「伊斯蘭國」已土崩瓦解 死灰複燃隱患尚存

圖片版權 Reuters Image caption 據估計，分散在敘利亞-伊拉克的"伊斯蘭國"極端組織的武裝分子大約2萬至3萬人。其中許多人由於害怕被當局起訴而不願回國。

自稱「伊斯蘭國」的聖戰恐怖組織一度曾經統治敘利亞和伊拉克各地近800萬人口，現在已經土崩瓦解。但其流毒未清。

由79個國家組成的打擊「伊斯蘭國」全球聯盟用了4年半時間，持續不斷的軍事打擊，耗資數百億美元、犧牲了成千上萬人的生命，其中許多是平民。

但是西方情報系統高官呼籲各國不要對「伊斯蘭國」組織活動和意圖掉以輕心。

在最近舉行的慕尼黑安全會議上，因為2014年伊斯蘭國突然崛起而一度被打亂陣腳的英國軍情六處(MI6) 負責人亞歷克斯·楊格發出警告，這個極端組織在軍事上的失敗並不代表恐怖主義威脅的終結。

他說，該極端組織不僅在敘利亞境內變形，擴散，在海外也一樣。

德國國防部長烏蘇拉·馮德萊恩、美國中央司令部的約瑟夫·沃特爾將軍也發出類似警告說，該恐怖組織目前正在化整為零，潛入地下，如果不加以持續打擊，將會死灰複燃。

據估計，分散在敘利亞-伊拉克的「伊斯蘭國」極端組織的武裝分子大約2萬至3萬人。其中許多人由於害怕被當局起訴而不願回國。

在利比亞、埃及、西非、阿富汗和菲律賓南部還有少量與該恐怖組織有關聯的狂熱武裝分子。有證據表明，「伊斯蘭國」武裝分子在伊拉克北部省份發動了越來越大膽的襲擊。

有多少外國人加入「伊斯蘭國」？

聯合國曾表示，來自110個國家的40000多名外國戰鬥人員可能前往敘利亞和伊拉克加入過這個恐怖組織。

倫敦國王學院國際激進主義研究中心根據官方、學術和其他數據於2018年7月做出的一項研究得出的結論是，來自80個國家的 41490人前往參加在伊拉克和敘利亞的所謂「聖戰」。

其中包括32809名男子，4761名婦女和 4640名兒童。

隨著在戰爭中死亡、被俘、傷殘、逃亡等各種原因，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯在2018年2月初對安理會表示，「伊斯蘭國」據報仍控制著伊拉克和敘利亞的1.4萬至1.8萬名武裝分子，其中包括多達3000名外國人。

倫敦國王學院國際激進主義研究中心的研究數據稱，約有850人從英國加入該極端組織，其中包括145名婦女和50名兒童。除死亡失蹤之外，有約425人返回英國，包括兩名婦女和4名兒童。

圖片版權 Reuters Image caption 在軍事打擊下，2017年10月所謂的"伊斯蘭國"已經丟棄其首都。

不久前，2015年15歲時離開倫敦、加入「伊斯蘭國」的英國少女沙米瑪·貝古姆在敘利亞的一處難民營被發現。貝古姆目前19歲，她剛剛生下了一個兒子。她希望回英國安靜地撫養孩子。

西方爭議和隱患

英國政府官員稱，英國內政部將剝奪貝古姆的英國國籍。但這一決定受到英國一些法律界人士的質疑和反對。

貝古姆的丈夫是一名皈依伊斯蘭教的荷蘭人，據信已經向一群敘利亞武裝分子投降。貝古姆有權對內政部的決定提出上訴。

很多英國人擔心曾經加入「伊斯蘭國」的聖戰者在不思悔改的情況下返回英國，將導致英國國內思想和治安隱患。

BBC安全事務記者加德納認為，在全世界只要有政府治理不善、公民權利被剝奪、穆斯林認為受到宗教迫害、特別是大批被社會疏忽的年輕人感到生活無望的情況下，作為一種「邪教」，極端組織總會有機會招募新的志願者。

因此他說，雖然中東所謂的哈里發國已經終結，但其危險的、具有傳染性的極端主義意識形態卻沒有死亡。