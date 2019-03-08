女性統治天空：埃塞俄比亞推出全女性機組航班，紀念國際婦女節

圖片版權 Ethiopian Airlines Image caption 在埃塞俄比亞，越來越多的女性成功地完成飛行員訓練。

3月8日是國際婦女節，為了慶祝這一天，埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）將運行一條全女性運行的航班。

航班將從亞的斯亞貝巴飛往奧斯陸，飛行過程將全部由女性專業人士操作，包括在空中和地面。這意味著機場的運營、航班調度、載荷控制、坡道操作、安全、餐飲，以及空中交通管制等等，完全由女性進行。

埃塞俄比亞航空公司首席執行官解釋說，這一活動目的是慶祝非洲大陸上的婦女，而這片大陸「性別不平等仍然存在」。

「我們非常榮幸有女性在航空的各個領域成為開拓者。」

「從一開始，女性就是我們成功不可或缺的一部分，通過這次飛行，我們慶賀她們對我們航空集團、整個航空業，對我們國家，乃至整個非洲大陸的不可或缺的貢獻。」

圖片版權 Ethiopian Airlines Image caption 這家航空公司表示，希望借這項活動向全世界展示女性力量。

埃塞俄比亞航空是非洲最大的航空公司，這不是他們第一次這麼做。此前，該航空公司就曾運營過飛往曼谷、基加利、拉各斯和布宜諾斯艾利斯的全女子機組航班。

讓女性統治天空的，也不止埃塞俄比亞航空公司一家。

去年，也是為了紀念國際婦女節，印度航空表示，它已成為第一家可以由全女性機組駕駛飛往全球各地的航空公司。這個航班有來自八個不同部門的女性員工操作。

也是在去年，英國航空開啟了全國最大的全女性機組航班，從倫敦希思羅到格拉斯哥，有超過60名女性參與。

圖片版權 Ethiopian Airlines Image caption 阿姆賽麗（Amsale Gualu）是埃塞俄比亞航空的首位女性機長。

駕駛艙裏的女性聲音

埃塞俄比亞航空公司熱衷於展示女性對該行業的長期貢獻，以及她們在征服那些傳統上由男性主導的領域上所取得的進展，比如飛行員和飛機技師。

該航空公司醫療和健康服務負責人表示，該公司16,000名員工中有35％是女性。

「現在，越來越多的女性成功地完成飛行員訓練。現在我們可以聽到更多來自駕駛艙裏的女性聲音。」