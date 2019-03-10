埃塞俄比亞空難 中國乘客及飛機型號受關注

圖片版權 Jonathan Druion Image caption 埃塞俄比亞航空公司一架波音737 max-8型飛機從亞的斯亞貝巴起飛後不久墜毀，機上157人全部遇難。其中的中國乘客受到中國媒體關注。

埃塞俄比亞航空公司一架波音737 max-8型飛機從亞的斯亞貝巴起飛後不久墜毀，機上157人全部遇難。其中的中國乘客受到中國媒體關注。

埃塞俄比亞航空公司表示，這架飛機上有149名乘客和8名機組人員，有33名不同國籍的乘客。

ET302航班是從埃塞俄比亞首都飛往肯尼亞內羅畢的。事故發生在當地時間早上8點44分，這架使用才幾個月的飛機起飛6分鐘後即失事。

事故的原因正展開調查，墜機現場正在清理。

外國乘客名單

埃航表示，這架飛機的外國乘客包括32名肯尼亞人，18名加拿大人，8名美國人，7名英國公民和8名中國人。

但中國有媒體表示，尚不知8名中國人中是否包括香港和台灣人。

中國駐埃塞俄比亞大使館稱，機上有中國乘客。使館已啟動應急機制，正與埃塞政府、埃航保持密切溝通。

據南方都市報援引中國駐埃塞使館的消息， 8名中國乘客分別為5名男性、3名女性，包含多名遊客與中資公司派駐人員，目前確認有1名來自中國香港的聯合國環境署職員。

近年來，埃塞俄比亞吸引了大量中國官方和私人投資。該國的基建、輕工製造業中出現了很多中國人的身影。

飛機型號

這是5個月裏波音737 max-8型飛機第二次出現空難。

圖片版權 Ethiopian Airlines Image caption 埃塞航空公司總經理親自到墜毀現場察看。

波音737 max-8型飛機是美國波音公司製造的較新的飛機，2016年正式推出。埃塞俄比亞航空公司2018年10月才首飛上述失事的飛機。

5個月前（2018年10月29日），印尼獅子航空另一架同型號飛機在印尼附近海域墜毀，約90多人死亡，那架飛機也只投入使用兩個多月。

這一型號的飛機中國大陸和台灣的一些航空公司都曾購買，一批已經交付使用。

根據中國媒體報道，印尼失事飛機是中國的"中民投航空融資租賃有限公司"購買，租賃給獅航使用。

「機長要求返航」

埃塞航空公司總經理表示，當日天氣良好，失事飛機的機長起飛後即告訴地面控制台操縱飛機困難，要求返航，並且得到地面空管的批准。但起飛6分鐘後飛機已經墜毀。

獅航空難的調查人員說，當時富有經驗飛機飛行員似乎難以操控一個旨在防止發動機停機的自動化系統，這是這個型號飛機的新功能。

調查結果顯示，儘管飛行員努力糾正問題，但新系統一再迫使飛機頭朝下墜落。

目前沒有跡象表明埃塞俄比亞航空公司的飛機在周日遭遇了類似的問題。

埃塞俄比亞航空公司在安全方面享有良好的聲譽。但也發生過一些空難，包括2010年該公司的一架飛機在離開貝魯特後不久在地中海墜毀。