朝鮮人權：外交攻勢難以掩蓋的話題

圖片版權 Getty Images Image caption 大多數朝鮮兒童接受基礎教育，但許多人被迫很小輟學。

在身處政治荒野幾十年後，朝鮮自去年開始積極開展外交攻勢。

但不管是與美國、中國還是韓國，朝鮮的對話始終集中在貿易及無核化領域。與此同時，朝鮮糟糕的人權紀錄卻一直鮮被提及，而這種情況估計會持續下去。

聯合國稱，朝鮮民眾的人權遭到「系統性、廣泛且惡劣地侵害」，以下只是其中的一些問題：

政府徹底控制

在孤立於世界的同時，金氏家族已經連續三代統治朝鮮。在這個國家，人民必須向金氏家族和他們現在的領袖金正恩表示忠誠。

在這裏，國家控制所有事情，並且還在通過廣泛的信息員及監控網絡嚴密監視所有國民。

被嚴格控制的還有經濟。儘管朝鮮全國普遍缺乏食品、燃料及其它基本必需品，但政府卻在核武器和導彈項目上投入大量金錢。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲主管布萊德·亞當斯（Brad Adams）告訴BBC，核武器項目造價昂貴，朝鮮之所以能夠推進完全是因為這是一個極權國家，而他們的方法就是「從饑餓的朝鮮人胃裏掏糧食出來」。

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮中央通訊社是世界了解朝鮮的主要窗口。

媒體管控

朝鮮可能是全世界媒體管控最嚴重的國家。在「無國界記者」（Reporters Without Borders，簡稱RSF）發佈的世界新聞自由指數中，朝鮮排在最後一名。

在朝鮮的國家媒體上都是對領導人的讚美之詞，而朝鮮人獲取新聞、娛樂及信息完全依賴這些媒體。

「無國界記者」表示，在朝鮮，本國人瀏覽、閲讀或收聽外國媒體提供的信息可以帶來牢獄之災。

雖然手機在朝鮮越來越常見，但撥打國際電話卻不是件容易的事情。

「你必須要從黑市上買一個中國手機，開車到朝中邊境，而這一路上可能會有特工攔住你，」國際特赦組織（Amnesty International）研究員方欣浩（Arnold Fang）向BBC表示。

而上網則只有首都平壤的少數精英人士才能享受，這些人生活相對舒適，其他人要想上網就要難得多。朝鮮有自己非常基礎的內部網，這種網絡封閉，只允許特定人群使用。

但大多朝鮮人可能永遠不會上網。

宗教自由

朝鮮憲法承諾該國人民有「信仰的權利」，該國有佛教徒、薩滿教徒及發源於朝韓的天道教追隨者，還有受當局控制的教會。

但方欣浩稱，這些大都是用來展示的。

「現實中沒有任何宗教自由。每個人所接受的思想都是，要把金氏家族當作近乎神一樣敬仰。」

聯合國2014年的一份報告稱，如果基督徒在當局控制的教會之外從事宗教活動，他們會面臨「迫害及嚴厲懲罰」。

朝鮮對外國傳教人員也不太認同。在其關押的眾多國外人士中，裴俊浩（Kenneth Bae）是最為著名的幾位之一，這位美籍韓裔傳道士從事旅遊業，業務內容包括組織赴朝基督教旅行。

2013年，裴俊浩被以「反政府」罪名判處15年勞教，2014年由於健康原因被釋放。

圖片版權 Reuters Image caption 22歲的瓦姆比爾（中）2016年以遊客身份前往朝鮮。

勞改營及內部條件

「據稱朝鮮是世界上最大的開放式勞改營，」亞當斯說。「我認為這種說法不過分。」

美國國務院一份報告顯示，朝鮮監獄關押人數少的話有八萬人，多的話有12萬人。

活動人士表示，在這裏人們可以以任何理由被捕入獄，看韓國DVD是犯罪，試圖「脫北」也是犯罪。

遭到政治審判的人通常會被送去極為殘酷的勞改營，在裏面的人需要做挖礦或伐木等體力勞動。

國際特赦組織形容這種勞改營的殘忍程度「超出容忍範圍」。犯人們會遭到守衛的折磨和毆打，而女性犯人尤其脆弱，她們還面臨性脅迫及性虐待。

並不是所有被關在監獄的人都真的犯過罪。朝鮮施行連坐，如果一家人中有一個人被判有罪，全家都可能受罰。

朝鮮大量推行死刑，也有公開處刑的消息傳出。

羈押外國人

不斷有外國人被朝鮮當局逮捕並長期扣押，他們通常以政治理由被當作罪犯拘押，再在合適的時候被用作外交砝碼。

2018年美朝領導人峰會前，朝鮮釋放了三名因顛覆國家行為被關在勞改營的美國公民，以示善意。

但美國學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）沒有那麼幸運。他在2016年因偷拿朝鮮宣傳標語被捕，被關押17個月後因為健康原因被釋放，但那時他已病重，最終在回家幾天后去世。他的父母認為奧托在朝鮮遭受虐待，並就他的死亡起訴朝鮮當局。

目前據信還有三名韓國人被關押在朝鮮。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些曾被朝鮮拘押的北美人士披露過他們被迫在農場勞動。

朝鮮已經承認，曾在上世紀70年代綁架至少13名日本公民，並利用這些人培訓國內特工的日語及日本習俗。

在眾多被披露的綁架案中，最為知名的包括一位韓國女演員及其做導演的前夫，二人在70年代被綁架至朝鮮，其後被迫為當局製作電影，但後來二人設法逃出朝鮮。

強制勞動

根據「人權觀察」報告，朝鮮大量人民在一生中的不同節點必須承擔無報酬勞動。

有「脫北」學生向「人權觀察」表示，他們的學校強迫他們每年兩次在農場義務勞動，每次為期一個月，分別為耕種期及收獲期。

與此同時，朝鮮還送成千上萬的人民出國做廉價勞動力，其中許多人需要在奴隸般的條件下工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些朝鮮女性稱軍隊內部的性騷擾極為普遍。

朝鮮向中國、科威特及卡塔爾等國家派遣勞動力，雖然其中大多數國家因聯合國制裁規定已經停止為朝鮮勞工更新耕作簽證，但仍有報道顯示，國際制裁下一些地區仍有朝鮮人工作。

「許多海外勞工居住在被監視的宿舍，沒有行動自由，基本上被看作犯人，」亞當斯說。

這些勞工大部分收入會被朝鮮政府收走，這也是這個國家收入的一個重要來源。

女性權利

方欣浩稱，雖然朝鮮針對女性的歧視十分嚴重，但與通常用男女收入差距反應性別不平等的標凖不同，目前「沒有衡量朝鮮不平等狀況的辦法」。

朝鮮一直向外界展示平等社會的形像，然而據稱該國剝奪女性受教育及工作機會。

「女性地位十分低，性暴力一直存在，但如果女性受到襲擊，她們無處申訴，」亞當斯稱。

圖片版權 Getty Images Image caption 這張2004年的照片中，一名朝鮮男童在食用聯合國世界糧食計劃署提供的富含維生素及礦物質的食物。

也有大量報道顯示，被關押的女性會遭受折磨、強姦及其他性虐待，軍隊中也有嚴重性虐待現象。

兒童及營養不良

方欣浩表示，朝鮮為兒童提供教育，但為補貼家庭，許多人很早便輟學。而該國學校課程「由當局政治議程支配，從很小便限制他們的認知」。

根據聯合國兒童基金會（Unicef）數據，朝鮮有20萬兒童嚴重營養不良，其中六萬人「極度營養不良」。

針對外界對其人權紀錄的批評，朝鮮通常否認，表示其公民「對全世界最先進的人權系統感到驕傲」，並樂於指出其它國家的缺陷。

但亞當斯表示，人權話題在朝鮮是個「無底洞」。

「所有人都在為他們自己的利益著想。沒有人關注朝鮮公民的利益。」