錢信伊：在特朗普治下當一個華裔喜劇演員

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談到活躍在美國的華裔喜劇演員，錢信伊（Ronny Chieng）是一個不容忽視的名字。

在備受矚目的好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）中，他將勢利的富豪表哥一角刻畫得入木三分。在美國最受歡迎的脫口秀節目之一《每日秀》（The Daily Show），他是該節目首位常駐亞裔演員，與主持人崔佛·諾亞（Trevor Noah）一道，嬉笑怒罵點評美國政治與社會熱點新聞。周一到周五美東時間晚上11點，數以百萬計的觀眾會打開電視機或在網上收看節目，透過他們的表演去了解美國政治。

「活躍在喜劇舞台的亞裔並不多，因此我的目標是展現（亞裔的）視角，」錢信伊接受BBC中文採訪時說，「如果我不做的話，我不知道誰會做這件事。」作為鳳毛麟角的亞裔喜劇演員，錢信伊身上肩負著特殊的使命。

錢信伊在《每日秀》上的成名作是在2016年總統大選期間，以喜劇形式回擊美國福克斯電視台一段涉嫌「辱華」的採訪片段。由於「中國」在總統選舉辯論中屢屢被談及，福克斯電視台記者到紐約唐人街採訪，聚焦多位不通曉英語的華裔居民迷惑的表情，又把空手道和跆拳道誤認為中國文化，涉嫌文化挪用的報導引來歧視華裔的爭議。

錢信伊隨即在《每日秀》針鋒相對地反駁福克斯電視台：「他們提到中國，你就去紐約的唐人街採訪？他們提到墨西哥，你就派人去Taco Bell（墨西哥連鎖餐飲品牌）嗎？」

「他們（福克斯電視台）取笑華裔不懂政治，我們就用華裔的母語來採訪一下，看看是不是這樣子，」錢信伊對BBC中文回憶道。他也到紐約唐人街，以中文採訪華裔居民，人們侃侃而談對兩位總統候選人的看法。《每日秀》該期節目播出後，在美國和中國的社交媒體上都獲得熱烈迴響，讚許他以風趣幽默的方式為亞裔正名。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 錢信伊在《每日秀》位於奧斯汀的"特朗普推特圖書館"特展中，接受BBC中文採訪。

在政治日益分化的當今美國，以深入淺出的笑話觸及主流大眾、抗擊針對少數族裔的種族歧視，變得尤為重要，而錢信伊擁有一個絶佳的平台。

脫口秀節目不僅是娛樂消遣，還是不少美國人獲取政治新聞的資訊平台。皮尤研究中心的調查顯示，25%的美國成年人透過深夜脫口秀節目來獲取2016年總統大選的資訊。《每日秀》作為美國脫口秀節目的佼佼者，在30歲以下的年輕人群體中尤其具有號召力。

圖片版權 Getty Images Image caption 前美國總統奧巴馬接受《每日秀》採訪

在他的喜劇事業初期，錢信伊很少在表演中觸及政治話題。他曾在受訪時說：「那時候，我認為有比我更聰明的人在談論政治。我不想要投身到政治討論裏。」

「當我開始做喜劇時，我只是想讓人們笑，但之後開始被放在這樣的位置，」錢信伊對BBC中文說，「但我是一個專業人士，我可以承受這些壓力。」

「但在這個過程中，我嘗試做更多更有意義的事，」錢信伊說，「為弱勢群體發聲，無論他們是亞裔美國人還是亞洲人，還是別的不掌握美國主流話語權的群體。」

他舉例說，特朗普的一則發言可能影響到許多人，而他希望反映亞裔群體對總統的發言會有什麼看法，而同時，錢信伊深知亞裔一詞背後代表的龐雜族群。

「亞裔美國人跟亞洲人不一樣，亞裔本身也是一個簡化的概念，」錢信伊說，亞裔其中囊括了數之不盡的族群，「我要確保能夠展現其中的複雜性。」

作為一個住在美國的華裔馬來西亞人，錢信伊有在表演中解釋複雜身份認同的天然優勢。

他出生在馬來西亞，輾轉新加坡、美國、澳大利亞等地受教育。2009年，在墨爾本大學本科四年級那年，這個攻讀法學和商科學位的小伙子力排眾議，探索他真正的興趣，涉足脫口秀表演。「當時每個人都告訴我不要去（表演喜劇），那不會成功的。」

如今，錢信伊證明了他的天賦。在各類喜劇舞台上都能看到他活躍的身影，他參與創作並主演的電視喜劇《國際留學生》2017年在美國及澳大利亞播出，他還經常巡迴世界各地演出脫口秀。

圖片版權 Getty Images Image caption 錢信伊（右一）與《每日秀》的演員及製作團隊。

作為一名專業喜劇演員，錢信伊的目標很明確：帶給人們歡笑。

2015年從墨爾本搬到紐約擔任《每日秀》的常駐演員，毫無疑問是錢信伊事業重要的轉折點。

他還記得《每日秀》主持人諾亞向他發出邀約的情景，那是在兩人在加拿大的一場脫口秀同台演出後。

「諾亞對我說：『我們需要有人為半個世界代言，我們需要亞洲人在電視上評論社會問題。』他本不需要那樣做，但他有遠見，並且想要給人們一個發聲的機會，」錢信伊表示。

在得克薩斯州奧斯汀舉行的美國科技、音樂、電影盛會「西南偏南」（South by Southwest，簡稱SXSW）大會上，諾亞、錢信伊與多位《每日秀》班底，分享在特朗普任內，脫口秀演員面臨的挑戰。

「在特朗普上任前，新聞有一個週期，你知道在某個時間，新聞會出爐，」諾亞說，這樣可預期的新聞週期已經消失了，如今，特朗普的一則推特就是大新聞的開始。重大的新聞層出不窮，而且頻頻在意外的時間發生，脫口秀必須迅速跟上。

在這樣不尋常的美國政治時期，《每日秀》團隊的目標是打造出更前衛、更好笑、更不怕得罪他人的節目。

「我們不害怕開可能讓一些人不愉快的玩笑，我們不害怕說些可能惹毛別人的東西，因為那是我們認為需要做的事情。我不是在做一檔嚴肅的新聞節目。」諾亞說，《每日秀》要與觀眾分享新聞時事，同時要讓他們放聲大笑。「因為如果你不笑一笑現在正在發生的事情，你會發瘋的。」

錢信伊也一再強調，他工作的使命是引人髮笑，這從墨爾本小酒吧到紐約《每日秀》的演播廳，從未改變。「代表亞裔的最好方式，就是做好我的工作。」當幽默遇上不尋常的政治，錢信伊期許自己在一個個令人捧腹的玩笑中，賦予少數群體一把不卑不亢而又詼諧風趣的聲音。