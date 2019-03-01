圖片版權 AFP Image caption 關於"無核化"，特朗普和金正恩之間並沒有多大的共同認識。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

沒有協議，沒有聲明，也沒有午餐，河內峰會變成了「黑天鵝」。當白宮宣佈美朝領導人河內峰會沒有達成任何協議的時候，全世界錯愕了。這樣的結果讓韓國股市暴跌了將近2個百分點，看得出來，誰對這次失敗的首腦談判最失望。為什麼會出現這樣的結果呢？自詡為「談判大師」的特朗普總統為什麼選擇離開談判桌呢？

從美國國內的反應來看，特朗普的選擇似乎是最不壞的選擇，眾參兩院的領導人都支持特朗普「無協議」而歸。相比於一個小協議來說，無協議倒不一定算是失敗。河內峰會，特朗普寄希望達成大交易，創造一個大勝利。但是最後發現，那是個大坑，所以不跳坑也是勝利。如果簽署了失敗的協議，河內峰會就可能是特朗普政治生涯的「滑鐵盧」。

會談失敗之後，特朗普舉行了記者會，透露了一些信息。在他看來，因為朝鮮要求解除全部制裁，美國做不到；而朝鮮外相李勇浩凌晨召開的記者會也通報了相關的情況，反駁了特朗普的說法。李勇浩的說法是，朝鮮只是要求部分解除制裁，主要是聯合國五個決議中涉及到民生項目的內容；同時朝鮮願意在朝美專家共同監督下拆除寧邊核設施。雖然雙方表示不太一樣，但是基本事實是明確的，那就是無核化換解除制裁這一交易沒有談攏。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮外相李勇浩表示，「現階段下，很難說有比我們的提議更能達成協議的方法。這樣的機會很難再有。 」

特朗普的底線或者說紅線就是在朝鮮完全無核化之前不會放鬆制裁，這是他手中的一張王牌。在特朗普的意識中，美朝關係緩和的主要原因是「極限施壓」，而極限施壓包括對朝鮮的軍事威脅以及對朝鮮的經濟制裁。經濟制裁與軍事施壓並不一樣，需要時間的積累，也需要一個網絡。因此，即便是部分制裁取消也等於交出去了這張王牌。特朗普一直強調或者兜售「朝鮮繁榮」的構想，給朝鮮畫了一張大餅，但是要達到這一點，就需要完全解除核武裝。朝鮮外相李勇浩也聲明，在美朝目前的信任條件下，朝鮮能做到的就是寧邊核設施的永久廢棄。在朝鮮看來，自從新加坡峰會以來，朝鮮在無核化方面已經做出了一系列動作，但是對朝制裁沒有放鬆。這就涉及到一個問題，到底什麼是無核化？

關於「無核化」，特朗普和金正恩之間並沒有多大的共同認識。在新加坡峰會之後的宣言中提到了"朝鮮半島無核化"，特朗普認為就是解除朝鮮的核武裝，是一個結果；而金正恩的無核化內涵比較豐富，是過程性的。這樣的誤會一直沒有解決，在金英哲和蓬佩奧進行的多輪高級別磋商中也是如此，最終這個問題被帶到了河內峰會上。

在特朗普的「交易的藝術」中有一條，「要比談判對手多一點競爭優勢」。無論特朗普還是金正恩，都理解部分解除制裁其實是在制裁網絡上出現了漏洞。特朗普很清楚，制裁作為一種武器是需要時間積累的，就像木桶一樣，如果出現了一個洞，水就漏沒了。另外，特朗普對朝鮮提出的寧邊核設施並不是很看重，畢竟在會晤之前，美國的情報機構也披露，朝鮮還有其他核設施。寧邊的意義與10年前已經大不相同，對擁有氫彈和遠程火箭的朝鮮而言，寧邊只是一個歷史性的符號。特朗普要求朝鮮做得更多，也符合其談判的思路。

圖片版權 Reuters Image caption 河內峰會上，美朝雙方笑容可掬，但是最後還是談不攏，沒有簽署協議。

雙方的底線沒有交集，公約數不夠大，至少不足以支撐一個「大勝利」一樣的協議，所以談判失敗了。問題在於，如果事先知道有如此之大的分歧，為什麼還要去河內舉行峰會呢？一次失敗的談判還不如不談。朝方也透露，金正恩委員長幾乎失去了與美國繼續談判的意願，特朗普在短期內也很難再寄望美朝會晤取得突破性進展、實現外交大勝利。河內峰會，談判過程中有很多成果，很多人為之惋惜。但是無論雙方多麼接近協議，沒有簽署、也沒有發表的協議只能停留在人們的懷念之中。即便簽署和發表的協議，也有一個執行和落實的問題。這次峰會至少意味著「金特」第三次會晤在短期內已無可能了。

雙方帶著彼此的「錯誤知覺」，總認為對方會做出更大的讓步。另外，談判團隊沒有解決的問題不要寄希望首腦去解決。況且特朗普在河內的時候"後院起火"，曾經的私人律師科恩大爆其料，他的心情肯定不好，更不容易達成妥協。

最後，特朗普和金正恩都寄希望於河內峰會提振自己的聲望，獲得更多的政治資源。明知道有很多問題沒有解決，無核化、解除制裁這些核心交易內容沒有談妥，還是堅持要去河內。畢竟第一次新加坡峰會給二人帶來了巨大的收益，這似乎也是一種路徑依賴。人，總願意從勝利走向更大的勝利，結果就是「灰犀牛」一樣的系統性危機集中爆發，「黑天鵝」就這麼起飛了。