中國「禁運」澳大利亞煤炭？盤點受政治影響的外貿產品
在媒體報道中國主要港口大連港不再接收澳大利亞煤炭的消息後，澳大利亞政府表態說，希望北京方面「緊急」澄清有關報道是否屬實。
澳大利亞方面希望中國政府把話說得更明白些。但中國外交部發言人耿爽周五已經表示，中國海關對所有進口煤炭，包括澳大利亞煤炭的清關正常。
不過，他在周五和周四都強調 「中國海關根據有關法律法規，對進口煤炭的安全質量進行風險監測和分析並採取相應檢驗和檢測措施。這麼做的目的，是更好地維護中國進口企業合法權益、保護環境安全。」
5G疑雲
周五，澳大利亞總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）也呼籲外界不應匆忙下結論，稱這種情況時有發生，沒有任何跡象顯示此事牽涉到其他更廣泛的事件。
儘管如此，外界還是將煤炭進出口問題與澳大利亞禁止在5G網絡中採用中國華為設備的決定扯上關係，認為中國對澳大利亞煤炭說「不」，是對澳大利亞採取報復措施。
在媒體報道了大連港口停收澳大利亞煤炭消息後，澳元一度下跌1%。
- 「國家面前無偶像」 韓星在華活動面臨限制
- 中挪關係仍受劉曉波獲獎影響
- 台灣來鴻：蔡英文維持了什麼樣的「現狀」？
- 澳洲「封殺」華為：國家安全與「一帶一路」的考量
- 澳洲學者漢密爾頓新書《無聲入侵》到底引發了哪些爭議
中國是澳大利亞最大的貿易伙伴，也是澳大利亞礦產最大的出口國。不過，有報道稱，澳大利亞運送到大連港口的煤炭大約相當於總大宗出口商品的十分之一，僅佔澳大利亞對華出口總量的2%。
因此，澳大利亞央行行長菲利普·羅爾（Philip Lowe）表示，將澳大利亞煤炭的通關手續延遲幾個月，並不足以對澳大利亞經濟造成什麼影響。
中澳之間的煤炭風波或許很快就能平息，但過去幾年，中國對外關係中，卻有不少政治影響經貿的例子。
- 2010年，中日在釣魚島（日本稱尖閣諸島）發生撞船事件，兩國領土主權問題一度白熱化，雙邊關係極為緊張。中國以減少污染和保護資源為理由，宣佈開始實施稀土出口配額制。
- 2010年，挪威的諾貝爾委員會把諾貝爾和平獎頒給中國異見人士劉曉波。中國切斷了與挪威的高層聯繫，還停止進口挪威三文魚。雙邊關係直到2012年中國時任總理溫家寶與挪威首相見面後才有所改善。
- 2013年前後，菲律賓與中國就南海問題關係緊張，菲律賓向國際法庭提出仲裁案後，兩國關係急劇惡化，菲律賓對中國出口的水果受到嚴重衝擊。2016年，菲律賓新當選的總統杜特爾特採取新的對華政策後，中國才恢復了菲律賓的水果進口。
- 2016年，台灣大選中，民進黨總統候選人蔡英文當選，兩岸此前熱絡的政、經關係不再。輸出到大陸的台灣農產品、漁產品都受到影響。
- 2017年前後，美國在韓國部署導彈防禦系統——薩德使中國與韓國關係緊張。在中國設有超市、品牌食品銷售、電影院，並投資旅遊、金融及各種服務業的韓國樂天集團受到中國的抵制。另外韓國影視明星在中國的演藝活動中國遊客赴韓國旅遊等也受到限制。