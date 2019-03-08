圖片版權 Getty Images Image caption 閉路電視拍下克勞辛在同事的午餐上放下可疑物質

一名德國男子在同事的三明治中下毒，令對方成為植物人，被法院判處終身監禁。

該名57歲男子克勞辛 (Klaus O)，在同事的三明治灑上「粉末」，過程被閉路電視拍下。一名受害人永久成為植物人，其餘兩名同事的腎臟遭到嚴重破壞。

經過檢測後，檢定「粉末」為乙酸鹽，俗稱醋酸鹽，是一種近乎無味的物質，人類誤服後會嚴重破壞內臟功能。而警方到犯人家中作進一步搜證，發現汞，鉛及鎘（一種有毒過渡金屬）。

審訊過程中，被告保持沉默，檢察官未能找出該名男子的犯罪動機。

據《南德意志報》報導，法官認為他會「對公眾構成危險」，所以他將不能獲得減刑。

2018年，和克勞辛一起供職於一家金屬配件廠的同事舉報稱，自己的午餐中發現了白色粉末。閉路電視拍下了克勞辛撒粉末的整個過程。

警方稱，從2000年起，該公司已經有21名員工去世，警方正著手調查事件。

據《德新社》報導，在審判期間，一名心理學家形容克勞辛的行為「仿如一位研究員，嘗試讓兔子吃下不同物質及觀察其反應」。