Image caption 66歲的俄羅斯前間諜謝爾蓋·斯克里帕爾和他33歲的女兒在中毒後經過治療先後出院，但這父女倆從此銷聲匿跡，不知所蹤。

英格蘭西南小鎮索爾茲伯里俄羅斯雙面間諜中毒案一週年時，英國首相特雷莎·梅周一（3月4日）讚揚了索爾茲伯里地區的努力，而倫敦的俄羅斯使館則繼續通過社交媒體駁斥英國官方的調查結論。

BBC廣播4台的《今日》節目說，即使持懷疑態度的人也承認支持俄羅斯參與毒殺證據充分，但許多社交媒體評論認為對俄羅斯的有罪推定現在看來仍然缺乏證據，在邏輯上缺乏銜接。

《獨立報》前駐莫斯科記者，專欄作者瑪莉·德耶夫斯基（Mary Dejevsky）說，英國官方指責俄羅斯的說法之所以能夠在主流輿論中佔據主要地位，主要是英國政府控制信息以及媒體的配合。儘管如此，她認為仍然有一些人對官方的說法持懷疑態度。

英國官方說法

住在英格蘭小鎮索爾茲伯里的俄羅斯前雙面間諜和從莫斯科去那裏探望他的女兒因神經毒劑諾維喬克（novichok） 中毒，據說這種致命毒劑被塗到了他住所的前面把手上面，幾個小時候，那父女倆在小鎮中心的長長椅上癱倒。

他們之所以沒有被毒死的原因被歸納為急救及時，附近波頓道恩鎮的國防實驗室提供了專業知識，索爾茲伯里醫院的醫護。隨後去過他們住所的警官也沒有中毒死亡。

圖片版權 Twitter Image caption 專欄作者瑪莉·德耶夫斯基認為，可能從一開始英國和俄羅斯就知道事情的真相，但是出於情報界的顧忌，雙方都不願意公布全部真相。

4個月後，同上述中毒案無關的一名婦女斯特奇斯在抹香水的時候中毒死亡，那是她的男友從垃圾箱撿到後送給她的一瓶香水。顯然那個香水瓶裏面有神經毒劑諾維喬克。

俄羅斯軍事情報部門，總參謀部情報總局的兩名特工被認定為主要攻擊嫌疑人。而這個發現部分來自民間調查新聞網站Bellingcat的線索和街頭閉路電視的視頻證據。那兩個俄羅斯人被控企圖謀殺，還被控殺害了斯特奇斯。最近又公布了第三名嫌疑人，此人訂了和兩名俄羅斯特工同一個航班的機票，但沒有登機。

毒殺案發生一年後，索爾茲伯里現在又恢復了正常。俄羅斯前雙面間諜謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal）的住房被翻新修理，當地警察呼籲公眾提供線索，尋找裝諾維喬克的香水瓶的盒子。官方提供的信息基本就是這些。

仍然疑點重重

但是疑點在哪裏呢？關於這兩，三個俄羅斯嫌疑人，閉路電視視頻，護照和其它身份證件提供他們行動路線的線索。他們的動機似乎也有，即俄羅斯要懲罰背叛者。但是除了女兒尤利亞在視頻中簡短露面，照本宣科外，那中毒時的父女倆人都沒有被人看到過。

雖然俄羅斯要求英國提供領事接觸，英國的說法是他們的生命仍然受到俄羅斯威脅，需要保護他們。另外，俄羅斯嫌疑人被引渡到英國受審的機會幾乎為零，因此瑪莉·德耶夫斯基說，上述案件已經不可能有新進展，但是人們從一開始對上述毒殺案的疑問一年過後仍然沒有絲毫減少。

為什麼要冒國家聲譽受損，在俄羅斯世界杯賽前採取毒殺行動？為什麼普京要刺殺一個被交換的前間諜，危及今後交換間諜的可能性？為什麼俄羅斯在交換間諜8年後才採取報復行動，而且選在女兒從莫斯科去英國探望父親的時候下手？

除非毒殺行動是一次擅自行動，否則這些一年前就有的疑問現在仍然沒有答案。

Image caption 斯克里帕爾在俄羅斯軍事情報部門服役期間向英國提供情報。英媒文章質疑：為什麼俄羅斯在交換間諜8年後才採取報復行動，而且選在女兒從莫斯科去英國探望父親的時候下手？

圍繞兩名俄羅斯嫌疑人也存在不少問題。毒殺行動或許是俄羅斯情報部門的一次不成功的行動。但瑪莉·德耶夫斯基說，為什麼那兩個俄羅斯特工的身份由民間調查新聞網站Bellingcat提供線索證明。進出英國的俄羅斯人肯定有簽證，肯定有他們從哪裏得到簽證，以及入境理由和他們姓名的相關信息，航班信息。英國當局應該在事發後很快就能掌握這些信息。

雙方心知肚明？

瑪莉·德耶夫斯基還指出其它的疑問。如果這些特工如描述的那般功績卓著，他們真在東倫敦藏身了嗎？但只有零星拍攝到他們行蹤的閉路電視證據，我們也沒有看到拍到斯克里帕爾父女的視頻。毒殺案發生的上午，這對父女的手機都關機，他們的房門手柄如敘述的那樣被抹上毒劑的時候，他們當時在房子裏面嗎？

事發後英國政府的反應也非同尋常。為什麼英國在很少透露信息的情況下就很快就對俄羅斯發出指責，並且聯絡盟友一起驅逐俄羅斯外交官。那時候小鎮附近波頓道恩鎮國防實驗室英國自己的研究人員說，他們並不知道那種神經毒劑來自哪裏。

在隨後發生的斯特奇斯中毒死亡事件中，當局搜查並且對案發房屋進行消毒處理。對那次事件第一個作出反應的官員是皇家陸軍首席護理官。

還有，斯克里帕爾現在的下落如何？早先的說法是他獲得了新身份，在第三國隱姓埋名地生活。果真如此嗎？在莫斯科的英國大使布里斯托在最近的採訪中堅持說斯克里帕爾父女倆還健在，但他們不願意同俄羅斯代表會面。英國大使對俄羅斯媒體說，英國在調查過程中對公眾發佈了一些信息，但並沒有公開掌握的所有信息。

難怪一些人對官方的說法持懷疑態度。專欄作者瑪莉·德耶夫斯基認為，從一開始，英國和俄羅斯就知道事情的真相，但是出於情報界的顧忌，雙方都不願意公布全部真相。