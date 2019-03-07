圖片版權 Getty Images

華為（Huawei）宣佈發起訴訟，控告美國政府——此前美國禁止政府機構使用華為產品。

這家中國科技公司發表聲明指，美國國會「未能提供證據支持它的禁令」。

華為表示，他們是在得克薩斯州一所聯邦法院發起起訴，挑戰美國《2019財年國防授權法》（NDAA）第889節的合憲性——該節在去年8月由美國總統特朗普簽署列入法案，禁止聯邦政府機構及其合約合作方使用華為服務和設備。

華為尚未公開相關起訴的文件。

美國禁止政府機構使用華為產品，理由是這些產品對美國國家安全構成風險。

美國還一直在游說其盟友，不要與這些中國通訊科技企業合作。

華為與美國之間的紛爭已持續數月，受到國際社會廣泛關注。如今，華為開始採取更為攻擊性的姿態。

「美國國會一直未能提供任何證據，支持它對華為產品的禁令。我們不得不採取這一法律行動，作為最後的適當手段，」華為輪值董事長郭平說。

「這一禁令不僅違法，而且阻止了華為參與公平競爭，最終傷害美國消費者。」

在周四（3月7日）的新聞發佈會上，華為還指控美國政府涉嫌入侵華為服務器。

「美國政府長久以來都將華為描述成一個威脅，」郭平在發言中說，但他表示，美國情報機構「入侵我們的服務器，也入侵了我們的源代碼」。

不過，華為未就此提供證據，也並未表示自己掌握相關證據。

美國媒體指，這一指控可能來自於2014年的一份報告，當中引述了由前美國國家安全局人員愛德華·斯諾登（Edward Snowden）提供的文件。

在起訴中，華為堅稱自己並非由中國政府擁有。

作為通訊企業，華為生產從網絡設備到移動電話等一系列通訊技術。

澳大利亞、新西蘭和美國均以信息安全為理由，禁止華為向它們的市場提供未來5G移動寬帶網絡的設備。

美國檢控方此前已經在華盛頓州和紐約起訴華為，控告其盜取商業機密，華為已經否認罪名。