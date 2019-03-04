MH370航班失蹤五週年將近 馬國政府表示願重啟搜索

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馬來西亞航空MH370航班失蹤五週年前夕，馬來西亞官員表示如果外界發現新的線索或有效建議，馬方會考慮重新開展搜索。

馬來西亞運輸部長陸兆福（Loke Siew Fook）表示，馬國政府願意重新與私人公司合作，如果它們成功找到MH370航班的殘骸，會給對方支付酬金。

馬來西亞政府早前與美國公司海洋無限（Ocean Infinity) 簽訂協議，如果海洋無限成功找到MH370的殘骸，會給對方支付7000萬美元酬金。海洋無限去年結束搜束行動，但它之後一直表示，過去一年已經研究出新科技，或許能更有效地搜索。

MH370航班在2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中與航空管制員失去聯絡。澳大利亞、馬來西亞和中國等多國搜索隊之後展開了大規模搜索，沒有任何發現，行動最終在兩年後結束。機上載有239人，大多都是中國藉乘客。

多個印度洋沿岸國家發現數塊屬於MH370航機的碎片被潮水衝到岸邊，但至今仍然沒有找到飛機的主殘骸。

部分已確認的MH370相關殘片

2015年7月在法屬留尼汪島發現的一截飛機襟副翼（flaperon）——2015年9月證實為失蹤客機殘骸 來自機尾的水平尾翼（horizontal stabilizer），於2015年12月在莫桑比克被發現 印有「不准踩踏」（No Step）字樣的尾翼穩定器面板，2016年2月於莫桑比克被發現 印有羅爾斯·羅伊斯公司標誌的飛機引擎罩，2016年3月於南非摩梭灣被發現 機艙內的一塊門板碎片，2016年3月於毛裏求斯羅德里格斯島發現

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陸兆福回應傳媒時說，海洋無限目前仍然未給出一個新的搜索計劃。如果這家公司可以拿出線索或實質計劃，馬方願意與這家公司商討。路透社曾經就事件向海洋無限查詢，但對方沒有回應。

海洋無限在去年的搜索行動中，出動無人潛艇在海底搜索，最終無功而返。

馬來西亞政府去年7月就MH370事件發出調查報告，指涉事的波音777客機可能是故意被駛離原定航道，但沒有具體說明誰應該為此負責，也指出要找出涉事客機殘骸，才能確定發生了什麼事。

展示碎片

一些MH370乘客的家屬周日（3月3日）公開展示了兩塊屬於客機的碎片，包括一塊在東非坦桑尼亞發現的機翼殘骸，長度約4.27米。

這些飛機碎片在馬來西亞政府手裏。

圖片版權 AFP Image caption 這塊機翼殘骸是目前找到的MH370航班碎片中最大的一塊。

其中一名乘客安妮（Anne Daisy）的女兒格雷絲（Grace Nathan）在周日馬航MH370死難家屬舉辦的活動時表示，他們希望公開展示MH370的碎片有助公眾了解他們的感受。

她接受路透社採訪時說，這塊機翼殘骸十分大，讓人可以想像原本飛機的大小。「我不能相信這樣的一塊兒碎片，能花兩年時間飄到非洲去。我也不禁在想，我的母親現在在哪裏。」