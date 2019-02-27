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美國總統特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）27日出席國會聽證會，作為特朗普前核心圈子一員，他披露了諸多對總統不利的獨家證據與證言。

科恩是誰？

科恩擔任特朗普私人律師長達10年，包括2016年總統大選期間。

以作風強硬、使命必達著稱的科恩曾被稱為特朗普的「忠犬」、「首席滅火隊長」，他為特朗普打點大小事務，甚至曾在去年4月表示願意為其「擋子彈」。

但今時不同往日，科恩如今將矛頭指向了前老闆，他自稱出於愚忠為特朗普掩蓋了一些「骯髒的事情」。科恩也因此從特朗普最信任的人之一，成為他眼中不受歡迎的人物。

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去年8月，科恩對紐約聯邦檢察官提起的逃稅、銀行欺詐和違反競選財務法等指控表示認罪。他的律師牌照也在本周早前被撤銷。

正在調查俄羅斯干涉大選、特朗普競選團隊「通俄門」的美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）指控科恩對國會作偽證。科恩曾向國會表示，特朗普在競選期間中止了莫斯科房地產項目，如今他承認自己當初說謊。

即將因詐欺、向國會作偽證等罪名入獄3年的科恩，試圖通過國會公開聽證會，說服世人應該相信他而不是特朗普。

「我將讓美國人民決定，到底誰在說真話，」科恩說。

身穿深色西裝的科恩在聽證會中顯得有備而來，他朗讀開場證詞時抑揚頓挫，問答期間多次與質疑他的議員有言語交鋒。

他對特朗普有哪些的指控？

「種族主義者、騙子、作假者」

談及特朗普為人時，科恩稱其是「種族主義者、騙子、作假者」。

科恩稱，特朗普的「壞」遠超過他的「好」，「自從上任總統以來，他成了最壞的自己。」

據科恩所說，特朗普曾讓他說出任一個由非裔領袖領導、而不是「糞坑」（shithole）的國家。「這是當奧巴馬擔任美國總統的時候，」科恩說。

他引述特朗普說，非裔美國人永遠不會投票給他，因為」他們太笨了「。

科恩還說，特朗普為個人目的隱瞞他真實擁有的財富，例如在追求登上福布斯財富榜時誇大財產，而在報稅時少報資產。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普前私人律師科恩在美國眾議院作證，對前老闆倒戈相向。

希拉里電子郵件外洩

科恩指證，在2016年總統大選期間，民主黨內部電子郵件外洩一事傳開前，特朗普早已知悉此事。他的競選團隊與維基解密的創始人阿桑奇在後者釋出對希拉里不利的電郵前，就有過交流。特朗普不僅對此知情，還表示歡迎。

特朗普與俄羅斯的聯繫

科恩稱，特朗普在競選總統期間，主導其公司在莫斯科的一個摩天大樓項目談判，而他當時公開表示，自己在俄羅斯沒有商業利益。

競選期間，特朗普多次詢問科恩"俄羅斯那邊怎麼樣了"，意指莫斯科的房地產項目。

「他（特朗普）就此撒謊，是因為他從來沒預料到他會勝出大選，也因為他打算通過莫斯科房地產項目賺取數億美金。」科恩作證說。特朗普沒有直接指示科恩向國會作偽證，但他認為特朗普希望他撒謊，並讓律師事先審閲他此前的國會證言。

科恩還說，特朗普事先知曉競選團隊與俄羅斯律師會面、談論希拉里的「黑材料」，但他並不掌握直接證據。特朗普一直表示，他對長子與俄羅斯律師的秘密會面並不知情，也無參與。

AV女星封口費

圖片版權 Getty Images Image caption 丹尼爾斯的本名是斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford），她稱與特朗普在2006年發生了性關係。

科恩出示一張2017年7月由特朗普簽字的支票，用於報銷科恩早前向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付的封口費。她自稱在2006年曾與特朗普有染。支票價值35000美元，由特朗普私人賬戶支付，開出時特朗普已是美國總統。

丹尼爾斯則發表聲明聲援科恩，感謝他「開始說出真相」。特朗普一直否認與丹尼爾斯及另一位女性有不正當的關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 科恩出示由特朗普簽字的支票作為證據。

越戰兵役

特朗普向外界表示，他因骨刺而獲得越南戰爭兵役豁免，這個說法受到多方質疑。

科恩指，特朗普沒有向他出示過醫學證明，且說當年沒有接受過手術治療，並指示他不要正面回答媒體提出的相關問題。

據科恩的證詞，特朗普曾對他說：「你以為我笨嗎，我不會去越南的。」

「讓我覺得諷刺的是，總統先生，你現在正身在越南，」科恩說。

圖片版權 AFP Image caption 美國聚焦科恩聽證會之時，特朗普與朝鮮領導人金正恩在越南河內共進晚餐。

特朗普怎麼說？

正在越南與朝鮮領導人金正恩會面的特朗普，對隨行記者關於科恩證言的問題避而不答，只搖頭以對。普遍認為，特朗普政府選擇在科恩聽證會期間，安排與金正恩會面並非偶然，而是有意轉移輿論的視線。

早前科恩承認上述控罪時，特朗普曾抨擊科恩撒謊，並稱他「是一個軟弱的人，也不是一個非常聰明的人。」

國會聽證會前，特朗普在社交媒體推特上指責，科恩是為了縮短刑期而說謊。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月27日

指控對特朗普有什麼可能影響？

在法理上，科恩掌握的確鑿證據並不多，對特朗普的影響有限。

若有更多證人或證據證明，特朗普在競選總統期間，曾直接或間接向據報與他有染的女性支付封口費，或會構成其違反競選法律的指控。以金錢掩飾醜聞的行為被視為是提供政治獻金，而隱瞞政治獻金不報，違反了美國的競選法規。

科恩已承認相關控罪，但他出示的證據似乎還不足構成對特朗普的致命一擊。

科恩曝光特朗普為人、競選團隊運作的諸多細節，在政治上對總統造成一定衝擊。然而，有鑒於他因謊報稅收、向國會說謊即將鋃鐺入獄，他證言的可信性將被打上一個問號。

圖片版權 Reuters Image caption 國會議員Paul Gosar在聽證會上放置標語，指責科恩是「騙子」。

關於特朗普知曉幕僚與俄羅斯律師密會一事，科恩的證言顯得薄弱。政治立場保守的福克斯電視台網站在頭條標題上寫道，科恩沒有拿出通俄門指控的有力證據。

在只有一家之言、證據並不全面充分的情況下，科恩的證詞似乎難以說服支持與反對特朗普的任一陣營改變主意。

在特朗普反對者看來，這鞏固了他們對總統的一貫認知：滿嘴謊言、在公眾背後做著許多見不得人的勾當。在特朗普支持者看來，科恩倒戈相向，是不擇手段想去抓住最後一根救命稻草。

在國會聽證會上，科恩試圖為自己打造一個浪子回頭的形像，表示痛悔當初聽命特朗普。

他說，自己以往是為了保護特朗普而說謊；但在質疑他的人眼中，科恩如今是為了自保而說謊。