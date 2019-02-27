金正恩越南再會特朗普：首日晚餐談了這些

你的器材不支持播放多媒體材料 這是他們去年6月在新加坡峰會後的第二次握手（英文字幕）

美國總統特朗普27日傍晚與朝鮮最高領導人金正恩在越南首都河內會面，為第二次會晤拉開序幕。

兩人先是在河內索菲特傳奇大都會酒店先進行單獨閉門會談，隨後舉行晚宴。

二次會晤說了什麼？

兩國領導人在國際媒體前握手並拍照，有說有笑，隨後接受記者訪問。金正恩表示，確信"金特會"會取得所有人都滿意的結果，他說：「我們克服了所有阻礙，今日來到了這裏。」美國總統特朗普則表示，他期待這次峰會是一次「非常成功」的峰會。他說：「能和金委員長在一起是一種榮譽。」

兩人接受短暫接受媒體訪問後即進行閉門會談，晚宴則限制進入會場的媒體人數，特朗普與金正恩步入晚宴房間時，有記者向特朗普提問，有否計劃宣佈結束韓戰，特朗普則回應「我們瞧瞧看。」

閉門會議結束後，白宮向媒體發出新聞稿透露對談內容。會議當地時間6點33分開始，金正恩向特朗普說：「從去年6月在新加坡見面至今剛好261天。」並將這次二度會晤成功舉行歸功於特朗普的團隊。

金正恩指出，過去261天有很多誤會產生，各界錯誤解讀了現況，像是外界仍認為過去的敵意還存在。然而，我們可以克服所有困難，在261天後的今天，再次在河內見面。

他並強調：「如今我們併肩而坐，給我們希望，假以時日我們總能成功的。」

特朗普隨後表示感謝，也表示，與金正恩見面是他的榮幸。他說：「我倆首次會晤非常成功。你我們都非常滿意。」他期待，二次會晤能和上次一樣好，或甚至更好。

特朗普表示，最大的進展就是兩方關係友好。

特朗普還誇讚朝鮮經濟發展潛力無窮。他對金正恩說：「就像我對媒體及所有人說的一樣，我覺得你的國家經濟發展的潛力巨大。」

圖片版權 AFP Image caption 特朗普與金正恩2月27日在河內酒店進行晚宴。

還有誰參加了晚宴？

而除了兩國首腦外，美朝各派兩名高官出席晚宴，美方派出國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）丶白宮幕僚長:米克·馬爾瓦尼 （Mick Mulvaney）；朝方則有勞動黨中央委員會副委員長金英哲 (Kim Yong Chol)，以及外交部長李勇浩 (Ri Yong Ho)。

特金晚會約在27日晚間10點結束，特朗普一行人隨即返回下榻酒店，預計28日上午舉行正式會談，將會討論無核化等一系列問題。

河內索菲特傳奇大都會酒店是河內首間五星級飯店，有百年歷史，是當地著名地標，曾接待各國政要與知名藝人。

特朗普26日搭乘空軍一號抵達河內後，立刻發推文感謝民眾的歡迎，而金正恩則是23日從平壤搭乘專屬列車前往越南，耗時超過60個小時，26日到達河內。

圖片版權 Getty Images Image caption 河內索菲特傳奇大都會酒店

為什麼選在越南？

越南是共產主義國家，但實際採用類似資本主義的經濟制度，目前美國和朝鮮都視其為友。

澳大利亞新南威爾士大學堪培拉校區政治學榮休教授，越南問題專家薩耶爾（Carl Thayer）說，越南被視為中立的主辦國，並且符合美國和朝鮮的所有要求。

越南1986年以建立社會主義主導的市場經濟為目標開啟經濟改革以來，成為亞洲發展最迅速的幾個經濟體之一。

薩耶爾教授對BBC表示："第二次特金會地點選在越南不只有象徵意義"。

"選在越南是因為各方都認為越南有能力為峰會提供一個十分安全的環境，各方都認為越南是一個中立的東道國。"