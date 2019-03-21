泰國首位跨性別總理候選人如何甩開嘲笑爭性別平權

圖片版權 AFP Image caption 泰國將在3月24日舉行大選，超過5000萬選民將大選中選出500名下議院議員，再由當選的下議院議員與250名上議院議員聯合投票，選出新一任總理。

披著長髮的寶琳（Pauline Ngarmpring）在街頭與民眾握手、合照，展現親和力。今年52歲的她，兩年前還是兩個孩子的爸爸，如今不僅換了性別成為女人，更將角逐泰國總理大位，目標是成為第一位跨性別（Transgender）總理。

泰國選舉進入倒數階段，各政黨候選人積極拉票，寶琳當然也忙得不可開交。媒體專訪、節目通告和競選活動一個接一個，在密集的行程中，抽出空擋接受BBC中文專訪，談及她參選的心路歷程。

為了下個世代參選

寶琳在去年底加入泰國小黨——大眾黨（Mahachon Party），今年初獲黨提名，成為「大眾黨」三位候選人的其中一人，也是泰國首位登記成為總理候選人的變性者。

寶琳的原名叫披尼（Pinit Ngarmpring），過去是一名泰國足壇界的「網紅」。她曾擔任記者，後來加入運動公司，推廣體育，同時也擔任「Cheerthai啦啦隊」主席，在泰國足壇被譽為「傳奇人物」。兩年前，他決定從一名父親變性成為一名女人。

她向BBC透露，她原本就對參政有興趣，但過去還是男人的她，始終不敢做自己，因此總是隱藏真實想法。直到兩年前，她進行變性手術後，她才決定跟隨自己的心參政。

圖片版權 AFP Image caption 寶琳在泰國街頭和選民握手拉票。

寶琳說，泰國社會看似對同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）非常友善，曼谷街頭也看得到同志情侶牽手逛街，但所謂的「友善」只停留在文化層面，法律層面上則缺乏人權保障，職場或政治界仍然存在嚴重歧視。

寶琳坦承，代表小黨參選，勝選機率不高，不過她表示，並不是為了自己參選，而是為了下個世代。她說：「我要向世界證明，變性人也能從政，也能在政治界有一席之地。」

她向BBC中文說：「我有沒有當選總理不重要，但我要開一道門，讓未來的跨性別者都能參政。」她透露，若很早就變性成為跨性別，根本不可能在運動公司擔任高官。她強調，因為身為男人，才有更多機會爬到那個高層位置。

寶琳期望通過參選，提升性別平等的意識，讓更多人關注性別議題，更重要的是給予LGBT族群法律保障。她透露，其實若能成為國會議員，她就很滿足了，因為進入國會，就有能力推動保障LGBT權益的相關法律。

差點自殺

寶琳從小就渴望成為女孩，但在父母的期待下被迫偽裝自己，在扮演了超過40年的男性角色後，她不僅結婚生子，在職場上有卓越成績，作為男人的成就都達到了。

45歲時，寶琳認為，扮演虛假角色的生命，已達到社會期待的成就，而且當一名男性，讓他覺得非常疲累，當時一度想要尋死。不過經過思考，她認為結束生命，不如找回自己的人生。

2014年，寶琳到美國，開始打扮成女性，脫離了熟悉的泰國，她說：「美國沒有人認識我，我比較可以做自己。」

兩年前，寶琳進行變性手術，真正成為一名女人。從變性到從政，這一條「做自己」的道路並非總是順暢，幸運的是，寶琳的家人從起初的不諒解轉為支持。她笑說：「我前妻還開玩笑說，若我當選，她就成為泰國第一夫人了。」

寶琳說，目前沒有其他候選人攻擊她跨性別的身份，她猜測，應該是沒有人想因為歧視LGBT族群而失去選票。不過寶琳投入選戰，仍然遭到部分媒體及選民的嘲笑，他們質疑，泰國若出現跨性別總理是否會讓政府變得滑稽？

面對批評和質疑，寶琳不放在心上，而且樂觀看待。她說：「人們對不熟悉的事情，本來就會有這些反應。」

寶琳所屬的政黨非常重視性工作者的權益，其中一個政見是性工作合法化。大眾黨今年共提名約160位國會議員候選人，其中20位是LGBT人士。

圖片版權 PAULINE NGARMPRING Image caption 寶琳所屬的大眾黨今年共提名約160位國會議員候選人，其中20位是LGBT人士。

泰國同志團體APCOM組織總監秘奈（Midnight Poonkasetwattana）分析，今年有許多LGBT投入選戰，最大的原因是社會氛圍的改變。他說：「去年底，泰國政府內閣批准《同性伴侶法》草案，就鼓舞了許多LGBT站出來。」

他也提到，亞洲各國對於LGBT權益越來越進步也鼓勵了泰國的LGBT團體。他舉例，「澳洲通過同婚法案，或台灣可能通過同志專法，都間接影響了泰國。」

秘奈說，對於寶琳參選，樂觀其成，他也期待更多LGBT族群參選，展現社會進步的同時，也讓人們知道LGBT和一般人沒什麼不同。

泰國將在本周日（3月24日）舉行大選，超過5000萬選民將在大選中選出500名下議院議員，再由當選的下議院議員與250名上議院議員聯合投票，選出新一任總理。