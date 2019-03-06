朝鮮「重建火箭發射場」 朝核問題走到十字路口

圖片版權 AFP Image caption 永倉裏火箭發射場一直是朝鮮衛星發射場，從來沒有用於導彈試射，但也可以用作這個用途。

新的衛星圖像顯示，朝鮮正在重建其承諾拆除的火箭發射場。朝核問題似乎再一次處於十字路口。

這些圖片是在美朝領導人之間的談判結束兩天後拍攝的，美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩沒有就無核化問題達成協議。

東倉裏發射場一直用於衛星發射和發動機測試，從來沒有用於彈道導彈發射。

拆除該發射場的工作從去年開始，但由於美朝談判陷入僵局，拆除工作停止。

拆除東倉裏發射場的承諾被視為平壤和華盛頓之間的一項建立信任措施。

與此同時，美國方面警告說，如果平壤不採取無核化措施，朝鮮將可能面臨更多制裁。

美朝河內首腦會議無果而終後，朝核問題似乎又一次走到十字路口。

東倉裏發射場

來自美國幾家智庫的衛星圖像證據和韓國情報部門的證詞似乎表明，東倉裏發射場的火箭發射台的重建有迅速進展。

自2012年以來，東倉裏一直是朝鮮的主要衛星發射場。它也被用來測試射程能達到美國的導彈發動機。

但東倉裏從未被用於試驗被認為具有挑釁性的彈道導彈。

美國監測分析朝鮮問題的網站「北緯38度線」的主編珍妮·陶恩對英國廣播公司記者說："做出這種區分很重要。"

她說：「因為朝鮮人很可能認為，重建東倉裏不是他們導彈計劃的重要部驟，而是他們民用太空計劃的重要組成部分。他們過去多次做出這種區分。」

陶恩女士說，重建東倉裏可能表明朝鮮人對談判進程缺乏信心。

各方分析紛紜

韓國國會情報委員會的分析認為，朝方對東倉裏發射場已拆除設施中的一部分進行修復，此舉可能是為了擴大廢棄該基地時的對外宣傳效果，但也不排除修復後繼續用其發射導彈或火箭的可能性。

韓朝首腦2018年9月曾就"在有關國家專家的見證下永久廢棄東倉裏導彈發動機試驗場和發射架台"達成協議。

對於河內美朝首腦會未果原因，韓國國情院表示，朝美未能達成共識主要是因為雙方就解除對朝制裁問題存在分歧。美國主張一攬子棄核，而朝鮮要求分階段去核。

BBC駐韓國記者勞拉·比克爾表示，多數分析人士認為，現階段，金正恩更有可能是在考驗特朗普的界限和耐心，而不是要凖備試驗彈道導彈。

她表示，如果朝鮮真的違背了停止試射導彈的承諾，就會冒著不可預測的美國總統發火的風險。這個貧窮的國家可能會受到更多的經濟制裁。但金正恩在國內已經讓他的下屬認同他的無核化談判，並在國際上樹立他的政治家形像，他真的凖備好不顧一切嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 對於河內美朝首腦會未果原因，韓國國情院表示，朝美未能達成共識主要是因為雙方就解除對朝制裁問題存在分歧。美國主張一攬子棄核，而朝鮮要求分階段去核。

新的制裁是否會適得其反？

美朝河內峰會沒有達成任何協議或一致協定。

兩位領導人無法達成一致的是：朝鮮在無核化方面應該取得多大進展，一些針對朝鮮的制裁才能取消。

美國國家安全顧問約翰·博爾頓近日接受電視台採訪時表示，朝鮮仍可能面臨更多制裁。

他說，華盛頓將繼續關注平壤是否致力於放棄其核武器計劃，以及與之相關的一切行動。但如果朝鮮不願意這麼做，「那麼我認為特朗普總統已經非常清楚了。他們不會從對他們實施的毀滅性經濟制裁中得到緩解，我們事實上將考慮加大這些制裁的力度」。

不過，觀察人士警告說，增加新的對朝鮮制裁措施可能會完全阻礙和平努力。

陶恩女士表示，朝鮮總是以新的挑釁的方式回應對其實施更多的制裁。而現在實施新的制裁的話，只會削弱繼續談判的任何政治意願。