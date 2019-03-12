波音737遭大規模停飛後 美國堅稱出事機型「適航」

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周日（3月10日）埃塞俄比亞航空公司一架波音737 MAX8客機在飛往肯尼亞途中墜毀， 機上149名乘客和8名機組成員全員遇難，其中包括8名中國乘客。中國和其它國家禁飛該機型。但美國官方稱該機型可以繼續執飛。

這是半年內第二架該型號的波音客機墜毀。中國民航局周一（3月11日）通知暫停中國波音737-8（即波音737 MAX8）的商業運營。但美國聯邦航空管理局（FAA）表示波音該機型可以安全飛行。

哪些航空公司和國家已經停飛737 MAX8？

國際社會對此機型持審慎態度，新加坡民航局周二（3月12日）進一步禁止所有波音737 Max機型進出該國。阿根廷航空、墨西哥航空和巴西高爾航空也暫停了飛機的飛行。印尼、埃塞俄比亞也在3月11日要求停飛該機型。

與此同時，美國聯邦航空管理局周一（3月11日）晚間發佈通知稱，該機型「持續適航」，可以安全飛行。

在波音表示機型安全後，其他航空公司仍讓737 Max8執飛。

美國說了什麼？

美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）表示，如果飛機有缺陷，美國聯邦航空局將「立即採取適當行動」。

美國聯邦航空管理局局長丹·埃爾韋爾（Dan Elwell） 說，該局的聲明「告知國際社會我們現在的進度，給國際社會一個答案。」

非盈利性航空消費者組織FlyersRights.org總裁兼美國聯邦航空管理局航空規則制定諮詢委員會成員保羅·哈德森（Paul Hudson）呼籲將此機型停飛。哈德森周一（3月11日）在一份聲明中說：「美國聯邦航空局的'觀望'態度會影響美國航空業的生命和安全聲譽。」

波音與中國

圖片版權 Jonathan Druion Image caption 一架埃塞俄比亞航空的波音737 Max8 飛機周日墜毀。

波音737 Max系列機型是波音史上銷售最快的飛機，全球100多家航空公司訂購了超過4500架飛機。

根據中國民航資源網統計，目前中國的航空公司共有96架波音737 MAX 8飛機，包括，中國南方航空有24架、中國國航有15架、海南航空有11架、上海航空有11架、廈門航空有10架、山東航空7架、深圳航空5架、東方航空和祥鵬航空各有3架、奧凱航空和福州航空及昆明航空各有2架，九元航空有1架。

波音公司是全球航空市場上美國最大的飛機出口商。三成左右的美國造737噴氣式飛機被賣往中國。而中國有望在未來十年超越美國，成世界最大的航空市場。波音預測未來二十年，中國將需要7700架新飛機，價值1200億美元。

下一步會發生什麼？

事故調查將由埃塞俄比亞當局與波音公司和美國國家運輸安全委員會的專家小組協調完成。

作為「安全預防措施」，在接到下一步通知前，埃塞俄比亞航空公司表示已停飛旗下所有波音737 Max8機型。