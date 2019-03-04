寧邊基地：朝鮮核心臟的歷史和秘密設施

圖片版權 MOD Image caption 寧邊基地未來仍是關注朝鮮問題之關鍵

在越南河內舉行的美國朝鮮首腦峰會結束後，特朗普表示，他與金正恩之間的絆腳石來自一個關鍵：「朝鮮將得到什麼來交換其寧邊核設施的禁令」。

寧邊是朝鮮生產可用於核武材料的基地。早在河內峰會之前，便有傳聞說平壤會提出關閉寧邊整個或部分核武基地，以換取取消經濟制裁。

防務專家梅麗莎·漢納姆（Melissa Hanham）解讀了位於朝鮮核計劃核心的這個惡名昭彰之地。

「寧邊核科學研究中心」擁有一個寬闊的校園，主要服務於軍事任務 ，為朝鮮的核武器生產可分裂材料。它始建於1961年—在朝鮮與前蘇聯達成了兩項核協議之後。

九龍江貫穿校園，河水用於冷卻相鄰的原子反應堆。寧邊基地的某些地方行使行政和項目支撐功能。美國希望能拆除反應堆和相關設施，主要包括：

更小更輕的核武器

圖片版權 Getty Images Image caption 平壤宣稱有能力製造核導彈。

IRT-2000反應堆是寧邊最小和歷史最久的反應堆。1965年在前蘇聯的監督下完成，最初用於生產低濃縮鈾 （low-enriched uranium），用於科學目的和生產醫療用的同位素。

直到1973年，前蘇聯才用燃料棒來運行反應爐，但朝鮮後來將反應爐轉換為生產高濃縮鈾 （highly-enriched uranium）。

雖然這個反應堆不能為朝鮮生產太多核分裂材料，但有人憂心它可以使用附近的同位素實驗室生產氚（tritium）或氘化鋰（lithium deuteride ）等同位素。

只需幾克氚就可以在核彈頭中使用，提升其效能，從而為導彈提供更小更輕的裝置。

兩次嘗試未能將其關閉

這座5兆瓦的反應堆1986年完工，是校園內最著名的反應堆。它是仿造世界第一個核電廠—英國卡爾德·霍爾(Calder Hall)原子堆設計建造的。

此反應堆生產了大量用於朝鮮核武器的鈈（plutonium），而且是幾次朝鮮與它國外交對抗或突破之關鍵處。今日，它仍可使用附近九龍江的河水繼續運作。

國際原子能機構（IAEA）之前幾次在朝鮮的允許下，讓相關檢查員進入反應堆。

之前曾有兩次「關閉」反應堆的嘗試 —但當朝鮮與外界關係惡化時，這兩次嘗試都無法實現。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮仍未放棄核武。

外界無人探訪過

2010年9月，衛星圖像顯示5兆瓦（5MW）反應爐以南開始建有大型建築。雖然最初結構並不明顯，但之前參觀過基地的美國科學家被告知，它將成為2010年用於電力生產的實驗性輕水反應堆。

今日反應堆外部看似完整，但尚未有已運行之具體證據。自2010設施完成以來，外界無人探訪過。

放射化學實驗室

該設施實際上是一個鈈再處理設備（a plutonium reprocessing facility），用於將反應堆中用過的燃料棒轉換成可用於武器之材料。

朝鮮最初告訴國際原子能機構該設施用於培訓核能科學家，但國際原子能機構認為它實際上是用來再處理相關核材料。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮與美國此次在越南沒有達成任何協議。

這一龐大無比的設施計劃用來處理來自5兆瓦反應堆和附近50兆瓦反應堆的鈈，後者在完工前被廢棄。

衛星圖像顯示了基地周圍的車輛活動和建築。然而，這一再處理設施運行時，外界鮮少能夠探測其情形，也不知道有多少鈈被再處理運用。

新基地擴大了一倍

2010年，朝鮮透露它已將其燃料製造設施改建為鈾濃縮設施。

參觀過該燃料製造設施的科學家估計該建築物容納近2000台離心機（centrifuges）。 2013年朝鮮將該設施之佔地面積擴大了一倍，但未知離心機的數量是否也翻倍。

美國懷疑朝鮮當時推進的是巴基斯坦核武科學家卡.迪爾汗(A.Q. Khan)非法推動數十年的鈾濃縮秘密計劃。

寧邊之外還有其他基地？

雖然寧邊是朝鮮宣佈的唯一核設施基地，但人們普遍認為朝鮮至少還有兩個其他核基地。

2018年，「開放資源」（open-source research ）主導之研究確認了朝鮮降仙（Kangson）附近的另一個可能基地。

關閉寧邊或其部分設施的協議不適用於關閉朝鮮的其他核能相關的濃縮設施—而這些設施極難以檢測且可輕易隱藏。伊朗便選擇在地下和山上建設濃縮設施。

朝鮮不大可能放棄核武。然而，如果採取相關措施能核實、監測甚至永久拆除寧邊的設施，那便表示朝鮮不再能夠為其核武生產鈈或氚。鈾仍然值得關注，因為只有一個可疑的鈾濃縮設施位於寧邊。

即便如此，若能拆除寧邊或其部分設施，這對平壤製造更多核彈頭的能力來說將是一大挫折。