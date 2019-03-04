Image caption 美國歌手邁克爾·傑克遜建造了"夢幻莊園"，那裏被設計成吸引兒童的遊樂場。

被譽為「流行樂之王」的美國歌手邁克爾·傑克遜（ Michael Jackson）去世差不多10年後，這位集歌手，歌曲作者，唱片製作人，舞蹈家和演員於一身的傳奇藝人「性侵兒童」成了最近一部影片的主題。

在名為《離開夢幻莊園》（Leaving Neverland）的影片中，兩位現在已經是30和40多歲的男子說，他們在7歲和10歲的時候成了傑克遜喜歡的小朋友，他的性侵受害者。這部剛剛在美國播出的影片引起歌星家人和粉絲的憤怒反應。

本周英國電視頻道也將播出這部紀錄片，片中受到性虐的受害者透露了令人震驚的往事。影片說傑克遜夜夜強姦那些男孩。英國《每日電訊報》周一（3月4日）刊登了對這部紀錄片導演的採訪。

今年55歲的丹·里德（Dan Reed）拍攝過諸如《孟買恐怖襲擊》(2009)和《為海地而戰》(2011)這類有影響的影片，獲得5個英國電影學院獎。丹·里德說，他的紀錄片會改變人們對邁克爾·傑克遜這位天皇巨星的看法。

Image caption 40歲的賽夫查克（左）和36歲的羅布森（右）描述了令人震驚的性侵細節。羅布森說他每次和傑克遜單獨在一起就會被性侵。

丹·里德說，傑克遜活著的時候為自己營造了兒童保護者和支持者的形像謊言，他的商業伙伴和家人都竭力為他辯護，因此要揭露他的難度很大。人們即使知道他是個頻繁性侵兒童的人，但是還會繼續聽他的音樂。如果人們這麼做覺得沒什麼不妥，也行。如果覺得不對，也可以先聽聽別的音樂。

《離開夢幻莊園》今年1月25日在美國猶他州的聖丹斯電影節上首次播出後，引發了公眾強烈反應。影片播出時，現場有大批警察戒備，防止出現意外。

里德收到傑克遜在世界各地粉絲通過電郵以及世界媒體發出的憤怒回應，其中包括來自中國，台灣和新加坡的支持者。他們還沒有看過他的片子，就指責里德「用心險惡」，還發出各種對他的人身攻擊和威脅。

邁克爾·傑克遜的家人，和他一起組成「傑克遜五人」同台演出的幾個兄弟都對這部紀錄片發出譴責，他們堅持說傑克遜找男童一起舉行的「過夜聚會」完全無辜。

傑克遜音樂公司已經針對播放紀錄片的總部在美國的HBO電視網（Home Box Office）發起了一億美元的訴訟。HBO電視網周末在美國已經播出了這個紀錄片的第一部分。

在長達4小時的影片中，現在已經40歲的賽夫查克（James Safechuck）和36歲的羅布森（Wade Robson）及其家人描述了令人震驚的性侵細節。這兩個人在未成年的時候很長時間和傑克遜在一起。

圖片版權 channel 4 Image caption 1990年代羅布森小的時候和傑克遜在一起

賽夫查克在1987年和傑克遜一起拍百事可樂廣告的時候大約9歲。拍過廣告後，傑克西開始和他交朋友，請他們去自己在加利福尼亞的「夢幻莊園」，親自領他遊覽。

羅布森後來成了女星布蘭妮·斯皮爾斯（Britney Spears）的舞蹈設計者。1987年他在5歲的時候在傑克遜的巡迴演出期間贏得了頭獎，因此在澳大利亞布里斯本見到了歌星本人。第二天，傑克遜請羅布森上台和他一起跳舞。

又過了兩年，羅布森的母親移居美國。自那以後的7年當中，羅布森說，他一直受到傑克遜的性侵，他還具體指出在"夢幻莊院"傑克遜和他發生性關係的各個地點。

里德說，他的紀錄片講述了愛和對愛背叛的主題。他說傑克遜不僅僅在身體上性侵那些男童，而且對他們造成了心理和情感上的傷害。他說，如果你不理解那些男孩子愛傑克遜，就不能理解他們的行為：為什麼不告訴自己的媽媽，為什麼在法庭上為傑克遜辯護……

不過支持傑克遜的粉絲說，賽夫查克和羅布森證詞中描述的性行為多有雷同，因為他們僱用了一個律師團隊。還有和傑克遜有密切友誼的其他男童都否認他們遭受過性侵。

邁克爾·傑克遜一直有一種童真般純潔的公眾形像。但是里德說，這是因為這位歌星投入大量金錢，時間和精力營造這種在公眾心目中的形像。但是他的「夢幻莊園」被設計成遊樂場，就是為了吸引兒童，讓他這個孌童癖在光天化日下可以為所欲為。