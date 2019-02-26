奇人奇案： 三次倖免於難的原因竟然是這樣

Image caption 拜森·考拉不慎失手，導致員工意外死亡。

故事發生在1992年的非洲馬拉維，本文的主人公叫拜森·考拉（Byson Kaula）。

拜森當時40出頭，他不幸被判處死刑，但三次都是因為執行絞刑的人實在太累了而倖免於難，真的可以說是大難不死。但這一切到底是怎麼回事呢？

拜森出生在馬拉維南部的一個小村莊，他曾在南非的約翰內斯堡煤氣部門工作過，有了一些積蓄。於是回到老家買了一塊地當起了老闆。

他手下僱傭了5名員工。他們在地裏種了水果、小麥、玉米和木薯。但「噩夢」也因此而開始。

嫉妒

拜森的「成功」遭到了鄰居們的嫉妒。一些鄰居襲擊了他手下的一名員工，把他打成重傷。由於行走困難，上廁所也需要人攙扶。

一次，拜森在攙扶該員工入廁的途中腳下的台階一滑，跌倒了。因為前一天剛剛下過大雨，台階比較滑。該員工被摔倒在地，之後死在醫院。

於是，拜森被判謀殺罪名成立。法庭上，拜森的鄰居們還作證指控他。

拜森的母親坐在法庭後排旁聽，當得知兒子被判處死刑時痛哭流淚。

馬拉維當時是獨裁者海斯廷斯·卡穆祖·班達（Hastings Banda）執政的末期。

絞刑

Image caption 拜森母親坐在法庭後排旁聽，當得知兒子被判處死刑時「痛哭流淚」。

判了死刑後，下一步就是等待被執行絞刑。但當時執行絞刑的行刑者是一名南非人，而且只有他一人。

他負責該地區好幾個國家的絞刑執行，不得不在幾個國家之間輾轉旅行。

因此，大約是每2個月才輪到到馬拉維來行刑。他手裏有一個名單，每次執行絞刑時按名單進行。

拜森每天生活在恐懼中，他最害怕的時刻終於到來了。他的名字出現在21個等待被執行絞刑的名單中。

獄警告訴他，執行從下午1點開始。獄警說他應該「開始禱告了」。

但絞刑執行到了下午3點，行刑者太累了，停止了工作。名單上還有3名沒被執行，其中包括拜森。

這是拜森第一次倖免。它意味著拜森只能等待下一輪了。

第二次，還是像頭一次那樣。執行絞刑的人說，「活太多了」，沒辦法完成。

而第三次，所有在當天絞刑名單上的人都被執行了，只剩下拜森一人。

雖然拜森三次都逃脫了絞刑的魔爪，但這種經歷徹底擊碎了他。他曾二次試圖自殺。

案件複審

Image caption 拜森和母親在一起

1994年馬拉維確立了多黨民主制，所有死刑執行都被叫暫停。雖然即使今天馬拉維仍然沒有廢除死刑，但大多數死刑犯都會轉為終身監禁。

拜森的情況就是如此。在監獄裏，他積極參與獄中舉辦的一些教育項目，但似乎毫無出獄的希望。

直到2007年，一樁歷史性案件改變了拜森的命運。但此時，拜森已經在監獄中服了近25年刑期。

一名被判了死刑的吸毒者向法院的判刑提出了挑戰。他承認殺死了自己的繼子，但爭辯說他當時的行為是受毒品的影響，屬非正常行為。

他認為這違反了自己得到公平審判的權利。同時，他應該享有免遭「不人道和有辱人格待遇」的權利。 這兩者都受到馬拉維憲法的保障。法院同意了他的申訴。

法院認為，同樣是謀殺案例，罪犯的動機和犯罪程度不盡相同，因此量刑也應該不同。

這意味著，包括拜森在內的所有死刑判決都必須要重新複審。

其結果是，許多死刑犯獲得了自由。他們當中有許多人有精神問題，也有的是智障人士。

重獲自由

Image caption 拜森打算給母親蓋一幢磚房

當拜森得知法院要重審自己的案件時，他最初的反應是拒絶，因為他被之前的經歷嚇怕了。但最終他還是屈服，同意複審。

當法官說他恢復了自由，他驚呆了。他全身發抖，兩腿無法站立。他感覺自己像是在做夢，不相信法官所說的話。

拜森服刑期間，他媽媽每年都去探視他。每次都給他帶去好多食品等。

拜森媽媽聽到他獲得自由時，欣喜若狂。她終於等到了這一天。

拜森重獲自由已經60開外，政府組織幫助他學習一些新技能幫助他更容易過渡到正常人的生活。

現在，拜森周末去當義工，幫助其他剛剛被釋放的犯人。

在他服刑期間發生了許多事。他的土地長滿了野草，妻子也已經病逝。他的六個孩子已經長大成人，離家遠走。

他一個人獨居，照顧他已經80多歲的老母親。

拜森表示，他在監獄中最擔心的是自己的母親。拜森是老大。現在重獲了自由，他希望儘自己一切可能照顧母親。

他不讓母親下地或幹重活，這些都由他或其他人來料理。

他的下一步打算是要給母親建一座新磚房。