圖片版權 Getty Images Image caption 2月26日佩爾離開澳大利亞法庭。有關他性侵的第二個案件證據不足撤訴，讓此前的性侵案件得以公之於眾。

天主教會神職人員的性侵醜聞，近年來時常出現在西方大小媒體的報道中。最新一起案件的主角，是在梵蒂岡掌握財政大權的澳大利亞樞機主教喬治·佩爾（George Pell）。

周三(2月27日），澳大利亞法庭駁回了喬治·佩爾的假釋申請，他必須在拘押所等待3月中旬的宣判。此前一天，他被裁定性侵罪名成立的消息震驚世界。自此，他成為天主教會在性侵醜聞中落馬的最高級別神職人員。

媒體對這一消息的集中報道，不僅僅因為他曾經位高權重，也因為此前出於法律原因，有關他涉嫌性侵案件的報道受到澳大利亞法庭禁令的約束。

案件始末

陪審團認定，佩爾在1996年在澳大利亞墨爾本的一個教堂裏，性侵了兩個唱詩班男童。

控方表示，1996年，剛剛晉升墨爾本大主教的佩爾抓住這兩個偷喝聖酒的13歲男童，對一人實施性侵，並猥褻另一人。

BBC在澳大利亞記者海威爾·格里菲斯（Hywel Griffith）報道說，佩爾在法庭上帶著筆記本，邊聽邊寫，但是臉上沒有露出任何情緒。

「當法庭中提及他在1996年如何向這兩個男童施暴，將自己的大主教袍子脫到一邊暴露自己時，他也沒有任何反應。」

這兩名受害人中，一人已經於2014年死亡，另一人如今已經30多歲。

這位受害人周二（26日）發表聲明，說案件給他造成很大壓力，而且「還沒有結束」。他說，這樣的受害經歷讓他感到「恥辱、孤獨、抑鬱和掙扎」。

「像很多倖存者一樣，我在多年以後才認識到性侵對我一生的影響。」

佩爾仍然堅持自己是清白無辜的，將對裁決提出上訴。

大權在握

圖片版權 Reuters Image caption 2008年7月，時任教宗本篤十六世（右）與澳大利亞紅衣主教喬治·佩爾參加世界青年日。

佩爾，現年77歲，2014年被任命為梵蒂岡的經濟總管，因此也被廣泛認為是羅馬天主教會第三號大權在握的人物。

佩爾1941年出生在澳大利亞墨爾本附近的巴拉拉特市，少年時代熱愛橄欖球運動，曾與橄欖球俱樂部簽約，但後來轉而成為神職人員。

1960年他開始就讀神學，1966年獲得英國牛津大學教會史博士學位。

他一直堅持天主教應該遵循傳統價值觀，對同性婚姻、墮胎和避孕等問題持非常保守的態度，也經常宣講神職人員應該禁慾。

2003年，教宗約望·保祿二世任命了31位樞機主教，佩爾是其中之一。

他也是天主教會2005年選定教宗本篤十六世以及2013年選定教宗方濟各的樞機主教「選舉團」成員。

2014年，他從澳大利亞被提拔到羅馬，負責整頓梵蒂岡的財政。

在他自己面對性侵指控之前，他被指掩蓋教會神職人員性侵兒童的行為。

報道禁令

2017年6月，澳大利亞警方指控佩爾涉嫌「多年前、多次」性侵男童。佩爾隨即矢口否認。

聆訊期間，佩爾在法庭外成為媒體爭相報道的對象。而正是這一期間，法庭聆訊首次披露了佩爾面臨1970年代和1990年代不同的性侵指控。在此情形下，法官下令這兩個不同的案子都進入審訊階段。

為了不讓先開審的案件對第二宗案件造成影響，2018年5月法官下令禁止媒體報道對他的審判。

第二宗案件因證據不足撤訴，報道禁令也隨之解除。

雖然澳大利亞各大媒體基本都遵守法庭的報道禁令，但是互聯網和社交媒體時代，佩爾涉嫌性侵的案件實際上廣為人知。他成為澳大利亞媒體和公眾心知肚明卻避而不提的人物。

澳大利亞有些媒體對法庭的報道禁令也不乏批評的聲音，有的甚至在頭版刊登社論，直指禁止報道的弊端卻避提他的名字。

墨爾本《先驅太陽報》（Herald Sun）就曾刊登報道，標題為"此條消息經過審查"。報道說："本報不准刊登這一重要新聞，但相信我們，這是一個你應該讀的故事。"

澳大利亞《每日電訊報》（Daily Telegraph）稱對他的審訊是全國最大的新聞，"可怕的罪行。這個人有罪。但是我們不能公之於眾。"

性侵醜聞

過去幾十年來，從澳大利亞的鄉間小鎮到愛爾蘭的中小學校，再到美國各地，天主教會神職人員面對的性侵指稱可謂一浪高過一浪，到2018年更呈一發不可收拾的局面。

涉及位高權重者的性侵案件以及公開聆訊中的受害者親身證詞，讓神職人員性侵問題不斷成為媒體的頭條新聞。

圖片版權 AFP Image caption 梵蒂岡舉行「保護教會未成年人」峰會期間，教宗方濟各在禱告。

就在澳大利亞樞機主教佩爾因性侵定罪十天前，才剛剛出現了另一則震驚世界的消息：美國退休的樞機主教希爾多·麥卡利克（Theodore McCarrick ）因50多年前的性侵指稱被削免了聖職。

他是現代歷史上被免去聖職的最高級別天主教神職人員，也是天主教會神職人員性侵案件中級別最高的一位。然而，佩爾的定罪，對梵蒂岡造成的影響更加巨大。

2018年10月曝光的一份報告透露，在1946至2014年間，超過3600名兒童在德國受到天主教神職人員的侵犯。

同年8月，在美國，賓夕法尼亞大陪審團在一份報告中詳細列出了天主教會性侵情況，超過300多個神職人員被點名。

該報告發現，在過去70年中，有1000多個兒童被賓州6個教區的神職人員性侵。

2018年6月，梵蒂岡法庭判決，前駐外使節卡洛·阿爾伯特·卡佩拉手機中載有兒童受虐的淫穢圖片和視頻，被判刑5年。

2018年5月，面對多宗性侵指稱以及教會成員「官官相護」的指稱，智利全國34名主教全部向教宗提交辭呈。

面對如此眾多的性侵兒童醜聞，梵蒂岡2月21-24日召開了「保護教會未成年人」峰會。評論人士認為，峰會本身說明教會對性侵問題非常重視的同時，也反映出過去多年神職人員性侵未成年人問題的嚴重性。

教宗方濟各譴責教會神職人員性侵行為，說這要比社會其他領域的同類事件性質更為惡劣，將之與歷史上宗教祭殺兒童相提並論。

正如參加峰會的一位樞機主教所說：在性侵事件中，有權勢的人把手伸向了為天主獻身的人，甚至最弱勢和最脆弱的人。

佩爾被定罪後，澳大利亞總理司各特·莫里森（Scott Morrison）說：這一案件顯示，在澳大利亞沒有人能凌駕於法律之上。

他還向所有曾經遭遇性侵的受害者喊話：「希望你們知道，我們此刻心裏在想著你們，你們身邊是有人關愛你們的。你們並不孤單，我們會一直陪著你們。」