圖片版權 Reuters Image caption 去年12月，孟晚舟在加拿大溫哥華被捕。

加拿大司法部宣佈，啟動對華為高管孟晚舟的引渡程序，正式頒布「授權進行書」（Authority to Proceed）。

司法部周五（3月1日）在聲明中稱，經過「徹底而全面地」審視證據，認為案情符合加拿大《引渡法》所載要求，有足夠證據來啟動引渡的法律程序。

授權進行書是引渡過程的第一步。接下來，法庭將裁定是否引渡孟晚舟，引渡決定最終需要加拿大司法部長批准。

美國司法部在1月底正式宣佈起訴華為及其首席財務官孟晚舟，並尋求加拿大引渡孟晚舟。華為及孟晚舟被控的23項指控包括銀行及電信欺詐、妨礙司法，以及竊取商業機密。

加拿大司法部最新聲明指出，引渡聆訊並非法庭審判，不決定當事人是有罪或無罪。"如果當事人最終從加拿大被引渡到外國接受審判，當事人將在當地接受審判。"

同日，孟晚舟的代表律師馬丁（David Martin）在對媒體的聲明中表示，對加拿大司法部的決定感到失望。辯護團隊指，本案背後有政治因素，包括美國總統多次提到將為中美貿易談判而干預孟案。

接下來會發生什麼？

3月6日孟晚舟將在加拿大卑詩省最高法庭出庭，屆時法庭將會宣佈她引渡聆訊的排期。孟晚舟的辯護團隊很可能要求法庭給予他們更多時間凖備聆訊。

熟悉引渡法的加拿大刑事律師波廷（Gary Botting）對BBC中文表示，引渡聆訊可能被安排在一周至6個月後，通常情況下，聆訊安排在至少4個月後。

波廷認為，鑒於此案對中加關係影響極大，頒布授權進行書應是司法部長諮詢內閣後作出的決定，是「由司法部宣佈、但帶有政治性（quasi-political）」的內閣決定。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟是華為創始人任正非之女。

授權進行書發出之後，根據司法獨立的法治原則，其他部門不能干涉法庭及司法部長對於該案的決定。

引渡聆訊有別於保釋聆訊，並不考慮嫌疑人棄保可能性，而主要分析案情、證據充分程度等因素，考慮是否有引渡至外國的必要。

最後，如果加拿大引渡法庭認定需要引渡，將由加拿大司法部長決定是否批准移交嫌疑人。

在法庭程序推進期間，預料正處於保釋中的孟晚舟會繼續住在溫哥華家中。

引渡程序有可能被中止嗎？

加拿大卑詩省刑事律師德畢奧（Greg DelBigio）對BBC中文表示，中止引渡存在3種情況，包括：美國檢察官撤銷對孟晚舟的起訴，加拿大引渡法庭法官決定不予引渡，或是加拿大司法部長不批准引渡。

根據加拿大的引渡法與美加引渡協議，被引渡人涉嫌的罪行需是美加兩國都認定為犯罪的行為，這一原則被稱為「雙重犯罪」（dual criminality）。另外，被引渡人涉嫌的罪行在加拿大會被判處一年或以上監禁，才符合引渡的要求。

預料孟晚舟的律師團隊將以該案不符合「雙重犯罪」原則作為辯護理由。在對媒體的聲明中，她的律師團隊指，該案中孟涉嫌的罪名在加拿大並非是犯罪，因此對司法部頒布授權進行書表示憂慮。

在某些情況下，司法部長可推翻法庭的引渡裁定，包括涉嫌的罪行「具有政治因素」。預料孟晚舟的律師也會以此作為反對引渡的理由。

各方怎麼說？

宣佈對華為及孟晚舟的指控時，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷指，華為無視美國法律及國際商業凖則。「華為這樣的公司對我們的經濟和國家安全都構成威脅，」他說。

但美國總統特朗普早前的一個表態引起軒然大波，他說，如果對達成美中貿易協議有幫助，他願意干預孟晚舟案。

加拿大政府一直強調，加國是一個法治國家，孟晚舟的引渡不應政治化。加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）因公開表示美國對孟晚舟的引渡請求存在缺陷，而在總理特魯多的要求下辭職。

北京政府顯然不滿意加方的解釋，中加關係陷入空前危機。中國至今仍然拘留了兩名加拿大公民，相信與孟案有關。

你的器材不支持播放多媒體材料 任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

華為創始人、孟晚舟的父親任正非2月接受BBC專訪時，否認美國針對華為與孟的指控，稱之為「政治陷害」。

關於孟晚舟被捕一事，他說：「但是現在已經走了這一步，我們還是（會）通過法庭來解決這個問題。」