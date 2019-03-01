華為孟晚舟事件：加拿大正式啟動引渡程序

  • 2019年 3月 1日
Meng Wanzhou, Huawei Technologies Co Ltd"s chief financial officer (CFO), is seen in this undated handout photo obtained by Reuters December 6, 2018. 圖片版權 Reuters
Image caption 去年12月，孟晚舟在加拿大溫哥華被捕。

加拿大司法部宣佈，啟動對華為高管孟晚舟的引渡程序，正式頒布「授權進行書」（Authority to Proceed）。

司法部周五（3月1日）在聲明中稱，經過「徹底而全面地」審視證據，認為案情符合加拿大《引渡法》所載要求，有足夠證據來啟動引渡的法律程序。

授權進行書是引渡過程的第一步。接下來，法庭將裁定是否引渡孟晚舟，引渡決定最終需要加拿大司法部長批准。

美國司法部在1月底正式宣佈起訴華為及其首席財務官孟晚舟，並尋求加拿大引渡孟晚舟。華為及孟晚舟被控的23項指控包括銀行及電信欺詐、妨礙司法，以及竊取商業機密。

加拿大司法部最新聲明指出，引渡聆訊並非法庭審判，不決定當事人是有罪或無罪。"如果當事人最終從加拿大被引渡到外國接受審判，當事人將在當地接受審判。"

同日，孟晚舟的代表律師馬丁（David Martin）在對媒體的聲明中表示，對加拿大司法部的決定感到失望。辯護團隊指，本案背後有政治因素，包括美國總統多次提到將為中美貿易談判而干預孟案。

接下來會發生什麼？

3月6日孟晚舟將在加拿大卑詩省最高法庭出庭，屆時法庭將會宣佈她引渡聆訊的排期。孟晚舟的辯護團隊很可能要求法庭給予他們更多時間凖備聆訊。

熟悉引渡法的加拿大刑事律師波廷（Gary Botting）對BBC中文表示，引渡聆訊可能被安排在一周至6個月後，通常情況下，聆訊安排在至少4個月後。

波廷認為，鑒於此案對中加關係影響極大，頒布授權進行書應是司法部長諮詢內閣後作出的決定，是「由司法部宣佈、但帶有政治性（quasi-political）」的內閣決定。

圖片版權 Reuters
Image caption 孟晚舟是華為創始人任正非之女。

授權進行書發出之後，根據司法獨立的法治原則，其他部門不能干涉法庭及司法部長對於該案的決定。

引渡聆訊有別於保釋聆訊，並不考慮嫌疑人棄保可能性，而主要分析案情、證據充分程度等因素，考慮是否有引渡至外國的必要。

最後，如果加拿大引渡法庭認定需要引渡，將由加拿大司法部長決定是否批准移交嫌疑人。

在法庭程序推進期間，預料正處於保釋中的孟晚舟會繼續住在溫哥華家中。

引渡程序有可能被中止嗎？

加拿大卑詩省刑事律師德畢奧（Greg DelBigio）對BBC中文表示，中止引渡存在3種情況，包括：美國檢察官撤銷對孟晚舟的起訴，加拿大引渡法庭法官決定不予引渡，或是加拿大司法部長不批准引渡。

根據加拿大的引渡法與美加引渡協議，被引渡人涉嫌的罪行需是美加兩國都認定為犯罪的行為，這一原則被稱為「雙重犯罪」（dual criminality）。另外，被引渡人涉嫌的罪行在加拿大會被判處一年或以上監禁，才符合引渡的要求。

預料孟晚舟的律師團隊將以該案不符合「雙重犯罪」原則作為辯護理由。在對媒體的聲明中，她的律師團隊指，該案中孟涉嫌的罪名在加拿大並非是犯罪，因此對司法部頒布授權進行書表示憂慮。

在某些情況下，司法部長可推翻法庭的引渡裁定，包括涉嫌的罪行「具有政治因素」。預料孟晚舟的律師也會以此作為反對引渡的理由。

各方怎麼說？

宣佈對華為及孟晚舟的指控時，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷指，華為無視美國法律及國際商業凖則。「華為這樣的公司對我們的經濟和國家安全都構成威脅，」他說。

但美國總統特朗普早前的一個表態引起軒然大波，他說，如果對達成美中貿易協議有幫助，他願意干預孟晚舟案。

加拿大政府一直強調，加國是一個法治國家，孟晚舟的引渡不應政治化。加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）因公開表示美國對孟晚舟的引渡請求存在缺陷，而在總理特魯多的要求下辭職。

北京政府顯然不滿意加方的解釋，中加關係陷入空前危機。中國至今仍然拘留了兩名加拿大公民，相信與孟案有關。

你的器材不支持播放多媒體材料
任正非形容，對華為首席財務官、他的女兒孟晚舟的拘捕行動是帶有政治動機的。

華為創始人、孟晚舟的父親任正非2月接受BBC專訪時，否認美國針對華為與孟的指控，稱之為「政治陷害」。

關於孟晚舟被捕一事，他說：「但是現在已經走了這一步，我們還是（會）通過法庭來解決這個問題。」

相關主題內容

更多有關此項報導的內容