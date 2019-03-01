圖片版權 Pixar Image caption 八分鐘的動畫短片《包寶寶》奪下今年奧斯卡金像獎最佳動畫短片。

短短八分鐘的動畫短片《包寶寶》（Bao），以具有中國文化象徵的「包子」詮釋母親的愛，奪下今年奧斯卡金像獎最佳動畫短片。影評分析，《包寶寶》以包子詮釋中國當代的社會現象，且突顯文化融合，符合美國價值，因此成功獲得評審青睞。

80後華人

《包寶寶》（Bao）敘述一名居住在美國舊金山的華裔母親，孤單在家度日，某天突然發現有顆包子會動，就展開了母親與包子的生活。事實上，這顆「擬人包子」就是她的兒子，母親對他照顧地無微不至，真切闡述傳統華人家庭中常見的父母形像。

這部動畫短片是由29歲的加拿大華裔導演石之予（Domee Shi）執導，是皮克斯（Pixar Animation Studios）首部由女性執導的動畫短片，也是首部華人執導的動畫片。

圖片版權 Getty Images Image caption 華裔女導演石之予(右)。好萊塢屏幕上的華人固有形像在悄然變化，不再只是過去的功夫傳人。

石之予曾對媒體表示，故事背景設定在1991年，是因為當年父母帶著兩歲的她移民加拿大，而會以包子作為創作元素是是因為食物是他在中華文化成長的印記。

雖然從小在西方社會長大，但父母對他的過度保護就和所有傳統華人家庭一樣，這也是《包寶寶》的創作來源。

石之予透露，這部八分鐘的短片是她童年的縮影，自己就是片中的包子寶寶。從小父母就非常保護，不讓她碰觸任何危險事，但也因為這樣的過度保護使她感到挫折，一直到長大後，才逐漸了解母親的愛護。

跨越東西的共鳴

台灣影評人墨卓向BBC表示，主要國際影展及電影市場取向仍以歐美為主流，歐美評審對於其他文化會有期待，像是過去充滿中國元素的電影「功夫熊貓」，就受到西方觀眾的喜愛，在當地成為主流。

他進一步分析，因為美國是個文化大熔爐的國家，對多元文化保持開放態度，從《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians，港譯《我的超豪男友》，陸譯《摘金奇緣》）到這次奪獎的《包寶寶》，都呈現出歐美人眼中華人的刻板印象。不過希望也能借此扭轉更根深蒂固的認知，比如過去電影中關於東方文化常以「功夫」表現華人。

他強調，奧斯卡金像獎是美國的獎項，因此在評選時還是會融入美國的價值觀，

墨卓說，華人強調以家為重的價值觀，但歐美卻是以個人為出發點，《包寶寶》呈現出中西價值觀的碰撞，也是社會現象。他說：「《包寶寶》把這種矛盾用短短八分鐘，呈現出《瘋狂亞洲富豪》想談的議題。」

墨卓表示，今年29歲的《包寶寶》導演石之予出生在中國「一胎化政策」的時代，小孩長大後離開父母，完全反映出這一代中國人的現象及想法，也突顯出兩個世代的差異。

曾旅居美國的台灣觀眾楊雅儒也表示類似看法，她向BBC中文表示，該動畫片在美國華人圈引發共鳴，故事貼切描述了新一代華裔與父母的世代差異。她說，很多美國電影或戲劇存在對華人的刻板印象，這部動畫反而是精凖呈現當代社會現象。

她舉例，很多華裔的父母對孩子非常照顧，甚至凖備便當，這在中華傳統文化下再自然不過，但這些孩子到學校後會被當地同學取笑，這些都會造成世代矛盾。

《包寶寶》的結局是華裔孩子與父母的和解，互相包容彼此不同的價值觀，但楊雅儒說，現實生活中，很多華裔朋友因為價值觀的差異與父母的關係出現裂痕，其後很難與父母和解。

圖片版權 Warner bros Image caption 《瘋狂亞洲富豪》是好萊塢25年來首部全亞裔電影。

中國崛起帶動中華文化

《包寶寶》的導演石之予首次入圍奧斯卡獎，一入圍就得獎，成績亮眼。石之予在領獎時表示，「有古怪創意和想法的人不要害怕，把你們的故事講出來，一定會得到共鳴！」

她說：「美好的故事會感動人，會讓他們產生連接，會讓他們感覺到驚訝和美好。所以我也相信在我的狂野思想中，我能夠把他們帶進電影。」

石之予透露，她很愛母親，所以非常理解包寶寶影片中那種母親的心態。她強調，不是我母親的話，我也沒辦法做成這部短片。石之予曾向媒體表示，拍這部片前，石之予籍著回中國探親的機會，在四川和重慶收集當地飲食文化的相關資料。

中華文化在越來越多的歐美戲劇作品中呈現，知名電影監製焦雄屏認為，中國市場崛起是關鍵因素。

她向BBC中文分析，中國將會撼動美國在電影史上100年的地位，許多電影公司會關注電影是否能進入中國市場，因此中國元素會在許多作品中展現。

另外，許多中國人投資電影，會要求在電影中穿插中華文化元素，希望更廣泛地將中華文化介紹給世界，也是原因之一。

她舉例，像是一兩句華語台詞或一兩個華人角色，甚至電影主題都會環繞在華人文化。她說：「《瘋狂亞洲富豪》大受歡迎，無論評價如何，都能看出世界非常關注華人社會。」

焦雄屏認為，中國元素出現電影或藝術上已成為不可擋的趨勢，未來只會更多，不會更少。