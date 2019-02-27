圖片版權 AFP Image caption 巴基斯坦士兵在被巴方宣佈擊落的印軍戰機殘骸邊上。

印度和巴基斯坦為何就克什米爾的宿怨新仇一言不合，再次武力相向？對國際社會有何影響？

全世界在不安和焦慮中，迎來了2019年。全球經濟放緩，風險上升，但衰退尚未降臨。

在這種陰霾中，世界經濟風險似乎仍在增加，不確定因素包括美中貿易戰、英國脫歐，委內瑞拉內亂等。世界各地的各種風險似乎都沒有找到妥善的解決方案。就在這個時候，印度和巴基斯坦這兩個核大國突然又為了克什米爾的新仇舊恨爆發武裝衝突，令世界關注。

美國、中國和歐盟等各方均呼籲印巴雙方保持克制，避免使南亞緊張局勢升溫。

克什米爾領土爭議

克什米爾問題是印度和巴基斯坦兩國自從印度次大陸獨立分治以來就結下的一個歷史怨結。

自1947年英屬印度脫離英國獨立為兩個國家以來，印巴兩國已經打了3場戰爭，其中兩場都直接因為克什米爾爭議。印度和巴基斯坦都聲稱擁有整個克什米爾，但雙方都實際控制了克什米爾部分地區。

今日和歷史不同的是，過去20年以來，印巴都已經成了宣佈擁有核武器的大國。

2019年初的衝突升級

2019年2月份，印度武警部隊一支車隊在印控克什米爾遭汽車炸彈襲擊，造成40多人死亡，數十人受傷。被指以巴控克什米爾為基地的宗教極端主義武裝"穆罕默德軍"宣稱對這起自殺式襲擊負責。

這是在克什米爾地區數十年來反對印度統治的反叛力量中發生的一次最嚴重襲擊。

圖片版權 AFP Image caption 印度一批民眾在聽說印軍戰機越境進入巴基斯坦轟炸印方指責的「恐怖巡邏營」後，上街慶祝。

隨即，印度總理莫迪第一時間發佈聲明稱要報復。而巴基斯坦總理伊姆朗·汗否認巴方與在印控克什米爾發生針對印軍的襲擊有任何關聯。

之後，印度空軍多架戰機越過印巴實際控制線，對印方指責的巴控克什米爾所謂"恐怖主義訓練營"進行了空襲，宣佈炸死數百名恐怖分子。而巴方否認巴境內有所謂"恐怖分子訓練營"，指責印方入侵，並警告要在任何時間和地點採取反擊措施。

兩天後，巴基斯坦宣佈擊落了兩架印度空軍戰機，其中一架飛機在巴基斯坦境內墜落，一名飛行員被抓獲。

衝突升級後，巴基斯坦宣佈關閉空域。印巴兩國隨即關閉多個民航機場。

各方呼籲克制避免衝突升級

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年2月份，印度武警部隊一支車隊在印控克什米爾遭汽車炸彈襲擊，40多人死亡，數十人受傷。

英國廣播公司BBC駐德里的記者說，印度和巴基斯坦現在面臨的挑戰是在事態完全失控之前遏制最新的升級。

巴基斯坦軍方發言人就擊落印軍戰機一事表示，這是巴基斯坦"別無選擇"、只能對印度空襲巴基斯坦領土作出回應。但巴軍刻意避免打擊印軍地面軍事目標或造成傷亡，目的是並不希望讓危機升級。

一些分析人士認為，印度預計將在未來幾周內宣佈大選。印度總理莫迪在經濟不穩定的情況下，又受到國內發生恐怖襲擊的壓力，對巴態度強硬有助其國內政治形像。

衝突發生後，美國、中國和歐盟等各方均呼籲印巴克制，避免衝突升級。

中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，印度和巴基斯坦都是南亞地區重要國家，雙方保持良好關係和溝通有利於南亞地區和平穩定，從根本上也符合印度和巴基斯坦雙方利益。

對印方宣佈針對恐怖主義勢力採取打擊行動，陸慷表示，打擊恐怖主義是全球性問題和挑戰，需要國家間保持合作，為必要的國際合作營造有利的條件和氛圍。