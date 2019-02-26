英國脫歐：梅首相甩出三招欲將脫歐進行到底

圖片版權 Reuters Image caption BBC政治事務編輯勞拉·庫恩斯伯格指出，梅首相的舉措將試圖避免英國政府在議會投票中再遭挫敗，並將讓英國議員們來掌握英國脫歐進程。

脫歐爭議不斷升溫，英國政壇炮火連天，首相特里莎·梅為攘外安內甩出三招殺手鐧：讓議員們就是否同意無協議脫歐進行投票表決。

如果英國議會否決批准英國政府無協議脫歐，次日議會將立即就是否推遲英國脫歐投票。

雖然梅首相目前否定英國舉行第二次全民公投的意義和可能性，但由於英國朝野在脫歐問題上形成的各派分歧巨大，顯示梅政府原定的3月底脫歐大限面臨推遲、舉行第二次公民投票的可能性繼續增加。

英國不論朝野均有眾多政治、經濟、金融、司法、行政等方面的人士警告說，如果按梅政府原計劃3月底正式脫歐，無協議脫歐將給英國社會和經濟造成巨大混亂局面，如同"泰坦尼克號撞上冰山"。

因為這種可能性存在，不論英國方面還是歐盟方面，2019年初以來都為這種可能性出現制定應急方案。英國軍方甚至調動3000軍人凖備隨時維持社會秩序。

但英國新的政壇動向不斷顯示舉行第二次公投的可能性在不斷增大。

「圖窮匕首現」

對於特雷莎·梅首相來說，她原先主導的與歐盟談判達成的脫歐協議草案被英國議會否決，就英國脫離歐盟最後協議草案重新提交給議會批准表決的日期一再推遲，目前決定到3月12日進行投票表決。

這一日期離梅首相決定的3月29日英國脫歐日大限僅有約半個月時間。而英國與歐盟之間有關英國脫歐後雙方經濟、金融、主權、司法等等方面的大量具體爭議仍未確定。

在過去相當長的時間裏，執政的保守黨和在野的工黨內部就英國如何脫歐乃至是否脫歐都存在重大分歧，因為各自所處的黨派形態陣營及形勢不同，脫歐爭議屬於政治暗流。

但當梅政府設定的脫歐大限來臨之際，脫歐分歧已經無法擱置。對於英國議會政壇，特別是政府內的留歐派及軟脫歐派來說，無協議脫歐是絶不能接受的。

圖片版權 HOC Image caption 梅首相表示，欲將脫歐進行到底。

首先，英國議會朝野各出現一批議員，批評本黨政策，宣佈脫黨成立"獨立團體"。特別是在保守黨內，3名女議員指責黨領導層已經被右翼硬脫歐團體控制，宣佈脫黨。

隨後，英國媒體透露說，包括一批梅政府的重量級閣員在內的15名內閣大臣或國務部長威脅如果英國政府凖備無協議脫歐，他們將立即辭職。其中6人，包括就業與養老大臣拉德，司法大臣高克，商業、能源及工業策略大臣克拉克等分別聯名在媒體上撰文警告說，如果梅首相不能說服硬脫歐派，他們將從內閣辭職，並支持英國推遲脫歐。

梅首相三招和市場反應

在"留歐派逼宮"的形勢下，梅首相將決定權交給議會。為此分三個步驟。

她宣佈的三招是：一，3月12日英國議會將首先就她主張的「有意義的」英國脫歐協議舉行投票。這個「有意義的」協議，是她領導的政府主張達成的協議。

圖片版權 Reuters/Getty Images Image caption 分屬朝野的兩位重量級議員聯手推出議案：在野的工黨女議員庫帕和執政的保守黨議員萊特溫對政府脫歐草案提出修正案，要求在政府草案沒有獲得議會批准情況下，推遲英國脫歐。

如果一招不成，這一投票無法獲得議會通過，第二招是：3月13日讓英國議會決定是否同意無協議脫歐。

如果第二招沒有通過，隨後順其自然的第三招是，3月14日讓議會決定是否應該推遲脫歐大限。

梅首相表示，脫歐是英國民眾公投的意志，也是她作為首相領導政府要實現的目標，因為她會將脫歐進行到底。

但BBC政治事務編輯勞拉·庫恩斯伯格指出，上述舉措將試圖避免英國政府在議會投票中再遭挫敗，並將讓英國議員們來掌握英國脫歐進程。

與此同時，英國在野的工黨隨著黨內就脫歐問題的爭議，也開始更多談論避免硬脫歐和第二次公投的可能性。

英國工黨領袖科爾賓表示，如果梅政府無法讓議會批准其脫歐計劃，工黨將支持舉行第二次全民公投，並將英國留在歐盟內作為全民公投的一個選項，由選民來決定。

在歐盟方面，已經有消息顯示歐盟也在積極考慮延長里斯本條約50條款、即英國正式退出歐盟的期限問題。畢竟，英國脫歐對歐盟來說，雙方沒有贏家。

英國脫歐將走向何處？在紛紜爭議中，隨著預計英國脫歐將可能被推遲的消息，英鎊兌美元幣值應聲大漲，顯示出市場似乎已經找到方向。