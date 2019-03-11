圖片版權 AFP Image caption 埃航飛機墜毀後發現的飛機殘骸

3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737 MAX 8客機在飛往肯尼亞途中墜毀。這是近五個月來第二架該型號客機墜毀。

機上搭乘149名乘客和8名機組成員，全部遇難，其中包括8名中國乘客。

周一上午，中國民航局已下發通知，要求暫停該國波音737-8的商業運營，其中所指的737-8飛機，全稱為737 MAX 8，是波音737 MAX系列最新的飛機。

專家稱，本次事故與五個月前的獅航波音飛機空難具有高度相似性。

根據中國民航資源網統計，目前中國的航空公司共有96架該型號飛機，包括，中國南方航空有24架、中國國航有15架、海南航空有11架、上海航空有11架、廈門航空有10架、山東航空7架、深圳航空5架、東方航空和祥鵬航空各有3架、奧凱航空和福州航空及昆明航空各有2架，九元航空有1架。

傳感器疑問

埃航空難究竟如何發生？

周日早上8：38，埃塞俄比亞航空的ET302航班，從該國首都亞的斯亞貝巴機場起飛，僅6分鐘後，飛機墜毀在亞的斯亞貝巴東南方60公里的比紹夫圖鎮附近。

當天的能見度良好。但是航空數據追蹤平台Flightradar24稱，飛機在「起飛後垂直速度不穩定」。埃航表示，執飛的機長亞里德•格塔丘（Yared Getachew）有著超過8000小時的良好飛行記錄。大副艾哈邁德•努爾•默罕默德•努爾（Ahmed Nur Mohammod Nur）有著200小時飛行記錄。

飛機失事原因尚不明確。但是埃航透露，飛行員曾向地面報告有問題，並要求返航。

圖片版權 Ethiopian Airlines Image caption 埃塞俄比亞航空CEO特沃爾德•加布雷馬里亞姆在墜機現場。

「在現階段，我無法排除任何事情。」埃塞俄比亞航空CEO特沃爾德•加布雷馬里亞姆（Tewolde Gebremariam）向記者表示，「我們也不能把事故的原因歸結於任何事，我們必須遵照國際規則，等待調查。」

但事故發生後，波音公司面臨質疑。因為失事航班為波音737 Max 8型飛機，5個月前，印度尼西亞的獅航公司的同型號飛機也失事墜毀。

中國民航業內人士林智傑向BBC中文表示，兩次空難均是新交付的737 MAX 8飛機，且均為起飛階段，有一定相似性。

737 Max 8型飛機2017年才開始商用，埃航訂購了6架737 Max 8。

去年10月，獅航的同型號飛機墜毀後，印度尼西亞國家運輸安全委員會表示，獅航610航班的一個傳感器收到一個「錯誤輸入」，該傳感器設計用於提醒飛行員飛機是否有失速的風險。

這個系統是波音737 Max 的新功能。調查發現，儘管飛行員努力糾正，但反失速系統反覆迫使飛機機頭朝下。那次事故中189人遇難。

獅航空難後的幾天內，美國聯邦航空管理局向美國航空公司發佈了一份關於該傳感器的緊急適航指令，稱該傳感器問題如果得不到解決，可能引起飛行員難以控制飛機，並導致過度俯衝姿態，嚴重高度損失等。

美國的航空公司被告知更新機組人員的飛行手冊。

當時，美國聯邦航空管理局表示這一信息已告知其他國家的航空監管機構。然後由監管機構通知航空公司，再由其通知飛行員。

一位航空業消息人士表示，他幾乎可以肯定埃塞俄比亞航空公司的飛行員已經被告知傳感器問題。

目前，還沒有直接證據表明埃航飛機與獅航飛機遇到相同的問題。

此外，航空分析師格里‧蘇亞特曼（Gerry Soejatman）向BBC表示，相比舊型號的飛機，737 Max 的引擎更靠前一點，相對機翼也更高。這點會影響飛機的平衡。

圖片版權 Reuters Image caption 埃航墜毀航班的殘骸

波音737MAX在中國

埃航空難後，中國民航局已下發通知，要求暫停該國波音737 MAX 8的商業運營。

林智傑表示，「（中國在）國內停飛737 MAX 8，是在事故原因尚未查明前，確保航空安全特別是旅客人身安全的一個考量。目前國內波音737 MAX 8總數不到國內客機規模的3%，因而航空公司可以臨時調配其他飛機『頂班』，對旅客出行應當沒有特別大的影響。希望事故原因盡快查明，波音做好飛機的安全性改進，民航局和空公司各自做好監管和運行，確保旅客出行安全。」

波音737 Max系列機型是波音史上銷售最快的飛機，全球100多家航空公司訂購了超過4500架飛機。

據中國國資委消息，2018年12月15日，中國商飛與波音在舟山合資組建的「737完工和交付中心」交付的首架飛機即為737 MAX 8。舟山的波音完工和交付中心是波音公司首次在海外設立的此類工廠，將覆蓋整個737 MAX飛機家族，主要銷售目的地是中國。舟山的交付中心用於737系列飛機的交付工作，組裝還在美國完成。

圖片版權 Jonathan Druion Image caption 周日墜毀的波音737 Max 8 飛機

事故發生後，波音表示深感悲傷，並派遣一個團隊提供技術協助。

下一步，埃塞俄比亞的初步調查結果將決定監管機構和其他航空公司的行動。

埃塞俄比亞航空公司被視為非洲領先的航空公司。

航空業分析師約翰‧斯特裏克蘭（John Strickland）表示，它「在全球範圍內也被認為是一家高質量的專業公司」。