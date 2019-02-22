新一輪中美貿易談判 協議談成了嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在橢圓辦公室會見中方貿易談判代表團。

中美貿易談判90天限期將近，中方代表團本周到訪華盛頓，協議達成了嗎？

「談判進展順利，但我們要走著看。」美國總統特朗普會見中國國家副總理劉鶴帶領的中方談判團隊後，在橢圓辦公室對記者表示。

按原計劃，如果兩國在3月1日前未能達成協議，美國對2000億中國商品的關稅將從10%升至25%，但特朗普已多次表達延期的意願。

「如果有切實的進展，延長限期並無不妥，」特朗普邊說邊以手勢示意劉鶴將這一信息傳達回中南海。

談判限期或延至3月習特會後

特朗普透露，他與習近平可能在3月再次會談，地點或定在他位於佛羅里達州的住宅海湖莊園，屆時敲定中美談判團隊還未談妥的問題。「我與習近平主席會談妥最終議題。可能會，可能不會。」

由以上跡象可見，中美貿易談判限期可能延長至兩國元首會談後。

「元首會談不容易排期，因此談判限期有一定的不確定性。」智庫美國企業研究院（AEI）學者史劍道（Derek Scissors）對BBC中文表示。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普會見帶領中方代表團的劉鶴（右一），表示樂意為談判延期。

雖然中美貿易談判很可能延期，但對於商界來說，不確定性依然沒有解除，可能生效的高關稅依然猶如懸在頭上的一把刀。

「延期對我們來說沒有意義」 美國服裝鞋類協會（American Apparel & Footwear Association）總裁海芬斌（Rick Helfenbein）對BBC中文表示。他說，在2月初舉行的國際展銷會上，美國進口商下訂單更為謹慎，成交量比往年蕭條。許多服裝鞋類品牌與零售商巨頭，都已經開始有意地減少從中國進口，將眼光放向東南亞製造商。

該行業進口商一般在零售期前4到9個月向製造商下訂單，他們對未來的不確定性尤其敏感。「關稅的威脅是美國進口商的首要擔憂，其次才是知識產權問題。」海芬斌說。

貨幣匯率協議與華為案

白宮還透露，兩國達成關於穩定貨幣匯率的"最終協議"，但除此之外，白宮未有公開其他談判成果。

史劍道認為，該協議應是圍繞中國承諾控制人民幣匯率，防止人民幣貶值過多。他還指出，美國要求中國政府在貿易各個領域減少政府干預，但在貨幣匯率上希望中國政府減少干預。

「貨幣問題是最容易達成協議的議題，這並不讓人驚訝。」史劍道說。

在被問到華為、中興會否成為貿易協議的一部分，特朗普再次使用了「可能會，可能不會」這個模棱兩可的說法。中國通訊巨頭中興、華為在美國及其他西方國家接連遭遇滑鐵盧。

本周較早前，特朗普在推特上暗示，美國不會封殺華為、將其從美國的5G網絡中排除。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump ....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月21日

會見劉鶴後，特朗普明確表示不希望用「人為障礙」來封殺華為，而希望建立公平競爭機制，並稱他會與司法部討論華為孟晚舟引渡案。

圖片版權 Reuters Image caption 兩國的首席談判代表：萊特希澤與劉鶴。

主持中方談判團的劉鶴此程帶著一個特殊的頭銜：「習近平主席特使」。這是他繼去年5月後，第二次以此身份訪美磋商貿易問題。

本周四，兩國代表在美國貿易署進行了長達9小時的會談。路透社引述信源稱，這周的談判從大綱進入細節，較之前更為艱難。周五，特朗普在白宮橢圓辦公室接見中方代表團。上周，中國國家主席習近平在人民大會堂接見了美國貿易代表萊特希澤與財務部長姆努欽。

據悉，中方代表延長了在華盛頓的行程，本周末也將繼續談判。