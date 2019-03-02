特朗普金正恩無協議峰會、印巴邊界爆發空戰、奧斯卡金像獎與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普和金正恩的越南會面，並未如外界預料那樣簽署實質性協議，分析指雙方最大分歧仍在於棄核細節。

2019年第九周，奧斯卡金像獎在美國洛杉磯落下帷幕；特朗普金正恩峰會以無協議告終；印度巴基斯坦邊界爆發空戰。中國大陸在字典中修改了部分漢字詞語的普通話讀音；台灣發佈的恐怖遊戲《還願》（Devotion）在兩岸引發熱議。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 特朗普金正恩無協議峰會 棄核爭執可能阻礙了「更大協議」

圖片版權 EPA Image caption 越南報章以頭條新聞方式，報道特朗普與金正恩的會面。

為期兩天的美朝第二次首腦峰會出現讓人感到意外的結局。

外界原本期望，去年美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩在新加坡峰會期間簽署聯合聲明的畫面會重現，甚至雙方會宣佈正式終止戰爭狀態，但河內峰會卻以雙方提早離開、未簽署任何協議而告終。

2. 印度巴基斯坦邊界爆發空戰 國際影響幾何

圖片版權 AFP Image caption 巴基斯坦士兵在被巴方宣佈擊落的印軍戰機殘骸邊上。

全世界在不安和焦慮中，迎來了2019年。全球經濟放緩，風險上升，但衰退尚未降臨。在這種陰霾中，世界經濟風險似乎仍在增加，不確定因素包括美中貿易戰、英國脫歐，委內瑞拉內亂等。

世界各地的各種風險似乎都沒有找到妥善的解決方案。就在這個時候，印度和巴基斯坦這兩個核大國突然又為了克什米爾的新仇舊恨爆發武裝衝突，令世界關注。

3. 還願網遊遭半夜下架 小熊維尼再次惹怒北京審查者

圖片版權 Red Candle Games/Devotion Image caption 引發爭議的符咒，其中的紅印中有維尼熊及習近平字樣。

台灣公司「赤燭」在Steam遊戲平台發佈的恐怖遊戲《還願》（Devotion）在中國大陸與台灣引發熱議。

遊戲場景中的「彩蛋」，出現「習近平小熊維尼」及疑似影射中國領導人習近平的詞語，台灣網友叫好，但許多中國大陸的網友則揚言抵制，遊戲公司2月26日清晨突然宣佈將遊戲下架。

4. 漢字改音「將錯就錯」 網友稱難被說服

圖片版權 CNA Image caption 與相對固定的漢字不同，漢語從古至今發音變化很大。

中國有關部門在字典中修改了部分漢字詞語的普通話讀音，包括把很多常見詞的發音「將錯就錯」，改為大多數人都讀錯的用法。

如同英語中同一個單詞偶爾也會出現不同讀法一樣，漢語普通話中圍繞同一個漢字出現不同讀音的爭議由來已久。有時候，甚至能引發一場抗議或官司……

5. 奧斯卡2019：完整獲獎名單

圖片版權 Reuters Image caption 今年最佳男女演員與最佳男女配角獲獎者合影。

今年奧斯卡金像獎在美國洛杉磯落下帷幕。

《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）是最大贏家獲得包括最佳男演員在內的四項獎。 《黑豹》（Black Panther）、《綠薄旅友》（Green Book）和《羅馬》（Roma） 分獲三項獎。