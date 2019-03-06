全球十大死亡原因 「頭號殺手」是什麼

圖片版權 Getty Images Image caption 日本兒童死亡率非常低

隨著醫療衛生的進步和改善，全球人口預期壽命持續提高。例如，1950年代，全球人口出生時的平均預期壽命為46歲。但是到了2015年，已經提高到71歲。

儘管如此，在世界範圍內仍有許多人過早夭折，或是死於本來可以預防的疾病。

死於戰爭、恐怖主義以及自然災害等死亡總和加在一起只佔全球總死亡率的不到0.5%。

如果我們來解讀一下人們死亡時的年齡、原因以及歷年來的變化，將有助於改善未來的人口預期壽命，並防止不必要的死亡。

那麼，到底是什麼才是造成人類死亡的頭號殺手呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 人類平均壽命不斷提高

2017年，全球共有5600萬人死亡。70%以上的人死於非傳染性慢性病。

其中，最大的單一殺手則是心血管疾病，即跟心臟和動脈有關的疾病。每3個人當中就有1人死於與心血管有關的疾病。

排在死亡原因第二位的是癌症。每6個人中有1人是死於癌症。如果按順序排列，排在前10名的死亡原因分別是：

心血管疾病 癌症 呼吸系統疾病 糖尿病 下呼吸道感染 失智症（俗稱老年癡呆症） 新生兒死亡 腹瀉病 交通事故 肝病

中國情況

圖片版權 CNS Image caption 中國高血壓不但發病率不斷攀升，而且年輕化趨勢更為明顯。

中國的情況似乎與世界同步。中國人的頭號死亡殺手也是心血管疾病。

根據《中國心血管病報告2016》顯示，中國心血管病（CVD）患病人數約2.9億，患病率仍處於持續上升階段。

其中腦卒中患病人數約1300萬，冠心病約1100萬，心衰約450萬，風心病約250萬，先心病約200萬。

導致心血管疾病的一個主要原因是高血壓。中國高血壓發病率不但在不斷攀升，而且年輕化趨勢明顯。

中國有關方面人士表示，在推動心血管疾病防治方面，加強心血管病社區防治是重點。也就是說，讓人們積極運動起來：「管住嘴，邁開腿」。

可預防性死亡

圖片版權 CNS Image caption 交通事故死亡是可以避免的。

在世界人口死亡原因方面，可能最讓人感到震驚的是一些很容易預防的死亡。

例如，2017年全世界大約有160萬人死於腹瀉。在有些國家，它甚至是頭號殺手。

另外一個可預防死亡的領域與新生兒有關。2017年，全世界大約180萬新生兒在出生後的28天內夭折。

在世界最貧窮的一些國家，每20個新生兒中就有1人活不到一個月。但在較為富有的國家，例如日本，這一比例為千分之一，差別巨大。

交通事故死亡率也居高不下。2017年大約有120萬人死於車禍。

此外，自殺也是導致非正常死亡的主要原因之一。全球範圍內，由於自殺而導致的死亡比他殺高出兩倍。

以英國為例，自殺是20-40歲男子死亡的主要原因。

任重道遠

Image caption 人類在抗擊疾病。減少整體人口死亡率以及提高預期壽命方面仍有很長一段路要走。

人類在抗擊疾病、減少整體人口死亡率，以及提高預期壽命方面仍有很長一段路要走。

與此同時，過去幾年預期壽命在一些發達國家也有所下降。美國就是一例。它主要跟服用阿片類藥物所導致的死亡有關。

除了繼續提高和改善衛生、營養和疫苗等基本醫療保健外，加強安全措施和改善心理及精神健康也至關重要。