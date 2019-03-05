印度空中愛國主義教育及地上惹來的麻煩

圖片版權 Getty Images Image caption 印度航空公司是印度國營航空公司，也是印度最老的航空公司。

在全球化出現反潮流的時代，印度愛國主義熱潮則水漲船高。不僅要在地上搞，天上也要搞，但一不小心可能惹大麻煩。

印度國家航空公司下令，機組人員要在結束每一次飛行的公告廣播結尾喊一句愛國口號，意思是「印度萬歲」或者「祖國萬歲」。

雖然這得到不少印度「愛國者」的支持，但在社交媒體上很多人表達不滿和反對。

公司指示

印度航空公司指示機組人員要在結束飛行廣播的結尾 「稍作停頓後，用充滿情感」的語態來廣播這句口號。

很快，這就在社交媒體推特上激發出熱議，出現各種想像中的飛行結束廣播，怎麼樣才能用最大的情感來表達這句結尾口號。

社交媒體上有人建議，所有乘客也應該在飛行廣播結束時高呼同樣的愛國口號回應。還有人舉辦比賽，看誰喊聲最大，最有感情。

還有人建議在飛行前要求旅客系好安全帶，飛機遭遇氣流或者廁所關閉等等空中廣播後稍微停頓，然後也喊一句愛國口號。

但許多人懷疑，愛國主義是否是目前在財務困境中苦苦掙扎的印度航空公司應該聚焦的事情，還是應該關注該公司成年的老飛機的飛行安全，以及令很多人抱怨的客戶服務問題。

印度航空自從2007年以來就一直無法實現盈利。印度政府最近提出出售其控股權，但也未能吸引任何買家。

印巴空戰

圖片版權 Getty Images Image caption 印巴邊境空戰發生後，印度愛國主義熱情高漲，民眾舉著被巴方俘虜的飛行員的畫像遊行。

印度航空的這一指示是在印度全國愛國主義熱情特別高漲的時候發出的。

不久前，（2019年2月份），在有爭議的印度控制的克什米爾地區，發生了致命自殺式炸彈襲擊，造成至少40名印度凖軍事部隊人員死亡。

這一事件發生後，印度就一直與擁有核武器的鄰國巴基斯坦發生爭執，導致印度空軍飛越巴控克什米爾邊境線進行空襲，最終一架戰機被巴基斯坦空軍擊落，飛行員被俘，之後巴方歸還了被俘的印度飛行員。

在整個上述事件發生過程中，在印度全國性媒體和社交媒體的推動下，印度全民愛國主義熱情空前高漲。人們將歸國的飛行員視為民族英雄。

但很多人不知道的是，不分場合高喊愛國主義口號差點讓他們的民族英雄喪命。

飛行員的愛國主義口號

駕駛米格戰機的印度空軍中校阿比南丹·瓦爾薩曼的戰機被巴軍擊中跳傘，他的飛機殘骸墜落在巴控克什米爾一側一個村莊附近。

該村的村長喬杜里對BBC講述了阿比南丹落地後被捕的詳情。

他看到阿比南丹的降落傘落地後，村裏的一些少年先追著跑過去。阿比南丹並不知道自己降落在巴基斯坦一側，而是問村民們他是落在印度還是在巴基斯坦。一名頭腦機靈的少年回答說：「你降落在印度。」

聽到這番話，阿比南丹中校如釋重負，並開始高喊印度愛國主義口號。

圖片版權 BS PRASANNAN Image caption 印度法庭一度命令電影院播放國歌期間必須站立，但仍有觀眾拒絶，當局其後控告他們"不尊重國歌罪"。後來這一法令廢止。

聽到他喊印度的愛國主義口號，巴方少年們立即開始撿地上的石頭砸他，這才讓他如夢初醒，拔出手槍朝天開槍發出警告，並拔腿逃命，但終不敵越來越多圍過來的村民攻擊，跌落在一個小溪裏遭到毆打，所幸巴基斯坦士兵趕到，俘虜了中校，避免村民要了他的命。因為住在克什米爾邊境的村民們指責時不時會遭到印度炮擊或空襲。

18世紀的英國作家塞繆爾·約翰遜曾指責假借愛國口號而實際上做賊的人說：「愛國主義是流氓無賴的最後避難所。」

但很多支持印度航空公司指示的人可能會不同意這種說法，他們認為，不僅印度人在看電影、舉行學術會議時都會奏國歌，弘揚愛國主義現在已經是全球的主流。