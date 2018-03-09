新聞專輯：第二次「特金會」

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特朗普金正恩無協議峰會 爭執焦點可能是棄核

朝鮮外相午夜突然召開記者會強調，朝方沒有要求解除所有制裁，只是要求解除妨礙民生的部分制裁。特朗普與金正恩沒有簽署協議，但也有分析仍對峰會結果抱正面看法。

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