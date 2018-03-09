新聞專輯：第二次「特金會」
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視頻, 金氏祖孫三代火車出訪為哪般, 節目全長 1,15
如果坐飛機從平壤到河內，大概只需五個多小時。為何金正恩偏要花數天坐火車？
視頻, 黑衣保鏢簇擁下金正恩亮相越南, 節目全長 1,00
朝鮮最高領導人金正恩當地時間2月26日上午抵達越南，與他一起抵達的還有之前轟動一時的神秘黑衣保鏢。
視頻, 金正恩第四次訪華 在中國過生日, 節目全長 0,40
朝鮮領導人金正恩早前乘坐火車到北京，是他上任後第四次訪華，也是他今年首次外訪。他在中國期間會渡過他的36歲生日。
視頻, 一分鐘了解特朗普與金正恩的「世紀會晤」, 節目全長 0,54
美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行歷史性會晤。他們說了什麼？一分鐘帶你了解
視頻, 動畫解說：朝鮮半島戰爭始末, 節目全長 1,21
二戰日本投降，退出朝鮮半島殖民地，蘇聯和美國協定以北緯38度為界，把半島一分為二。不過，北韓和南韓統治者都認為自己是全朝鮮半島的唯一合法政府，企圖統一全半島……
視頻, 「火箭男」與「糟老頭」：特朗普金正恩嘴仗全記錄, 節目全長 2,04
特朗普有望於五月和金正恩會面，討論朝鮮半島永久無核化。BBC為你盤點這兩人此前的隔空交火。
視頻, 「特金會」在即 金正恩的三個願望, 節目全長 2,52
「特金會」將是在任美朝領導人的首次會晤。朝鮮想從中得到什麼？金正恩的目標有可能達成嗎？
視頻, 朝鮮半島無核化：特朗普金正恩會妥協嗎？, 節目全長 1,58
若下月特朗普與金正恩真在新加坡會面，那半島無核化肯定會成為必談話題。不過，美國與朝鮮對此爭議仍存。他們會妥協嗎？
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越南特金會：朝鮮女性可否向越南女老闆取經
朝鮮女性收入佔家庭收入比例超過70％，而越南的女性企業家比亞洲其他任何地方都多。
朝鮮人權：外交攻勢難以掩蓋的話題
朝鮮否認外界對其人權紀錄的批評，表示其公民「對全世界最先進的人權系統感到驕傲」，並樂於指出其它國家的缺陷。
金正恩專列「穿越中國」 引網民吐槽
中國目前仍處於春運階段，客流量大。一些旅客近期遭遇火車晚點，在社交媒體上吐槽，懷疑這與金正恩乘火車「穿越」有關。
越南特金會看點：特朗普與金正恩面臨怎樣的要求
金正恩與特朗普即將舉行第二次朝美首腦會談。全世界的目光將關注兩國彼此作出怎樣的讓步，中國又扮演何種角色？
金正恩乘火車過境中國赴河內會見特朗普
本輪會談，雙方領導人都十分清楚外界對於達成一份具有實質性內容的協議有很高期待，或者至少看到一個切實可行的路線圖。
身陷危局的朝鮮海外代言人：脫北外交官
金正恩和特朗普凖備在越南舉行第二次峰會，朝鮮慢慢破除與外界的隔膜之際，外界如何看待投奔外國的朝鮮前外交官？
金正恩南下越南赴「特金會」 可能還是乘火車
朝鮮領袖金正恩千里迢迢赴越南與美國總統特朗普舉行第二次高峰會談，如果像往常一樣出動專列，那會是怎樣的一次旅行？
特朗普金正恩月底越南會面：盤點二次美朝峰會看點
雖然特朗普形容雙方談判有進展，但朝鮮棄核承諾並不具體，目前制裁措施成效也不大。
特朗普金正恩會面：第二次特金會的關鍵挑戰
許多分析人士得出結論，除非朝鮮政權感到安全，並且金正恩可以確信他不需要核武器來繼續掌權，否則無核化是不可能的。
第二次特金會選址河內的多方考量
美國總統特朗普宣佈，他與朝鮮領導人金正恩2月底第二次會面將在越南首都河內舉行。
被迫在中國當色情主播的朝鮮脫北女孩
美華和智允從朝鮮逃到中國，以為能夠展開新生活，但她們一度被迫從事色情直播，每天過著比坐監更痛苦的生活。
脫北者：我如何從人口販賣受害者變成販賣者
被販運是許多朝鮮婦女在試圖逃離朝鮮時所經歷的事情。許多婦女與被販賣給的中國男人生了孩子，最終在那裏定居。
特金會2.0有望下月上演 分析期待實質成果
美國內部要求特朗普向金正恩加大壓力的呼聲高漲；分析關注朝鮮無核化進程取得實質進展的可能性。
獅城「特金會」：真正操盤手戰略戰術面面觀
經過幾個月的外交角力，這場會面即將成事，金正恩、特朗普、文在寅和習近平均是關鍵。他們各自扮演怎樣的角色？
BBC中國博客：關於「特金會」中國角色的三個問題
不論特朗普與金正恩是否能達成任何協議，北京在協議的成敗上具有決定性作用。
觀點：中韓角力下的「特金會」
朝鮮半島70年風雲動蕩，重覆著各種反轉劇情。朝美對話之外的中韓角力，或是朝鮮去核化也是朝美對話的真正動力和場外主角。