圖片版權 Twitter/@Original_Vaughn Image caption 亞歷山大教授說小寶寶表現得「非常規矩」。

美國一名數學教授在授課時替學生照顧寶寶，被拍下照片後在網上瘋傳，獲得一眾網民大讚。

因為未能找到托兒服務，於是小寶寶的父親韋恩·阿耶 (Wayne Hayer)直接把小寶寶帶到課室。韋恩解釋情況後，內森斯·亞歷山大 (Nathan Alexander) 教授便為他抱著小寶寶直到下課，好讓韋恩可以好好的「抄寫筆記」。

「我並沒有小孩。」亞歷山大教授對Buzzfeed新聞說。

「最初我還很擔心寶寶在我懷裏會哭，但最後過程順利。她表現得非常規矩。」

亞歷山大教授在莫爾豪斯學院授課。這是一所位於美國喬治亞州亞特蘭大的私立文理學院、男子學院和傳統黑人大學。非裔美國人、民權運動領袖馬丁·路德·金是其中一名著名畢業生。

據報，當亞歷山大教授發覺韋恩經常早退照顧寶寶後，便容許韋恩帶寶寶到教室。

「他是全職學生，在學校參加領袖計劃，同時也是家長。他在做兩份工作。」亞歷山大教授向美國有線電視新聞網CNN說。「當寶寶開始睡覺，我便對學生說『也許我講課有點沉悶。』」

「這張照片成為了家長生活的寫照，亦表達了可負擔托兒服務的重要。」

這張照片在社交媒體上廣傳，一眾網民支持亞歷山大教授，以及他的授課技巧。