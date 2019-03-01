圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 朝鮮咸鏡北道清津的一家幼兒園裏，一名女孩正在演奏大提琴。

在朝鮮長大是什麼感覺？去年年底，當攝影師塔裏克·扎伊迪（Tariq Zaidi）訪問朝鮮時，他試圖拍下朝鮮父母與孩子之間的互動時刻。

我去了朝鮮九個道中的八個道，沿途還參觀了學校、幼兒園和音樂學院。並未有太多外國人能有機會到訪這個國家，對於得以到訪的人來說，拍照也受到限制。

這些照片是我在朝鮮陪同人員允許下拍攝的，它們讓我一窺這個隱士之國的孩子們如何成長。

我的旅程從中國北部邊境城市丹東開始，一直走到與韓國接壤的開城，其間穿過朝鮮首都平壤、東海岸的元山，以及中俄邊境附近的清津和會寧。

雖然這些照片並不能做到面面俱到，但確實改變了我對沿途接觸到兒童的文化、社會環境和理想的看法。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 會寧學生少年宮的一名女童正在演奏傳統的朝鮮鼓。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 平壤遊樂場的父母與他們的孩子。

每當我們去一個城鎮，我們都試圖要求參觀一所學校。朝鮮有很多不同種類的學校，在參觀很多景點之餘的觀光活動都包括參觀象這樣的教育機構。

很多學生想要展示他們流利的英語。在一些學校，遊客被鼓勵與英語說得最好的尖子生隨意交流。

很多對話都是一些常識性知識，話題也很寬泛，例如披頭士樂隊。這頗為讓人意外，因為人們曾以為他們不會喜歡坦率的交流，但這裏的環境卻很開放。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 一名女生正在咸鏡北道圖書館學習。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 平壤的一名母親背著她的孩子。

我們參觀的一些學校為最優秀的學生提供了一流的設施，我們被告知它們被稱為學宮。很明顯，還有很多其他類型的學校，但我們沒有去看。

學生們對體育、音樂和文化的重視是顯而易見的。很多學生都渴望接待遊客，比如進行足球和籃球等比賽。

但是，除了在官方引導參觀的指定目的地外，在其他一些旅程中，我捕捉到了一些更加自然的鏡頭：一名父親在地鐵上抱著他的孩子，一位母親在操場上和她的孩子玩耍，而我在公交車上疾馳而過。他們甚至沒有發現我。

這樣的時刻展現了一個顯而易見的問題——無論你發現自己處於什麼樣的統治之下，家庭生活最終大同小異。在朝鮮上學的孩子和其他人一樣，都有自己的目標和抱負。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 平壤地鐵裏，一名父親正抱著他的女兒。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 開城的一名母親將她的孩子放在車籃裏。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 會寧的一名穿著傳統朝鮮服的女孩。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 平壤大團體操表演，17,490名學生創造出動態的馬賽克圖案。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 平壤郵票博物館裏的女學生和她的媽媽。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 平壤萬景台學生少年宮的學生正在上舞蹈課。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 會寧的學校操場上，男生們正在雙杠上鍛煉。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 清津的一名女孩正在彈鋼琴。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 平壤公交車上，一名女童正向窗外眺望。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 清津外語學校的學生們正在上英語課。

圖片版權 Tariq Zaidi Image caption 傍晚時分，開城的一名女生邊騎車邊看手機。

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