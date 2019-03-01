印度「飛行棺材」和巴基斯坦利劍「梟龍」

圖片版權 EPA Image caption 印度國防部長曾透露表示，該國從俄羅斯購買的872架米格飛機中，超過半數都在事故中墜毀，造成2百多人的死亡。圖為印軍米格21升空。

印度和巴基斯坦在各自控制的克什米爾地區邊境空中交手，再次曝光了印度空軍的「難言之隱」，受到中國印度巴基斯坦等國家媒體和軍迷關注。

2019年2月，印度宣稱為打擊藏匿在巴基斯坦境內的恐怖組織，直接派戰機越過克什米爾實際控制線進入巴基斯坦進行轟炸，並宣稱大獲全勝。

但僅一天之後，否認支持恐怖組織並警告說要反擊的巴基斯坦空軍宣佈擊落了兩架印軍戰機，其中一架墜落在印度控制線一側，另一架米格21戰鬥機墜落在巴基斯坦控制線一側。

據媒體報道，擊落印軍戰機的是中國和巴基斯坦聯合研製、中國成都飛機製造公司生產的凖三代「梟龍」型戰機（巴基斯坦方面名為「雷電」型戰機）。巴軍擊落印軍戰機消息傳出後，已經上市的成都飛機製造公司股票價格連續兩天漲停。

印度空軍起初否認其戰機被巴基斯坦軍方擊落，聲稱所有戰機都安全返航。但隨著巴基斯坦公布抓獲印度空軍飛行員的視頻後，真相公開，並且折射出印度空軍幾十年來似乎無解的「難言之隱」。

「寡婦製造者」

作為南亞頭號強國，印度的人口之多和國力之強是巴基斯坦無法比擬的。據歐盟的一個軍力網站的數據顯示，印度空軍的飛機總數超過2200架，巴基斯坦僅有1100架。印度主力戰鬥機數量也比巴基斯坦多三分之一。

但印度空軍的戰鬥機的來源多樣化，有的從法、德、美等西方國家購買，但相當多的來源於俄國。其中，俄製老一代米格21單座單發超音速輕型戰鬥機，從1963年就開始在印度空軍服役。印度從60年代開始仿製米格21，一度成為印度空軍的支柱。

但正是這款飛機頻頻發生事故，被印度空軍飛行員戲稱為 「飛行棺材」或「寡婦製造者」。

2012年，時任印度國防部長就在議會透露了一個令人驚訝的消息：該國從俄羅斯購買的872架米格戰機中，超過半數都在事故中墜毀，造成200多人喪生。

但經過升級的米格21到2019年仍在印度空軍中發揮重要作用。

武器多元化問題

印度空軍飛行員經常抱怨一些米格戰鬥機降落太快，天窗的設計讓他們無法正確地看到跑道。

圖片版權 AFP Image caption 巴基斯坦士兵在被巴方宣佈擊落的印軍戰機殘骸邊上。

雖然印度空軍計劃現代化，要將包括米格21戰鬥機在內的老飛機逐漸退役，並增加從西方購買武器，為此印度從法國購買了一批幻影2000戰鬥機，但國防現代化落實起來行動非常遲緩。

但德里的印度國防分析師巴拉特·卡納德認為，武器多元化問題正是印度空軍問題面臨的結症。

他表示，印度空軍使用不同國家的多種型號飛機，使訓練和維護保養難以達標，並使空軍面臨的問題惡化。

軍售的政治影響

據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的全球軍售報告，印度在過去近10年來是世界上最大的武器進口國，並且越來越多地向西方尋求購買武器。

美國現在是印度第一大武器供應商。

圖片版權 EPA Image caption 2019年初，印度宣稱為打擊藏匿在巴基斯坦境內的恐怖組織，直接派戰機越過克什米爾實際控制線進入巴基斯坦進行轟炸，並宣稱大獲全勝。

但卡納德擔心西方國家會保留關鍵零部件和支持，「作為對付印度的一種政治籌碼」。

雖然卡納德認為俄羅斯人不太會這樣做，但俄方也被指在米格備件供應方面遲緩。

因為中印地緣政治競爭，印度恐怕難以從向巴基斯坦提供梟龍的中國方面購買新型戰機，而中國也不太可能給印度提供「依天之劍」，允許印度在南亞「屠龍」。