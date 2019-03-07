捷克男子被自己餵養的獅子咬死
- 2019年 3月 7日
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捷克東部一名男子被自己餵養在家中後園，關在籠中的獅子咬死。
該名男子麥可·普拉謝克（Michal Prasek）在家飼養一頭九歲的雄性獅子及一頭雌性獅子，在意外發生前已經引起當地居民憂慮。死者父親在籠中發現兒子的屍體。他向當地媒體表示死者當時被反鎖在籠中。
警察接報到場後，將兩隻分別關在兩個不同圍欄中的獅子開槍擊斃。一名警方發言人向當地傳媒表示，「絶對有需要槍殺獅子」，才能取回男子的遺體。
2016年，普拉克斯購買了一頭雄性獅子，去年再購買一頭雌性獅子，並在家中的後院以自製的圍欄飼養它們。他過去曾經否認非法興建圍棚，後來因非法繁殖而被罰款。其後因為拒絶讓有關部門進入他的物業範圍，雙方陷入了僵局。
由於捷克缺乏相關設施，以及未取得任何獅子被虐待的證據，所以有關當局未能將獅子移除。
去年夏天，普拉謝克帶母獅散步時，與一名騎自行車的人相撞，成為了當地的頭條新聞。
經過警方介入後，事件被視為交通事故。
薩迪卓夫市長托馬斯·科曹雷克 (Tomas Kocourek) 說：「今天的意外或許能解決這個長期問題。」