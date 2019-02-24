圖片版權 Reuters Image caption 金正恩乘火車赴越南，這輛綠皮火車將行駛48個小時穿越中國抵達越南。

朝鮮領導人金正恩乘火車出發赴越南河內，參加與美國總統特朗普的會面。

周六（23日）晚21點，金正恩的火車抵達中國邊境城市丹東，平壤到河內的距離超過4500公里，預計25日抵達越南，行程將達48小時。第二次朝美峰會將在周三（27日）、周四舉行。

隨著峰會的臨近，全球目光聚焦在朝美雙方是否能在全面去核上取得進展。

朝中社消息稱，金正恩還將對越南進行友好訪問。

陪同金正恩出訪的，有其妹妹、黨中央政治局候補委員、黨中央第一副部長金與正，以及主要參與談判的朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲。

為何要進行第二次峰會？

去年六月，特朗普和金正恩在新加坡舉行了歷史性會談，但雙方簽訂的協議措辭模糊，雖然協議明確以去核為目標，但會談後相關工作進展極其緩慢。

特朗普按照承諾減少了美國駐韓部隊的規模，但幾個月過去，越來越多人質疑，他這麼做並未換來朝鮮相應的回報。

專家稱，鑒於朝鮮並未承諾停止核武器開發或關閉導彈基地，像拆除火箭發射基地這樣的動作，更像是朝鮮的表面姿態。

圖片版權 AFP Image caption 2018年6月的朝美第一次峰會雖然協議明確以去核為目標，但會談後相關工作進展極其緩慢。

但最近，朝美兩國低級別的談判頻繁，這可能意味著第二次峰會中會有更實質性的進展。

本輪會談，雙方領導人都十分清楚外界對於達成一份具有實質性內容的協議有很高期待，或者至少要看到一個切實可行的路線圖。

華盛頓最初希望朝鮮必須單方面放棄核武器，之後才會減輕對朝的制裁。朝鮮則一直堅持要求取消美國主導的制裁，並作出安全保證。

但是幾天前，特朗普稱他不急於在去核問題上向朝鮮施壓。路透社報道，特朗普稱，願意取消對朝鮮的制裁，但他需要看到其首先採取「有意義的」行動。特朗普還表示，「我認為這不會是最後一次碰面。」

對於本次會面，特朗普表示，「我想他們想做點什麼。我們將看一看會發生什麼。」

不過距離河內峰會僅有幾天，但峰會的具體議程依然不為外界所知。

圖片版權 Reuters Image caption 這輛黃綠相間的火車在抵達越南後，金正恩可能換成汽車赴河內。

越南如何凖備？

越南能成為雙方會談的地點有很多原因。儘管曾一度與美國為敵，但越南與朝鮮和美國都有外交關係。美國可能借此舉向朝鮮說明，兩個國家可以拋棄前嫌，共同合作。

從意識形態上而言，越南和朝鮮都是共產主義國家。不過，越南已成為亞洲發展最快的經濟體，國內發生諸多改善。美國也可能用越南的發展成果，向朝鮮說明打開國門的發展之路。

朝中社報道，除了朝美峰會，金正恩還將對越南進行友好訪問，朝越兩國最高領導人將舉行會晤和會談。金正恩此次訪越，是繼其祖父金日成於1964年訪問越南後，朝鮮最高領導人時隔55年再次踏足越南。

越南為峰會也進行了大量凖備，河內新建的國際媒體中心將在會談前一天正式啟用。越南官方稱，該國一直希望為世界和平與穩定作出貢獻，特別是在朝鮮半島去核問題上，越南為滿足峰會的安全和後勤方面的要求而感到自豪。

圖片版權 KCNA Image caption 美國可能會借用越南的發展成果，向朝鮮說明打開國門的發展之路。

越南還不忘借峰會推介自己的國家，在媒體中心還設立的越南文化展區，以及介紹越南企業的展位。

為迎接金正恩的火車，越南也做足凖備。據越南國家媒體援引交通部門稱，從越南邊境城市同登到河內的170公里的一號高速公路，從周一的晚上7點到周二的下午2點，禁止超過10噸的卡車以及9座及以上的車輛進入，而從周二早上6點到下午2點間所有車輛禁行。

路透社稱，金正恩的火車預計將停靠在同登市，隨後乘汽車通過一號高速公路到達峰會舉行地越南首都河內。

同登市所在省份的人民委員會周五發佈聲明，指示道路維護人員停止所有道路施工，清掃高速公路，並稱這是一項「政治任務」。

法新社報道，越南加大了在越中邊境地區的安保力度，比如在同登火車站以及該火車站至河內段公路部署了大量士兵。