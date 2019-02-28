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美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩在越南的峰會終於揭幕啦！

其實，過去幾天，世界媒體已經在登高爬低地挖趣聞、淘花絮。成百上千的記者湧入河內，不把峰會從裏到外翻個遍誓不罷休的感覺。

這裏我們分享幾個很能抓眼球的另類看點。

這個髮型很「霸氣」！

圖片版權 Getty Images Image caption 比一比，到越南時髮型（右）是不是有變？

金正恩的髮型早就是國際媒體上的熱門話題，現在，越南媒體也加入了討論。

「越南快報」（VnExpress）網27日報道，金正恩在前往河內的火車旅途中"改頭換面"：從中分改成了背頭！

金正恩一直留著所謂的"霸氣"頭（朝鮮語），或許是為了繼承爺爺金日成開創的潮流。韓國媒體《朝鮮日報》2015年曾經報道，朝鮮年輕人被勒令效仿領導人的髮型。

國際媒體發現，河內有理髮店打廣告：免費為顧客理金正恩和特朗普髮型！

第一妹妹」好暖心「

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金正恩抽煙，妹妹金與正端著煙灰缸……

日本TBS頻道拍到，黎明時分，中國南寧火車站，金正恩走下專列抽煙。

眾所周知，金正恩是"煙槍"，但是播出的視頻最好看畫面的可能要算金正恩的妹妹、隨訪的金與正手裏端著水晶煙缸在一旁「伺候」。金正恩自己掏出火柴點煙，可能也是以爺爺為榜樣。

韓國《中央日報》說，由妹妹親自上陣可能是朝鮮的保護性舉措，確保有關金正恩的信息、其中包括DNA被盜。

該報27日的一篇報道說，有關金正恩健康、基因等信息是世界各地多家秘密機構迫切希望入手的熱門貨。

但是，韓國前任統一部部長張世炫（音譯，Jeong Se-hyun）說，金正恩的妹妹、而不是其他什麼人端煙缸看起來更自然。如果換別人，難免被看作拍馬屁。

黑衣保鏢跟車跑

圖片版權 Getty Images Image caption 據說保鏢要和金正恩身高相仿

黑衣保鏢在金正恩專車兩側跟著跑的畫面可能不像從前那麼震撼，但是仍然十分搶眼。

2018年6月新加坡特金會和今年4月韓朝峰會期間，黑衣保鏢跟車跑走上銀屏。位於首爾的"朝鮮放送"頻道說，這一次的不同點是保鏢的"陣型"。

該媒體注意到，在新加坡時，保鏢的陣型是V型，這次在河內是11型，嚴密程度更低一些。

越南媒體早些時候注意到，大約100名朝鮮保鏢提前抵達河內。「越南快報」報道說，"據信許多保鏢和金家、朝鮮其他精英家族有關"。

專列啥時「變臉」了？

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2月23日，金正恩在平壤登上綠色專列，啟程穿越中國、前往超過4000公里以外的河內。但是專列26日抵達越南同登站時，眼尖的媒體注意到，火車頭和出發時不一樣了！

韓國韓聯社還說，火車頭的顏色和牌號也不一樣了。

還有，在同登站，專列最開始停靠的位置不對，車廂門和紅毯沒能完美對接。金正恩下車的時候，錄像顯示一名翻譯小跑著過來，差點撞上金正恩。

找個對等酒店「有壓力」

圖片版權 Getty Images Image caption 梅利亞酒店外加強治安

《首爾新聞報》報道，為金正恩安排梅利亞酒店，原因之一可能是，要比得上特朗普下榻的河內最豪華的酒店之一萬豪酒店「有壓力」。

該報27日報道說，另外一個原因可能是為了省點錢，因為酒店一晚費用為20萬到30萬韓元（約合178-268美元）。

該報還援引消息人士說，梅利亞酒店更加安全，因為該酒店"屬於"越南國防部。

美國記者最開始預訂入住梅利亞，但是後來被轉移到其他地方。

金正恩抵達河內大約一個半小時之前白宮發給記者的一份電子郵件說，"出於技術原因"，白宮新聞發稿中心將搬到國際媒體中心內的指定區域。

路透社說，朝鮮選擇該酒店可能是"故意的"，為的是金正恩增加在美國媒體的曝光度。