伊斯蘭國最後基地消失在即 「聖戰」新娘何去何從

圖片版權 AFP/Getty Image caption 一旦巴古茲鎮被佔領，美國和盟國將有望宣告搗毀2014年正式宣佈成立的「伊斯蘭國」。

美國支持的「敘利亞民主力量」（SDF）正對所謂「伊斯蘭國」（IS）在敘利亞的最後一個基地發起攻擊。

敘利亞民主力量的媒體負責人巴利（Mustafa Bali）在推特上說，他們的軍隊和伊斯蘭國武裝有「直接暴力衝突」。「伊斯蘭國」武裝分子的力量主要集中在敘利亞東部的巴古茲鎮（Baghuz）。

一旦巴古茲鎮被佔領，美國和盟國將有望宣告摧毀在2014年宣佈成立的「伊斯蘭國」。儘管「伊斯蘭國」領土被佔領，但該組織依然能向該地區和全世界發起攻擊，仍被視為全球的安全威脅。

「伊斯蘭國」曾控制了橫跨敘利亞和鄰國伊拉克約8.8萬平方公里的領土，對近800萬人進行殘酷統治，並從石油 、勒索、搶劫和綁架中獲得數十億美元。

伊斯蘭國被消滅了嗎？

儘管幾乎失去了曾經橫跨伊拉克和敘利亞的所有領土，專家們仍認為該組織是主要安全威脅。

美國國家安全顧問約翰·博爾頓（John Bolton）周日（3月10日）在接受採訪時表示，該組織的成員「分散在敘利亞和伊拉克周圍，而且勢力在（世界其他地區）增長」。

美國總統特朗普此前曾表示「伊斯蘭國」已被擊敗，但博爾頓澄清了特朗普的言論。

他說：「特朗普從未說過消除伊斯蘭國的領土就意味著伊斯蘭國的結束。我們知道情況並非如此。」

美國參議院一月收到的「全球威脅評估報告」 也強調了該組織的持續性威脅。

雖然「伊斯蘭國」可能不會立即佔領新領土，但報告評估武裝分子將試圖「利用遜尼派的不滿，社會不穩定等因素，重組軍隊來重奪伊拉克和敘利亞的領土」。

最後的攻擊？

BBC中東事務記者夏昆汀（Quentin Sommerville）

「伊斯蘭國」的剩餘地盤是一個很容易被鎖定的目標——這只是一些被四麵包圍的帳篷營地，處於聯軍戰機的定期轟炸之中。

但庫爾德人採取漸進法：襲擊巴格茲，然後呼籲停火，讓「伊斯蘭國」的支持者、人質和兒童離開。

星期天（3月10日）數十輛救援卡車到達，但只有少數人離開。這可能是最後的攻擊，或者可能是再次強迫人們離開的另一種策略。

伊斯蘭國在該地區埋了很多自製炸藥，並且仍有充足的彈藥和武器供應。清除最後一個基地可能需要數日。據信，其領導層已經逃離。

「伊斯蘭國」新娘的去留問題

即使「伊斯蘭國」最後一個據點被摧毀，該地區的安全和人員歸屬仍成問題。近日「伊斯蘭國」英國籍新娘沙米瑪·貝古姆（Shamima Begum）想回英國撫養孩子的新聞受到國際媒體關注。此前她表示想回英國生活撫養孩子。「敘利亞民主力量」於3月8日證實，貝古姆上月所生男嬰夭折。

Image caption 沙米瑪·貝古姆

英國內政大臣賈維德（Sajid Javid）決定取消其英國國籍，理由為其母親是孟加拉國籍，因此貝古姆可以加入孟加拉國國籍。但孟加拉外交部已經對此提出爭議，稱貝古姆不是孟加拉公民，也將不會允許她進入孟加拉。

貝古姆的去向問題現在懸而未決。

圖片版權 PA Image caption 貝古姆在2015年離開倫敦，她現在希望能回英國。

上月一名美國父親哈邁德·阿里·穆塔納（Ahmed Ali Muthana）起訴特朗普政府，要求允許女兒回國。

2014年，他的女兒、19歲的霍達·穆塔納（Hoda Muthana）自願前往敘利亞加入「伊斯蘭國」。穆塔納近期在接受《衛報》採訪時說，對自己的所作所為感到後悔，希望回到美國。「我會告訴他們（美國官員）請原諒我這麼無知，我真的很年輕無知，當我決定離開時，我才19歲。」

但美國總統特朗普拒絶其請求。特朗普上月在推特上說，已指示國務卿蓬佩奧不許讓穆塔納返美。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月20日

同日，蓬佩奧在一份聲明中宣佈，穆塔納「不是美國公民，不會被允許進入美國」。穆塔納在美國提起訴訟，計劃「阻止美國政府取消女兒國籍的非法企圖」。

目前，如今24歲的她和丈夫以及18個月大的兒子在敘利亞東北部的一個難民營生活。