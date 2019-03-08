揭密巴基斯坦「榮譽處決」黑幕 科西斯坦尼被槍殺

Image caption 科西斯坦尼此前表示他的生命受威脅。

一名巴基斯坦男子致力於揭露這個國家最臭名昭著的「榮譽處決」，並引起全國性的關注。七年後他遭到槍殺。

一段視頻顯示四名女性隨著節拍在唱婚禮歌曲，一旁有兩名男子跳舞。這樣平常的一幕在世界任何地方都不會引起注意。

但在2011年的巴基斯坦農村拍下的這一幕卻招致令人不寒而栗的後果。視頻中唱歌的四名女性和當時在場的另一名年輕女性成員因「違背她們的榮譽」而被男性親屬殺害。

科西斯坦尼（Afzal Kohistani）是視頻中跳舞男性的兄弟，現在也被殺了。他死在血仇之中，他的其他三個哥哥也被殺。

警方引述目擊者的話稱，科西斯坦尼在西北部城市阿伯塔巴德一個繁忙商業區被槍殺。他們說，他多處受傷後當場死亡。

2012年，科西斯坦尼作為第一批違反巴基斯坦北部科西斯坦偏遠地區風俗的人進入公眾視野。在這個地區，家庭榮譽這一問題要通過流血方式解決。在相關家庭成員的同意下，那些被認為違反凖則的人會被殺。

人權活動人士說，巴基斯坦每年約有1000名女性死於「榮譽處決」，實際數字可能更高。相比之下男性因此遭遇處決的數量要少很多。

根據習俗，如果一名女性出現婚外情，她家裏的男親戚會首先殺死她，然後再去搜尋她的情夫。該男子的家人不能反對這一行動。

科西斯坦尼無視這一當地習俗，於2012年6月公開「婚禮視頻案件」並引發全國關注。他當時宣稱，視頻中的女性一個月前被家人殺害，而在視屏中跳舞的他的兩個弟弟也受到生命威脅。

他們兩人藏了起來。目前，人權組織已經關注此案並開始游說法院並提請最高法院下令調查。

但調查人員沒有發現所謂的「榮譽處決」女性的確鑿證據，根據巴基斯坦法律，榮譽處決屬非法。她們的家庭成員有證據證明，其中三名女子都還活著。

參與調查的活動家和學者巴里（Farzana Bari）表示，她懷疑至少有兩名女性是「冒名頂替者」，但最高法院已結案。

科希斯坦是巴基斯坦最保守封閉的地區之一。科西斯坦尼決定打破傳統習俗，但這引發了他的家人與視頻中女子的家人之間的不和。

2013年，他的三個哥哥被殺。該女子的6名男性家庭成員因涉嫌謀殺而被定罪，這被視為科希斯坦的一個具有里程碑意義的案件。然而，他們在2017年被高等法院宣判無罪。

在這場爭斗中，科伊斯納尼的房子被炸和損毀，但他沒放棄。他搬了家，並繼續游說警察和法院，並引起媒體的注意。

「他在巴基斯坦是一個勇敢者，」巴里說，「這是一個在過去七年中一直為自己和家人伸張正義的人，但他不僅希望在科希斯坦伸張正義，也希望在全國其他地區得以實現。」

最後，在2018年7月，最高法院下令警方進行新的調查，導致另外五名男性家屬被捕。

警方稱，這些男子在訊問中承認，視頻中看到的四名婦女中有三名已被殺，但當他們在地方法庭出庭時，撤回了陳述。

案件仍在進行，但科西斯坦尼的死加劇了悲劇： 從一個跳舞和唱歌的視頻開始，並且已經變成一個莎士比亞式的血腥故事，至少有九條生命牽涉其中。

他一直說自己也面臨生命危險。在最近的一次採訪中告訴BBC烏爾都語記者，他的家人一直受威脅。

「只有當殺害這些女性和我的兄弟的嫌疑人被判刑時，正義才會被彰顯。只有這樣，我們才能期待在科希斯坦結束這種殺戮。」

在他去世前幾小時，科西斯坦尼告訴當地記者，殺人犯未受到懲罰，他長期受生命威脅。

什麼是「榮譽處決」？

這是對被認為給親戚帶來羞辱的家庭成員的殺戮。

人權觀察組織稱最常見的原因是受害者：