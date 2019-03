圖片版權 AFP Image caption 茜蒂·艾希亞被允許立即離開法庭。

馬來西亞法院周一稱,由於檢方撤銷對朝鮮最高領導人金正恩兄長金正男被殺案中印度尼西亞籍被告的謀殺指控,印尼人茜蒂·艾希亞(Siti Aisyah)將被釋放。

艾希亞此前被控於2017年2月在吉隆坡機場使用神經毒劑VX毒殺金正男,與她一同被告的還有越南女性段氏香(Doan Thi Huong)。

BBC駐東南亞記者喬納森·黑德(Jonathan Head)報道稱,檢方沒有說明撤銷對艾希亞指控的理由。檢方之前聲稱艾希亞是兩名被告中第一個向金正男面部塗抹液體的人,但對艾希亞的指控證據較段氏香少。

有監控錄像紀錄下了段氏香向金正男塗抹液體的過程,據信這種液體便是激活致命神經毒劑VX的元兇。

據路透社報道,艾希亞稱自己「很開心,不知道會發生這樣的事情,沒有料到」。

艾希亞的律師表示,相信她只是「替罪羊」,同時始終認為朝鮮與此案有關。

艾希亞與段氏香均否認對自己的指控,二人稱她們以為事發時在參加電視惡搞節目。而向二人下指令的幾位男性均已離開馬來西亞,這些人後被發現為朝鮮特工。

圖片版權 Getty Images Image caption 金正男(左)為朝鮮最高領導人金正恩同父異母的哥哥。儘管金正男與金正恩擁有同一個父親,他們二人從未相見。

馬來西亞沙阿拉姆高級法院(Shah Alam High Court)法官阿里芬(Azmin Ariffin)周一稱,允許檢方撤銷對艾希亞的指控,並拒絶艾希亞律師對其無罪釋放的請求,判定艾希亞無事省釋(Discharge Not Amounting to an Acquittal)。

無事省釋意為「釋放但非無罪釋放」。沙阿拉姆高院稱,由於此案已有初步證據,艾希亞可以在有新證據出現時再次被傳喚。

路透社稱,獲得釋放後,艾希亞被目擊護送至印尼駐馬來西亞大使館的專車。

對艾希亞的判決有些出人意料。該案件庭審中斷數月後於周一重啟,按計劃今天只需聽取段氏香的證詞。

印尼駐馬來西亞大使Rusdi Kirana向記者表示,對法庭決定表示歡迎,將在今天或盡快將艾希亞送回印尼。