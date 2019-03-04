受困大雪五天 男子與狗靠墨西哥卷餅醬保命

圖片版權 Deschutes County Police Image caption 傑里米·泰勒及他的小狗沒有被雪所困時拍下的照片。

美國俄勒岡州一名男子大雪中與狗被困車內，靠著吃墨西哥卷餅醬捱過五天。

該名36歲男子傑里米·泰勒，在2月24日星期日開車出發到加油站加油後失去消息。警方於2月27日星期三發出失蹤人口報告，最後於星期五發現該男子因為大雪被困在車內，警方稱該名男子及同行的狗並無大礙，只是「餓了」。

他向警方表示，他第一天被困時，當晚就在車內過夜，可惜第二天的積雪更多了，而他身上並沒有手機。他和小狗嘗試從車中離開，但因為積雪太多，所以最後返回車內。

根據警方發佈的聲明，「傑里米在被困的日子，透過有規律地重啟引擎及食用數包的墨西哥卷餅醬保暖。」

而幫助傑里米保命的墨西哥卷餅醬是來自美國一家連鎖式快餐店塔可鐘（Taco Bell）的火辣醬。在社交媒體上，傑里米表達了對火辣醬的感謝，認為自己「非常幸運」。他一共吃掉三包保命的火辣醬。

塔可鐘對傑里米和小狗能夠安然無恙表示高興，更凖備與傑里米聯絡，為他送上墨西哥卷餅及一個關懷套裝。