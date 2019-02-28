圖片版權 Reuters Image caption 特朗普政府首席談判代表萊特希澤對國會表示，他將尋求達成保護美國企業知識產權的貿易協定。

美國國會警告特朗普政府，任何與中國的貿易協定都應當確保對方在政策上做出實質性改變。

該表態發生在兩國貿易談判的關鍵階段。美國總統特朗普最近表示，他可能會見中國領導人習近平並在3月宣佈一項協議。

國會越來越擔憂，特朗普將無法解決在知識產權和不公平貿易方面的根本分歧。周二（2月26日）美國眾議院籌款委員會聽證會上，共和黨和民主黨議員都敦促特朗普政府首席談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）繼續採取強硬態度。

「本屆政府已經選擇進行高風險對抗，」民主黨議員理查·尼爾（Richard Neal）說，「必須堅持下去拿到好協議。」

「讓中國負起責任」

特朗普2017年發起貿易戰，理由是不公平的貿易行為，他指控中國企業強迫美國企業向中國轉讓技術，並且竊取美國企業知識產權。

美國對價值2500億美元的中國產品徵收關稅，中國也對1100億美元的美國商品徵收關稅。特朗普還威脅要對價值2670億美元的中國出口美國產品徵收關稅，這將導致中國進口到美國的產品幾乎全部被徵收關稅。

中美貿易爭端引發了人們對全球經濟增長的擔憂，並且給中國經濟帶來了額外的壓力。

在美國，中美貿易戰讓金融市場感到不安，也損害了農民的利益，提高了美國企業的成本，也讓美國總統達成協議的壓力增大。

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周三（27日），美國國會議員表達了對特朗普政府徵收關稅的擔憂。但他們說，他們同意特朗普的既定目標，並且敦促政府抵制誘惑，不要輕易達成協議。

「我們都認為，中國幾十年來一直在貿易上作假，」共和黨議員布雷迪（Kevin Brady）說。

「雖然我們希望中國買更多美國的商品，但更重要的是讓中國負起責任，」他說。

尋求定期會晤

此前有關特朗普貿易政策的國會聽證氣氛緊張，議員們批評政府與歐洲、加拿大及其他盟友的關稅和爭執。

一直在中美貿易問題上持強硬立場的美國貿易代表萊特希澤得到了熱烈歡迎。

萊特希澤說，他的重點是確保達成一項可行的協議，並消除美國企業與中國分享技術的壓力。

「我不認為我們應接受任何沒有結構性變化、無可行性的東西，」他說，談判正在取得「真正的進展」。

圖片版權 Reuters Image caption 中國副總理劉鶴（左）與美國總統特朗普、美國首席談判代表萊特希澤（右）

萊特希澤說，協議可能包括兩國官員定期會面的條款。

路透社報道，美國希望舉行定期會晤，以確保與中國任何可能的貿易協定執行效力。

路透社引述萊特希澤稱，美國希望在協定執行過程中，低級官員每月舉行一次會議，副部長級官員每季度舉行一次會議，部長級官員每半年舉行一次會議。

萊特希澤還駁斥了有關他與特朗普關係緊張的猜測，特朗普最近曾就最終協議的形式公開反駁萊特希澤。