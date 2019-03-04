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上周，加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）和他的前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）之間一場暗流湧動的政治醜聞進入了戲劇性的白熱化階段。

現在，人們在要求特魯多辭職。

到底發生了什麼？

政治干預司法？

特魯多被指曾經向他的前司法部長施壓，要求與一家涉嫌腐敗的公司達成協議，並且在她拒絶服從之後進行報復。

一些分析人士認為，此次揭秘可能會令特魯多在今年10月的大選當中付出代價。

王州迪指，特魯多和他的團隊花費了多個月的時間，試圖令她相信，將該公司告上法庭將會令加拿大損失就業，也會令他的政黨損失選票。

王州迪還表示，她受到了「威脅性的暗示」，並且認為，情況在她被清洗出司法部之後才有所好轉。

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大前司法部長王州迪就事件發聲。

相關方都有誰？

前司法部長－王州迪此前是加拿大的總檢察長和司法部長。與英國不同，在加拿大，這兩個職位由同一個人擔任。

她也是加拿大歷史上第一個擔任司法部長的原住民，參與過加拿大多項里程碑的立法，包括大麻合法化以及安樂死法案等。

今年，她從司法部被調職至退伍軍人部——這一調動被很多人看作是降職。

涉事企業－SNC-蘭萬靈公司（SNC-Lavalin）是世界最大的工程與建築公司之一。

該公司正面臨詐騙和腐敗指控，其中包括被指曾在2001至2011年間向利比亞官員提供大約4800萬加元（3600萬美元；2800萬美元）的賄賂，當時利比亞仍由穆阿邁爾·卡扎菲（Muammar Gaddafi）掌權。

該公司已經公開游說，請求達成補償協議而不是出庭接受審訊，自稱已經進行過內部整治，修正了運作方式。

加拿大總理－賈斯汀·特魯多在2015年憑高透明度、性別平等和承諾修復與加拿大原住民的關係等政綱贏得大選成為總理，並組成多數政府。

他將在2019年10月再度面臨聯邦大選。

圖片版權 Reuters Image caption 王州迪（右）與總理特魯多。

總理為什麼幫該公司說話？

SNC-蘭萬靈公司總部設在魁北克省，該省是一個搖擺省份，長期被視作自由黨在大選中制勝的關鍵戰場。

在自由黨贏得魁北克省的時候，就經常能夠在議會中贏得大多數地位；但在他們輸掉魁北克省時，他們通常都會大敗。

王州迪聲稱受到壓力的時候，也正值魁北克省處在選舉形勢不相上下的時刻，最終魁北克省的自由黨領導人菲利普·庫亞爾（Philippe Couillard）下台。

王州迪指，自由黨一直向她提及魁北克選舉，將此作為她應該考慮與SNC-蘭萬靈公司達成協議的理由之一。

特魯多的立場

特魯多已經否認有任何不當行為，並表示他或者他的內部團隊為SNC－蘭萬靈公司所做過的任何游說行動，都是為了保障就業。

上周四（2月28日），特魯多在接受記者提問時表示，他不同意王州迪對於有關事件的「描述」，堅稱他的團隊遵守了相關規定。

你的器材不支持播放多媒體材料 華人談天下（粵語）：加拿大「政治干預司法」來龍去脈

可能的後果

特魯多的長期好友、首席秘書傑拉爾德·巴茨（Gerald Butts）已經辭職。

很多人預測，王州迪點名提到的其他高層官員也有可能陸續辭職。

加拿大聯邦道德專員正在就王州迪的指控進行調查，了解是否有人違反了利益衝突的相關原則。王州迪自己則表示，她相信沒有違法的事件發生，但是認為總理辦公室的行為不恰當。

而真正的問題是：這一切對於特魯多以及他的大選來說，意味著什麼？

保守黨領袖安德魯·希爾（Andrew Scheer）已經要求特魯多辭職，指他不再具備領導人所需的「道德權威」。

辭職似乎是不太可能的，但是根據加拿大專欄記者埃貝爾（Chantal Hebert）以及其他政治評論員的說法，有可能發生的是，到秋天大選的時候，SNC－蘭萬靈公司事件的沉重陰影將仍然會「壓在自由黨人的肩上」。