西變賣後，沒有上繳得到的金錢，之後就被上司告發。他說他肯定自己會嚴重被罰，因此很快就決定要離開。他透露，朝鮮的駐外人員月薪只有400美元。

圖片版權 www.kimjongun.it Image caption 趙成吉據報多年都在羅馬生活，直至去年失蹤。

韓國的選擇

這些朝鮮駐外外交官可以看見朝鮮以外國家的人民如何工作、如何生活。他們大多嘗試到外國的生活，孩子也可能就讀當地國際學校。他們初嘗到自由的感覺，可能就希望獲得更多。

每次有朝鮮外交官決定出逃，對韓國都是一個尷尬的局面。朝鮮和韓國近年打破過去的對峙，令朝鮮外交官出逃到韓國成為更燙手的山芋。

出逃到韓國的朝鮮人一向都會得到韓國政府的保護。過去的事例證明這有實際用途：一名與金正恩同父異母兄長的親信李漢永（音譯，Yi Han-yong）曾撰寫一本有關金氏政權的書，他隨後 1997年在韓國首都首爾市郊被殺。

多年前出逃到韓國的前朝鮮外交官太勇浩認為，韓國政府在這方面應「更主動」，但他再不認為趙成吉應向韓國政府尋求協助。

他指出，韓國需要向外界展示它歡迎朝鮮人，但目前的情況並不是這樣。「韓國政府和人民都沒有表示他們願意拯救趙成吉或他的家人，情況令我很傷心。」

「我們要跟朝鮮人民說，韓國是他們的祖國，韓國會歡迎任何想到這個國家的朝鮮人。」

但這種歡迎並不是必然的。韓國保守派政府過去當權時，曾經利用脫北者批評朝鮮政府，指當地政府侵犯人權情況嚴重。

現任韓國總統文在寅推行的政策主張與朝鮮接觸。韓國政府多年來都認為，不論是韓國人還是朝鮮人，都應該擁有政治和經濟自由。但朝鮮政府一直指控首爾在幕後控制脫北者出逃。

圖片版權 Getty Images Image caption 太勇浩曾任朝鮮駐英國副大使。

朝鮮外交部向來都對脫北者嚴厲批評，曾經不點名批評太勇浩是「人渣」，又批評韓國政府容許他到國會演說。

BBC記者勞拉·比克向韓國統一部和外交部就太勇浩認為「韓國不歡迎朝鮮人」的憂慮查詢，對方回應指，韓國「歡迎任何自願搬到韓國的脫北者」。但比克形容，韓國的回應用字十分小心。

韓國政府多年來的確有向脫北者提供物質支持，韓國國內目前有約32000名脫北者，政府有向他們提供住所和教育，協助他們展開新生活。

近來，統一部似乎開始關注對朝鮮政府如何看待脫北者的行動。去年文在寅與金正恩首次會面後，一名多年來都十分活躍政治活動的脫北者計劃在朝韓邊界用汽球把宣傳單張送到朝鮮國內，他說他收到電話，要求他停止行動。他沒有理會，但凖備釋放汽球時，卻被韓國警察包圍。

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另外，一名在韓國最大報館《朝鮮日報》當記者的脫北者金明松（Kim Myong Song，音譯）早前被禁止到板門店休戰區採訪。金明松自2013年開始報道韓朝關係，但韓國統一部說那次在休戰區舉行的會議有「特別性質」，因此必須採取「必要行動」。

金明松接受BBC訪問時透露，統一部的決定令他痛心。他說，脫北者都是韓國公民。「我們逃離了一個專制獨裁政權來了韓國，把希望都放到韓國的民主政府，它卻主動禁止一名脫北者記者採訪，反而朝鮮政府沒有作出這種要求。」

「這令我擔心，韓國政府需要的時候會放棄我們，不會保護我們。」

了解朝鮮的窗口

一些專家認為，韓國歡迎這些脫北者對自己有好處。韓國國家安全及戰略研究院前主任金鄭峰（Kim Jeong-bong）接受BBC訪問時指出，政府可以從趙成吉身上取得許多資料。

金鄭峰認為，趙成吉可以讓韓國政府了解朝鮮近期外交政策的動機，也能了解朝鮮就近期朝韓和朝美峰會對駐外外交官發出的指示。

「金正恩也許曾對朝鮮駐外官員說，他正嘗試與韓國商討向朝鮮提供經濟支援。金正恩也可能說過，他雖然與美國接觸，但他不會放棄朝鮮的核武。」

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金鄭峰認為，趙成吉的父親和外父都曾經是高級外交官，趙成吉的外父更曾是外交部名譽書記。「這顯示趙成吉的外父曾經陪伴金日成和金正日與外國領袖會面。趙成吉到達韓國的話，可以讓我們把過去70年朝鮮外交歷史的不同部份拼湊起來。」

金鄭峰相信，趙成吉已經到達美國，美韓與朝鮮就事件談判期間，我們大概不會得到任何新的資訊。

「美國很大可能不會就此作任何聲明。前朝鮮駐埃及大使張承吉（Chang Sung Gil，音譯）和胞兄張承豪（Chang Sung Ho，音譯）投奔美國時，美方一直沒有公布。」

「趙成吉的事件也可能朝這個方向發展。」

第二次美朝峰會很快就舉行，BBC記者勞拉·比克認為，許多人都會覺得這是小心處理事件的方法。