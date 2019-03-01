克什米爾：印度和巴基斯坦在那裏打什麼仗

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年2月14日對印度軍營的炸彈襲擊是過去30年來傷亡最多的一次。

印度和巴基斯坦在克什米爾已經打過兩仗。可是還有多少人記得是為了什麼？

1947年，印度和巴基斯坦還沒有從大英帝國獨立出去，克什米爾就是個火藥味很濃的地方。根據印度獨立法案，克什米爾可以選擇歸屬印度或者巴基斯坦。

當時的克什米爾統治者，哈里·辛格，決定歸屬印度。1947年戰爭爆發，持續了兩年。

1965年，第二場戰爭爆發。1999年，印度和巴基斯坦支持的武裝力量短暫交火。

那時印度和巴基斯坦都已經自稱擁有了核武器。

圖片版權 Getty Images Image caption 印巴雙方邊防武裝在沒有衝突的日子每天要舉行面對面的示威儀式。2017年8月14日資料圖片

政局動蕩不安

克什米爾當地許多人不希望接受印度統治，而是希望獨立，或者併入巴基斯坦。

印度管轄的兩個邦人口中60%是穆斯林，佔多數。這在印度各個邦裏是唯一的。

失業率居高不下，民眾抗議遭軍警鎮壓，反叛力量與軍隊發生武裝衝突，這些都加劇了局勢不穩。

自1989年以來，克什米爾印轄區的武裝反叛時起時落。到2016年7月出現一波新的暴力，22歲的叛軍首領瓦尼在與軍警交火中被擊斃，引發大規模抗議示威。瓦尼生前善於利用社交媒體，在年輕人中頗有聲望，普遍認為是他重振了當地反叛武裝，並使得反叛力量合法化。

瓦尼的葬禮吸引了無數哀悼者。葬禮結束後，他們與軍隊爆發了激烈衝突，暴力局面持續了數日，30多位平民喪生，許多人受傷。自此，當地的暴力活動逐漸升級。

2018年，有500多人在衝突中喪生，包括軍警、平民和反叛武裝成員。

圖片版權 Reuters Image caption 克什米爾印度轄區的民眾抗議

和平希望有多大？

印度和巴基斯坦2003年曾簽訂過停火協議，決定結束控制線附近多年不斷的流血爭端。

巴基斯坦後來還承諾將停止向印轄區的反叛力量提供資助，而印度也同意赦免他們，條件是他們放棄武裝。

到2014年，新一屆印度政府上台，對巴基斯坦立場變得強硬，但仍願舉行克什米爾和談。時任巴基斯坦總理沙裏夫甚至去德里參加了印度總理莫迪的宣誓就職典禮。

然而，一年後局勢驟變。印度指責巴基斯坦管轄一方的武裝力量襲擊了印度北方旁遮普邦的空軍基地。總理莫迪取消了2017年赴伊斯蘭堡參加區域峰會的行程。自那以後，印巴談判陷入停滯。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴基斯坦前總理沙裏夫和印度總理莫迪2014年承諾要在克什米爾實現和平

回到了起點?

2016年，克什米爾印轄區民眾抗議遭武力鎮壓，令已經暗淡的持久和平希望更加渺茫。2018年6月，印度總理莫迪所在的政黨退出印度執政聯盟，導致克什米爾印轄區由德里直接管控，當地人更加憤怒。

很快到了現在，2019年2月14日，一起自殺式襲擊撲滅了兩國關係解凍的最後一絲希望。印度認為巴基斯坦境內的武裝力量襲擊了克什米爾的印度駐軍，40多名印度軍人喪生，是自1989年以來最血腥的一次。

印度發誓要採取一切可能的外交步驟在國際社會鼓勵巴基斯坦。

2月26日，印度向巴基斯坦轄區境內發動空襲，聲稱襲擊目標是巴基斯坦的軍事基地。

巴基斯坦說，印度的空襲沒有造成重大傷亡和損失，但巴基斯坦必須還擊。

至此，戰爭一觸即發。

2月27日，巴基斯坦宣佈擊落兩架進入巴方領空的印度空軍飛機，一名印度空軍軍官被俘。巴基斯坦空軍還襲擊了印度境內的目標。次日，巴基斯坦表示3月1日把俘虜交還印度，以此釋放希望實現和平的信號。