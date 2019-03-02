被朝鮮扣押的美國大學生家人發聲：金正恩政權「邪惡」

圖片版權 Reuters Image caption 22歲的瓦姆比爾（中）2016年以遊客身份前往朝鮮。

美國總統特朗普日前與朝鮮領導人金正恩在越南河內會面前，多次稱讚對方，又說他相信金正恩對曾經被朝鮮關押的美國男子瓦姆比爾（Otto Warmbier）的事件不知情，被瓦姆比爾的家人批評。

瓦姆比爾2016年以遊客身份前往朝鮮，之後被朝鮮指控嘗試偷取一張宣傳海報，被關押至2017年獲釋，但他返回美國數日後就去世。

瓦姆比爾的家人形容金正恩的政權「邪惡」，也是殺死瓦姆比爾的兇手。聲明沒有提到特朗普的名字，但似乎是針對特朗普在河內峰會前後對金正恩的多番稱讚。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普多番稱讚金正恩，但兩人的會談最終沒有成果。

瓦姆比爾的家人周五（3月1日）透過多家美國媒體發表簡短聲明，指他們尊重特朗普和金正恩在河內的峰會，因此等待會議結束後才發聲。

聲明沒有提到特朗普的名字，但形容金正恩和他的「邪惡政權要為無法想像的殘酷和非人道行為」負責。「這是沒有任何借口和美言可以改變。」

特朗普之後在社交網站發文，說討厭自己的說話被「曲解」，也澄清自己絶對認為朝鮮必須對瓦姆比爾的死負責。「瓦姆比爾和他的家人已經成為情感和力量的代表人物，在許多年之後都會是這樣」。

特朗普又強調自己上任後把瓦姆比爾和另外三名美國人拯救回國，而前任美國政府「什麼都沒有做」。

你的器材不支持播放多媒體材料 右四是瓦姆比爾

瓦姆比爾2016年1月跟隨一個旅行團到達朝鮮。他被關押後，被裁定「陰謀顛覆國家罪」罪成，判處15年勞改，最終17個月後獲釋。

他在2017年6月回到美國前已經陷入昏迷狀態，數日後在家鄉俄亥俄州去世。

瓦姆比爾的父母獲邀出席特朗普的2018年國情咨文演說，期間特朗普說瓦姆比爾的父母見證了「一個威脅我們世界的危險人物」，矛頭直指金正恩。

圖片版權 Getty Images Image caption 瓦姆比爾的父母獲邀出席特朗普的2018年國情咨文演說。

特朗普如何稱讚金正恩？

特朗普在周四（3月2日）峰會結束後出席記者會時，透露雙方談及瓦姆比爾的事件。特朗普當時說金正恩對事件感到「十分難過」。

美國霍士新聞（Fox News）同一天播出特朗普的訪問，特朗普形容金正恩「十分聰穎」，又形容對方是個「真正的領袖」。

特朗普對霍士新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）說一些人認為他不應該喜歡金正恩，但他為自己辯護說：「為甚麼我不應喜歡他？」