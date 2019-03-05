關於社交和人際關係，有很多表述和形容方式，比如物以類聚，人以群分；現代社會人人都像汪洋裏的一座座孤島；話不投機半句多；有/沒有共同語言；趣味相投……等等。

社會學研究和人類歷史的實證一再證明了一件事：物以類聚、人以群分，這確實是人類智慧的結晶。

用於朋友圈的形容詞也不乏貶義，比如沆瀣一氣、結黨營私；「我們」和「他們」之間的鴻溝似乎永遠不會消失。

英國廣播公司BBC2018年推出「跨越鴻溝」跨平台專題系列報道（Crossing Divide），今年是第二季。

為此，BBC委托民意調查機構 Ipsos Mori 在2018年11月、12月間就交際圈的多元程度，做一個全球範圍的專題在線調查，覆蓋27個國家，大約20000人參與的調查。

BBC國際部社會新聞記者瓦萊麗婭·佩拉索 （Valeria Perasso）和多媒體記者安娜·盧西亞·岡薩雷斯（Ana Lucia Gonzalez）根據這項調查製作了一個在線小測試，希望有助於網友對自己的交際圈加深了解。

Ipsos MORI 的調查發現，朋友圈基本上就是……一群志同道合、趣味相投的人，屬於「同類」，有很多共同之處，比如年齡、收入、教育程度、族裔等。

圍繞興趣愛好形成的交際圈，維繫圈內成員的是共同的興趣愛好，比如球友、音樂發燒友、筆友，等等。

但圍繞政治議題形成的交際圈則更多元，表明人們願意與政治立場和觀點跟自己不同的人交往。

朋友圈裏大家政治立場基本一致的只佔受訪者的10%；大約半數受訪者認為聽取不同的觀點很重要。

由此可見，大多數人對多元化持開放、接受的態度。

不過，說起來容易做起來難。具體到行動上，接受政治立場多元化的人未必在日常生活中會跟不同政見的人經常交談。

超過80%的受訪者認為自己的社交圈裏包含了不同的甚至對立的政見。

至於這種多元化的利弊，政治分歧對國家的影響，受訪者的看法有較大分歧。

英國俗話說，政治是個危險話題，除非最親近的人，一般免談。調查結果似乎印證了這一智慧結晶：政治依然是人們社交生活中的一根棘刺。

現實生活中，相似的人更容易成為朋友，包括年齡、族裔、受教育程度。

而提到收入水平，大部分受訪者否認自己朋友圈裏的人收入水平都差不多。

不過，社會學專家艾利森·戈茲沃斯（Alison Goldsworth）有一言相告：社交圈裏一般大家不會公開談論收入，避不開的時候要麼打哈哈，要麼撒謊。

另外一個需要注意的是，人們對自己的認知和真實的自己之間通常也有差距。

最近一項網上調查顯示，65%的受訪者認為在網絡社區裏網民們都生活在各自的「泡泡」裏，但承認自己也不例外的只有34%。