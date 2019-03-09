衛星圖像顯示朝鮮「正在凖備火箭發射」

圖片版權 AFP Image caption 駐首爾記者稱，朝鮮可能想借此行動得到美方回應。

據最新衛星圖像顯示，朝鮮首都平壤附近的一個設施場地有活動跡象，表明朝鮮可能正在凖備發射火箭或衛星。

大部分朝鮮的彈道導彈和火箭在平壤郊區山陰洞（Sanumdong）附近組裝，最近那裏的活動有所加劇。

本周早些時候有報道稱，朝鮮在西海（Sohae）設置的主要火箭發射場已經開始重建。拆除工作於去年開始，但隨著美朝會談停滯而停止拆除工作。

美國總統特朗普周五表示，如果朝鮮要恢復武器試驗，他會感到失望。他說，「如果他（朝鮮領導人金正恩）做出超乎理解的事，我會感到驚訝，並以消極的態度看待。接下來會發生什麼，我們拭目以待。」

「如果看到試驗發生，我會深感失望。」

分析人士認為，平壤目前有可能正在凖備發射衛星，而不是試射導彈。

不過，美國曾在本周早些時候表示，即使發射衛星，也不符合金正恩對特朗普的承諾。

三陰洞發生了什麼？

從衛星圖中可以看到，大型車輛在三陰洞附近移動。這類活動此前已經表明，朝鮮凖備將某種類型的導彈或火箭移動到發射區。衛星圖像由美國公共廣播電視（NPR）發佈。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @NPR The images are of a site known as Sanumdong — a facility where North Korea has assembled some of its intercontinental ballistic missiles (ICBMs) and satellite-launching rockets. pic.twitter.com/NpZelErEYV — NPR (@NPR) 2019年3月8日

BBC駐首爾記者比克（Laura Bicker）說，在特朗普和金正恩的河內會談破裂之後，朝鮮可能會用武器試驗活動試探美國，希望美國能提供更好的協議來避免發射。

比克引述專家稱，用於發射衛星的火箭通常不適合用作遠程導彈。

上周，兩國領導人在越南首都舉行會晤，但就朝鮮願意在多大程度上限制核計劃以減輕制裁，兩國沒有達成一致，會談提前結束。

圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普周五表示，如果朝鮮要恢復武器試驗，他會感到失望。上周，兩國領導人曾在越南首都舉行會晤。

西海的情況怎樣？

西海的發射設施位於朝鮮的東倉裏（Tongchang-ri）。該設施曾用於衛星發射和引擎測驗，但從未用於發射彈道導彈。

本周，來自幾家美國智庫的衛星圖像和韓國情報部門的證詞似乎表明，朝鮮在重建火箭發射台的結構方面取得了迅速進展。

圖片版權 AFP Image caption 西海（Sohae）一直是朝鮮的衛星發射基地。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）表示，如果朝鮮在無核化方面沒有任何進展，可能會面臨更多制裁。

特朗普與金正恩於2018年在新加坡舉行具有歷史意義的首次會晤，就所謂的無核化達成含糊協議，但之後進展甚微。