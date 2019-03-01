圖輯：在隱士之國——朝鮮長大的孩子們
在朝鮮長大是什麼感覺？去年年底，當攝影師塔裏克·扎伊迪（Tariq Zaidi）訪問朝鮮時，他試圖拍下朝鮮父母與孩子之間的互動時刻。
我去了朝鮮九個道中的八個道，沿途還參觀了學校、幼兒園和音樂學院。並未有太多外國人能有機會到訪這個國家，對於得以到訪的人來說，拍照也受到限制。
這些照片是我在朝鮮陪同人員允許下拍攝的，它們讓我一窺這個隱士之國的孩子們如何成長。
我的旅程從中國北部邊境城市丹東開始，一直走到與韓國接壤的開城，其間穿過朝鮮首都平壤、東海岸的元山，以及中俄邊境附近的清津和會寧。
雖然這些照片並不能做到面面俱到，但確實改變了我對沿途接觸到兒童的文化、社會環境和理想的看法。
每當我們去一個城鎮，我們都試圖要求參觀一所學校。朝鮮有很多不同種類的學校，在參觀很多景點之餘的觀光活動都包括參觀象這樣的教育機構。
很多學生想要展示他們流利的英語。在一些學校，遊客被鼓勵與英語說得最好的尖子生隨意交流。
很多對話都是一些常識性知識，話題也很寬泛，例如披頭士樂隊。這頗為讓人意外，因為人們曾以為他們不會喜歡坦率的交流，但這裏的環境卻很開放。
我們參觀的一些學校為最優秀的學生提供了一流的設施，我們被告知它們被稱為學宮。很明顯，還有很多其他類型的學校，但我們沒有去看。
學生們對體育、音樂和文化的重視是顯而易見的。很多學生都渴望接待遊客，比如進行足球和籃球等比賽。
但是，除了在官方引導參觀的指定目的地外，在其他一些旅程中，我捕捉到了一些更加自然的鏡頭：一名父親在地鐵上抱著他的孩子，一位母親在操場上和她的孩子玩耍，而我在公交車上疾馳而過。他們甚至沒有發現我。
這樣的時刻展現了一個顯而易見的問題——無論你發現自己處於什麼樣的統治之下，家庭生活最終大同小異。在朝鮮上學的孩子和其他人一樣，都有自己的目標和抱負。
你可以在Instagram (@tariqzaidiphoto)、Facebook (@tariqzaidiphotography)及網站https://www.tariqzaidi.com/上關注塔裏克·扎伊迪的作品。