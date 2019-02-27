越南特金會：朝鮮女性可否向越南女老闆取經

Image caption 楊氏青只是越南數千名女性企業家中的一員，她們是越南經濟的血脈。

美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩在越南舉行歷史性峰會之際，BBC記者走進越南，看看東道主越南如何成為朝鮮的學習榜樣。

楊氏青 （Duong Thi Thanh）用幾個內含一種特殊細菌的酒桶，從河內一條後街的小房間打造了一家全球性的紡織企業。

她用幾乎快失傳的手藝製作傳統的靛藍染色服飾。首先，她在一個叫薩帕的小鎮僱用工人來收集植物靛藍的葉子。然後每晚用米酒在塑料桶中發酵葉子，然後攪拌。

「細菌總是在睡覺，」當我參觀她的工作室時，她笑著說。「它們不想工作，因為它們非常懶。但它們喜歡喝酒。」

她彎下腰，把水從桶裏舀出來。這是一大片淡淡的藍色，其中帶有一絲綠色。但當她在酒中攪拌時，它變成了真正的藍色色調。「看，酒把它們叫醒啦，」她說。

然後，她將一塊亮白色的棉布放入這桶藍色液體。這個染色的過程需要十天。

在她身後，縫紉機嗡嗡作響，工人們在做靠墊套、長棉連衣裙和圍巾。再遠一些，我可以聽到生產線上鋼鐵的嘶叫聲。

楊氏青開始創業時，她每年都努力做幾百米的面料。 24年後，她在世界各地的客戶們可以在線訂購產品。澳大利亞和日本是她的兩大市場。

從黑市到國際貿易

楊氏青只是越南數千名女性企業家中的一員，她們是越南經濟的血脈。

Image caption 楊氏青的衣服銷往全球。

越南在20世紀80年代取消了對經營企業的限制，轉而開放國際貿易和投資：以前在黑市或灰色市場經營小企業以貼補家用的女性，現在可以合法經營。

現在越南的女性企業家比亞洲其他任何地方都多，她們大多經營中小企業，佔越南國內生產總值的40％。

對於成千上萬的朝鮮家庭來說，女性已成為主要的養家糊口的勞動力。男人仍是這個非常重男輕女的階級社會中的決策者，但女性正在全國不斷湧現出的非正規市場裏撈金。

20世紀90年代的一場饑荒導致數十萬人死亡，一些人對這個國家分配食物和財富的能力失去了信心。他們在尋找其它的生存方式。

女性為主要養家者

朝鮮男性通常不得不在國企或軍隊工作，女性則需要尋找其它的賺錢方式。一項韓國政府調查曾估計，在朝鮮，女性收入佔家庭收入比例超過70％。

Image caption 現在越南的女性企業家比亞洲其他任何地方都多，她們大多經營中小企業，佔越南國內生產總值的40％。

金嘉茜（Jessie Kim 音譯）就是其中之一。她11歲時，母親去世，父親忽略了她。她說，當時有很多天都沒有東西吃。因此，她在山上找漿果和草藥來賺取微薄的收入。

當她看到男人們聚在一起喝酒時，她發現了商機。年僅12歲，她去這個城裏買了一種名為燒酒的韓國米酒。她將其稀釋後出售。

「如果我想在朝鮮生存，那麼我必須賺錢。我不想死。」

她賺的錢足以幫祖母買食物。她在2014年逃到韓國，進入大學學習經濟學，她經商的動力仍然存在。

這些市場的出現可能對朝鮮的政治產生持久影響。陳玉文（Van Tran Ngoc）通過非營利組織「交換選擇」（Choson Exchange），在越南培訓來自朝鮮的、剛展露頭角的女企業家。陳玉文對他們的積極性感到驚訝。「在許多方面，他們讓我想起越南的女企業家，」她說。

「她們一開始看起來都很安靜，但她們非常渴望學習並努力工作。在交流會間輾轉，她們基本不休，並且一直都在努力學習更多東西。當我帶他們到河內時，他們經常問我諮詢不同的商業模式，以及越戰後越南如何改變搞經濟轉型。」

責任和抱負

圖片版權 AFP Image caption 越南1986年以建立社會主義主導的市場經濟為目標開啟經濟改革以來，成為亞洲發展最迅速的幾個經濟體之一。

她看到越南和朝鮮女企業家之間的相似之處。兩者都掌管家裏的財政大權，這是她們的主要動力。

「我看到的一點是，她們志存高遠，並不羞於分享自己的野心，」她說。對於楊氏青來說，這個夢想是質量而不是數量。她的產品有很大市場，但她希望避免轉向大規模生產。當越南經濟對外開放時，中國和印度已經佔據了紡織品市場的很大份額，因此越南人尋求規模較小和利潤豐厚的買家。

在朝鮮，紡織業已經成為第二大經濟支柱，我問楊氏青對朝鮮的紡織業從業者有哪些建議。

「不要考慮廉價市場，」 她說。「每個人都可以複製你的模式。你需要做一些與眾不同的產品。你要了解國際市場。」

朝鮮的數十萬個工作崗位依賴於小市場和紡織業。這些將是金正恩在峰會期間要關注的重要事務。

正如越南人已經證明的那樣，主要由女性經營的中小型企業確實能夠脫穎而出。