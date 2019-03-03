圖片版權 AFP Image caption 在韓國駐扎的美軍在３萬人左右

美國和韓國確認停止春季大規模聯合軍演，以緩和與朝鮮的關係，支持通過外交努力達到半島無核化的目標。

雖然大規模聯合演習將停止，小規模演習將繼續。去年，在特朗普和金正恩會面後，兩國已暫停多個軍演。

朝鮮長期以來將美韓軍演看作兩國入侵朝鮮的凖備。

「非常昂貴」與「非常挑釁」

五角大樓一份聲明稱，國防部代理部長沙納漢周六與韓國國防部長官鄭景斗通電話，同意停止定於春季舉行的「關鍵決斷」和「禿鷲」系列聯合軍演。但還不清楚是否為永久停止。

批評者認為，取消軍演可能破壞美國和韓國對朝鮮的軍事防禦。但也有聲音認為，這一擔憂並不充分。

上周四，特朗普和金正恩在越南首都河內舉行第二次峰會。會談後，特朗普向記者表示，軍演「非常非常昂貴」。

特朗普稱，「我給將軍們說，你知道，演習很有趣，你們玩戰爭遊戲也不錯。我不是說這沒必要，因為在一些層面上有必要，但是在另一些方面則沒有必要。」

五角大樓稱，去年美韓「乙支自由衛士」軍演被暫停，原本可能花費1400萬美元。美國每年的國防預算為大約7000億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 美韓軍演中，兩軍進行登陸演習

朝鮮官方媒體一直用「火上加油」來形容美韓軍演，並稱這有帶來「無法控制的核武戰爭」的風險。在去年六月，第一次「特金會」前，特朗普也曾以「非常挑釁」形容聯合軍演。因此，取消軍演被認為是為下一步更緊密的「無核化」談判創造條件。

不過，美國《洛杉磯時報》報道稱，決定取消軍演的時間點令人產生疑問：特朗普是否放棄了對朝鮮的一個影響重大的工具，且美國一無所獲？

何為美韓軍演？

朝鮮戰爭後，美國一直有部隊駐扎在韓國。1953年，《美韓共同防禦條約》簽訂，此後大約有3萬名美軍士兵駐扎在韓國。

兩國每年都會舉行聯合軍演，包括春季的「關鍵決斷」和「禿鷲」以及夏秋季的「乙支自由衛士」聯合軍演。過去，「禿鷲」聯合軍演通常有20萬韓軍和3萬美軍參加，包括陸海空軍及特種部隊。「關鍵決斷」則是由電腦模擬的軍演。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓美兩國堅稱聯合軍演是出於防衛目的。

朝鮮對於美國在亞洲其他地方駐軍也感到不滿，特別是日本的駐軍。每年美日也會有聯合軍演。美軍在太平洋的關島也有駐有重兵。

此外，關島是美國領土，而且是美國在區域安全軍事政策中重要的一環。在2017年8月，朝鮮曾威脅要對關島發射導彈。關島是朝鮮導彈能輕易射達的美國領土。

路透社援引一位要求匿名的美國官員稱，作出停止軍演的決定已經有一段時間，並不是上周四特朗普和金正恩河內會談的成果。

雖然取消軍演，不過特朗普排除了從朝鮮半島撤軍的選項。