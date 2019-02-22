圖片版權 Getty Images Image caption 媒體報道稱，中國主要港口大連不再接收澳大利亞煤炭。中國外交部稱，所有進口正常。

在媒體報道中國主要港口大連港不再接收澳大利亞煤炭的消息後，澳大利亞政府表態說，希望北京方面「緊急」澄清有關報道是否屬實。

澳大利亞方面希望中國政府把話說得更明白些。但中國外交部發言人耿爽周五已經表示，中國海關對所有進口煤炭，包括澳大利亞煤炭的清關正常。

不過，他在周五和周四都強調 「中國海關根據有關法律法規，對進口煤炭的安全質量進行風險監測和分析並採取相應檢驗和檢測措施。這麼做的目的，是更好地維護中國進口企業合法權益、保護環境安全。」

5G疑雲

周五，澳大利亞總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）也呼籲外界不應匆忙下結論，稱這種情況時有發生，沒有任何跡象顯示此事牽涉到其他更廣泛的事件。

儘管如此，外界還是將煤炭進出口問題與澳大利亞禁止在5G網絡中採用中國華為設備的決定扯上關係，認為中國對澳大利亞煤炭說「不」，是對澳大利亞採取報復措施。

在媒體報道了大連港口停收澳大利亞煤炭消息後，澳元一度下跌1%。

圖片版權 Reuters Image caption 煤炭是澳大利亞最大宗出口商品。

中國是澳大利亞最大的貿易伙伴，也是澳大利亞礦產最大的出口國。不過，有報道稱，澳大利亞運送到大連港口的煤炭大約相當於總大宗出口商品的十分之一，僅佔澳大利亞對華出口總量的2%。

因此，澳大利亞央行行長菲利普·羅爾（Philip Lowe）表示，將澳大利亞煤炭的通關手續延遲幾個月，並不足以對澳大利亞經濟造成什麼影響。

中澳之間的煤炭風波或許很快就能平息，但過去幾年，中國對外關係中，卻有不少政治影響經貿的例子。