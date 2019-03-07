華為起訴美國政府違憲 美國「入侵我們的服務器和郵件」

  • 2019年 3月 7日
An attendee walk by the Huawei booth at CES 2019 at the Las Vegas Convention Center on January 8, 2019 in Las Vegas, Nevada. 圖片版權 Getty Images

華為（Huawei）宣佈發起訴訟，控告美國政府——此前美國禁止政府機構使用華為產品。

這家中國科技公司發表聲明指，美國國會「未能提供證據支持它的禁令」。

華為表示，他們是在得克薩斯州一所聯邦法院發起起訴，挑戰美國《2019財年國防授權法》（NDAA）第889節的合憲性——該節在去年8月由美國總統特朗普簽署列入法案，禁止聯邦政府機構及其合約合作方使用華為服務和設備。

華為尚未公開相關起訴的文件。

美國禁止政府機構使用華為產品，理由是這些產品對美國國家安全構成風險。

美國還一直在游說其盟友，不要與這些中國通訊科技企業合作。

華為與美國之間的紛爭已持續數月，受到國際社會廣泛關注。如今，華為開始採取更為攻擊性的姿態。

「美國國會一直未能提供任何證據，支持它對華為產品的禁令。我們不得不採取這一法律行動，作為最後的適當手段，」華為輪值董事長郭平說。

「這一禁令不僅違法，而且阻止了華為參與公平競爭，最終傷害美國消費者。」

在周四（3月7日）的新聞發佈會上，華為還指控美國政府涉嫌入侵華為服務器。

「美國政府長久以來都將華為描述成一個威脅，」郭平在發言中說，但他表示，美國情報機構「入侵我們的服務器，也入侵了我們的源代碼」。

不過，華為未就此提供證據，也並未表示自己掌握相關證據。

美國媒體指，這一指控可能來自於2014年的一份報告，當中引述了由前美國國家安全局人員愛德華·斯諾登（Edward Snowden）提供的文件。

在起訴中，華為堅稱自己並非由中國政府擁有。

作為通訊企業，華為生產從網絡設備到移動電話等一系列通訊技術。

澳大利亞、新西蘭和美國均以信息安全為理由，禁止華為向它們的市場提供未來5G移動寬帶網絡的設備。

美國檢控方此前已經在華盛頓州和紐約起訴華為，控告其盜取商業機密，華為已經否認罪名。

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